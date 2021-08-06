"Левые" растаскивают голоса друг у друга

Петр Милосердов завершил обзвон 196 округа по проекту Госдуметр

Сам социолог комментирует результаты так:

1. Рашкин почему-то плоховато «заходит» пенсионерам (речь про домашние телефоны), они дают ему узнаваемость, но не дают голоса

2. У Баженова – слабая мобилизация тех, кто его знает. Знают, но не хотят.

3. Во «второй лиге» - Георгий Федоров и Янков, есть шансы войти в неё у Малинковича и Виктория Миронова.

4. Низкий процент неинформированных.

В целом видно, что округ – «левый» по настроениям, но сфокусировать их на одном кандидате не выходит.

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От себя замечу, что это проблема всех «левых» округов, и проблема эта создана в том числе и искусственно.

К примеру, ни Янков из «Яблока», ни Миронова из РПСС шансов явно не имеют, но вопроса о том, чтобы сняться и отдать голоса тому же Рашкину или, допустим, Федорову речи не идет. Тем более не сделает этого Малинкович.

Поэтому лучшие шансы у кандидата от «Единой России», что обидно. Округ-то и правда «левый»…

А.Б.