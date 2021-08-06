Шойгу: здесь будет город заложен! И там. И вон там...

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил основать в Сибири три-пять новых крупных городов, которые бы занимались узконаправленной научно- ромышленной деятельностью.

Об этом министр заявил в ходе встречи с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300-500 тыс., лучше — до миллиона человек», — сказал глава военного ведомства.

Шойгу добавил, что целесообразно не просто построить города, но и «сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности».

Для примера Шойгу рассказал о планах позднесоветского времени по постройке новых городов в Сибири. Однако из-за распада СССР этот проект не был реализован, посетовал министр.

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Это правда, в "брежневском" СССР, который почему-то ассоциируют со словом "застой", строили по городу каждые 5 лет.

Но не миллионные города, и даже не полумиллионные, а сильно поменьше. По сути, чаще всего это были моногорода: один город, один завод, шахта, прииск... Классический пример - Норильск, город с населением в 150 тысяч рядом с "Норникелем".

А как себе Шойгу представляет миллионный моногород? Это нужен завод, как 10 "Норникелей"!

Я уже не говорю, что население страны сокращается, и откуда переселять будем? Все регионы дефицитны по населению.

Опять же моногород - это всегда риск. Вот, вымирает Детройт, когда-то мировая столица автопрома. И богатейшая Америка ничего не может поделать.

У нас же это будет катастрофа.

И потом, в Сибири что, мало городов? Омск, Красноярск, Новосибирск - города-миллионники. Стройте там свои заводы. Если, конечнор, это не пустой треп перед выборами, а серьезная государственная ппрограмма.

А.Б.