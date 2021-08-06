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Московский листок

Шойгу: здесь будет город заложен! И там. И вон там...

Опубликовано 06.08.2021 в разделе комментариев 3

министр шойгу город
Шойгу: здесь будет город заложен! И там. И вон там...

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил основать в Сибири три-пять новых крупных городов, которые бы занимались узконаправленной научно- ромышленной деятельностью.

Об этом министр заявил в ходе встречи с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300-500 тыс., лучше — до миллиона человек», — сказал глава военного ведомства.

Шойгу добавил, что целесообразно не просто построить города, но и «сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности».

Для примера Шойгу рассказал о планах позднесоветского времени по постройке новых городов в Сибири. Однако из-за распада СССР этот проект не был реализован, посетовал министр.

***

Это правда, в "брежневском" СССР, который почему-то ассоциируют со словом "застой", строили по городу каждые 5 лет.

Но не миллионные города, и даже не полумиллионные, а сильно поменьше. По сути, чаще всего это были моногорода: один город, один завод, шахта, прииск... Классический пример - Норильск, город с населением в 150 тысяч рядом с "Норникелем".

А как себе Шойгу представляет миллионный моногород? Это нужен завод, как 10 "Норникелей"!

Я уже не говорю, что население страны сокращается, и откуда переселять будем? Все регионы дефицитны по населению.

Опять же моногород - это всегда риск. Вот, вымирает Детройт, когда-то мировая столица автопрома. И богатейшая Америка ничего не может поделать.

У нас же это будет катастрофа.

И потом, в Сибири что, мало городов? Омск, Красноярск, Новосибирск - города-миллионники. Стройте там свои заводы. Если, конечнор, это не пустой треп перед выборами, а серьезная государственная ппрограмма.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик7912 написал 06.08.2021 00:59
старику Шойгу давно пора в песочницу к таким же старичкам и старушкам - пусть играют себе в удовольствие?
если у прокуратуры вопросов не будет?
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(без названия)
соул написал 06.08.2021 00:56
&#171;Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном&#187;, &#8212; Михаил Ломоносов.
--------
А так С.Шойгу абсолютно прав. Он уже говорил о переносе столицы России в Сибирь. Юрий Крупнов разработал о обосновал проект и необходимость
переноса столицы России на Дальний Восток. Уже из одного того, что центр экономического развития планеты Земля находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе следует логически что и там должна быть столица России. Москва перегружена по самое не могу и не может выполнять эффективно роль столицы России. " Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, член Федсовета ПАРТИИ ДЕЛА Юрий Крупнов предложил перенести столицу России на Дальний Восток &#8212; в город Свободный. Крупнов уверен, что перенос даст толчок обновлению элиты и динамики страны.
Новой столицей, по мнению Крупнова, должен стать город Свободный. &#171;Мы должны быть своей столицей там, где самое сложное &#8212; а это как раз Дальний Восток. <&#8230;> Там, где рождается по сути новая проблематика мировая и историческая. <&#8230;> С точки зрения, &#171;куда&#187; &#8212; я считаю, что в Амурскую область. В район примерно Свободного. Там, где сейчас космодром Восточный и строится мощнейший газоперерабатывающий комплекс. Я считаю, это ключевой инфраструктурный узел, который создается на базе Свободненского и соседних районов. И переносить надо сюда&#187;, &#8212; подчеркнул Юрий Крупнов.
&#171;Я считаю, что это вопрос номер один. Если мы этого не сделаем в ближайшее время, то мы можем потерять страну, как потеряли СССР 30 лет назад. Это вопрос не просто безопасности, это вопрос жизни и смерти страны, благосостояния каждого из нас&#187;, &#8212; отметил аналитик. По его мнению, Москва сегодня перенаселена, она затягивает жителей из соседних городов.
Такой перенос он сравнил с &#171;прорубанием окна в Европу&#187;, когда Петр I сделал столицей страны Санкт-Петербург, а также со становлением Московской Руси.
Компромиссными вариантами Крупнов назвал города Сибири: Новосибирск или Омск. &#171;Но в любом случае нужно идти за Урал &#8212; на Восток, переносить туда столицу. Это вопрос и обновления элиты, и обновления динамики страны&#187;, &#8212; добавил аналитик. Сайт " https://partyadela.ru/news/11721/".
Судя по всему С.Шойгу поддерживает идею переноса столицы из Москвы в Сибирь. " Шойгу устал от &#171;разжиревшей Москвы&#187;
Министр обороны вновь предложил перенести столицу за Урал. &#171;Нам надо создавать здесь, за Уралом, крупный финансово-промышленный центр, своего рода столицу, которая даст мощный импульс развития сибирским и дальневосточным землям&#187;, &#8212; заявил он в интервью журналу &#171;Неизвестная Сибирь&#187; Он напомнил, что еще в царские времена предпринимались шаги по развитию Сибири и Дальнего Востока, привлечению сюда людей из европейской части страны. Благодаря этому, отметил он, за Урал переехали почти 5 миллионов человек. А в советский период заселение территории осуществлялось за счет тысяч заключенных, комсомольцев, возводивших здесь новые города, магистрали, электростанции, за счет эвакуации и строительства новых предприятий в годы Великой Отечественной войны. &#171;Политику развития Сибири и Дальнего Востока стоит продолжить. А чем можно привлечь сюда людей? Прежде всего, условиями жизни. Никакого иного способа, думаю, нет&#187;, &#8212; уверен он. Встречи, разговоры и вздохи по поводу многочисленных проблем на очередном форуме, по его мнению, ничего не меняют, если все ограничивается только ими." Сайт " https://svpressa.ru/society/article/212277/".
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Смешно обсуждать бредятну Шойги
Швайбович Виктор написал 06.08.2021 00:36
Можно лишь добавить, что согласно конституционному принципу разделения властей, законам о полит.партиях, о гос.службе, об обороне, министр обороны не имеет права возглавлять фед. список партии "Ед. Россия" на выборах в Госдуму,то есть заниматься партстроительством.
Стыдно, когда 65-летний дедушка вместе с Лавровым выступает в роли "паровоза".
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