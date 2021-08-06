Анатолий Баранов: если Крым окажется украинским - это будет нищая территория

Дал комментарий "Свободной прессе".

«Крым никогда не будет русской территорией, его возвращение — это вопрос времени», — заявил телеканалу «Дом» (госканал, вещающий на русском языке для неподконтрольных территорий) президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Россия никогда и ни за что «не сможет полюбить Крым так, как Украина». «Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море, это детство. Для тебя эти рапаны вкусные, и ты когда кушаешь эти рапаны, я ищу, а где там песочек. Потому что в детстве было так — на зубах. Это невозможно привить. Это мое. Я этот Крым знаю <…> Это я, я там жил. Это моя земля, это не их земля», — безапелляционно заявил он.

Зеленский считает, что для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория. «Хоть перепишите историю, хоть все города переназовите, Ялту и так далее. Сотрите эту историю. Невозможно это. Все они вернутся к себе домой», — подчеркнул Зеленский.

— Мне кажется, Зеленский просто по-человечески глуп, — говорит главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Поэтому и критерии отбора в его команду дурацкие.

Ну, что значит, что он в Крыму в детстве где-то купался, ракушки собирал… Миллионы советских людей купались и собирали ракушки, допустим, в Прибалтике. Более того — миллионы родились там. И что? Недавно им сказали, что они в тех краях нежелательные иностранцы. И все.

Крымчане сделали выбор. Причем никто, в отличие от Прибалтики, не вводил апартеида, языкового неравенства и прочего. А если в Крым вернутся «свидомые», то там местных жителей за небольшим исключением будет куда хуже, чем русским в Прибалтике.

Так что любить Крым Украине лучше на расстоянии. Им этого никто не запрещает. Но от того, что Зеленский с детства любит Крым, полуостров украинским снова стать не может.

Я постарше Зеленского буду. И хорошо помню советский Крым — там вообще ничего украинского не было. Да и на Украине в целом украинство так не выпячивалось, ни к чему это было в единой семье народов. Ну, а потом развод, девичья фамилия. И понеслось.

— Ранее Кулеба заявил, что рано или поздно Крым вернётся в состав Украины, это, дескать, всего лишь вопрос времени. Ну, ладно в это кто-то верил в соседней стране в 2014−15 годах, когда была эйфория от антироссийского единства с Западом. Многие считали, что Россию задавят санкциями. Но кто сегодня то в это верит? Сколько еще можно этот бред озвучивать?

— Есть пример Прибалтики, он вдохновляет «свидомых». Спустя полвека эти республики, вошедшие в состав СССР (кстати, путем референдума, что было затем закреплено по итогам войны Ялтинскими соглашениями) вдруг избавились от «российского угнетения». Так что если спустя много лет в Москве появится новый Горбачев, то можем потерять не только Крым, но и Ростов с Таганрогом, и Кубань. А исторические обоснования всегда найдутся.

— Кулеба сравнивает ситуацию с Эльзасом и Лотарингией. И предлагает вести политику, которой следовал в то время Париж. Это как? Ждать, когда Крым для них отвоюют другие?

— Эльзас и Лотарингия — спорные территории в течение веков. А Крым спорным никогда и не был. Там украинцы составляли всегда этническое меньшинство. Там ни история, ни культура, ни язык украинскими не были никогда.

Крым одна из древнейших территорий. Кто там только не был — и греки, и татары, и турки. Причем — веками. А Украина владела полуостровом всего полвека. Не успела даже укорениться. Всего семь лет прошло, а как будто в Тавриде украинского владычества и не было никогда.

С таким же успехом Литва могла бы претендовать на полуостров — литовские великие князья дважды Крым завоевывали.

— Ранее Зеленский сообщил о намерении вернуть Крым под контроль Киева с помощью международной «Крымской платформы». А это как? Соберутся и постановят, что Крым теперь — снова Украина? Тем более, что на «платформе» и состав не особо представительный собирается…

— В ответ можно было бы в Москве создать «Киевскую платформу». Ввести туда, допустим, Новгородскую область, владевшую Киевом при первых Рюриковичах. Ввести Владимирскую область, глава которой Андрей Боголюбский был одновременно и киевским князем. И даже сжег этот город однажды.

Еще — обязательно представителей от Татарстана. Ну и от Санкт-Петербурга, конечно. Там же назначали киевского генерал-губернатора…

— Эмине Джапарова заявила, что Зеленский хочет сделать форум ежегодным, но у Киева на это денег нет. Поэтому он будет искать возможность провести формат в рамках ГА ООН. Серьезно? Их не пошлют подальше с этой идеей? А может, они, таким образом, просто хотят денег выклянчить на свое мероприятие? Судя по тому, кого страны Запада в Киев делегируют, им это не особо интересно.

— Деньги — отдельный вопрос. Кстати, очень показательная ситуация. Денег нет даже на «платформу». А если Крым вдруг окажется украинским, надо четко понимать — это будет нищая территория.

Что касается ГА ООН, то не думаю, что Россия и Китай проголосуют за эту чушь.

— Зеленский при этом постоянно пытается увязать ситуацию в Крыму с ситуацией в Донбассе. Не лучшая «реклама» для крымчан.

— Правильно увязывает, технически это — верный ход. Звучит примерно так: «Вот, смотрите, мы убиваем детей в Донбассе, вчера вот опять артиллерия ВСУ убила ребенка. А будем убивать и в Крыму. Только дайте!».