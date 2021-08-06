В стране нет политиков, есть говоруны

На днях Росстат информировал народ о том, что реальные доходы россиян растут. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 6,8 %. В первом квартале - 14,6%. По году обещают рост на 1,7 %. Как из 6,8 и 14,6 сделать 1,7? Рванули и на конец года полностью остановились. Какие сами, такие и сани. Например, президент предложил сделать школьные выплаты на две недели раньше. Следит президент за всем , что творится в стране. Детская игра на песке. Однако Росстат продолжает радовать народ своими выводами. Средний доход на душу населения в стране составляет 37866 рублей, что на 14,6 % больше чем за второй квартал прошлого года. Может на эти средние показатели повлияли доходы чиновников и олигархов? А может повышение цен? Народ не видит никакого улучшения, наоборот доходы падают из - за того, что цены и тарифы растут, а зарплата и пенсии замерли уже несколько лет. Доходы растут только у чиновников и олигархов.

Президент простил должникам миллиарды долларов, а вот они России ничего не прощают. Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить компенсацию бывшей структуре компании "Юкос" 5 миллиардов долларов, кроме этого решается спор в отношении судебного дела "Юкоса" на 60 миллиардов долларов. Вот так наша власть управляет страной. Суммы огромные и точно мы скоро останемся без штанов, а президент и лидер КПРФ всё талдычат об единении. Жаль что не говорят кто с кем должен объединиться. На днях в Магадан из Москвы прилетал частный санитарный самолёт забрать больного коронавирусом - Олега Анатольевича без фамилии. Оказывается это глава компании по добычи золота. Для него 13 миллионов рублей стоимость полёта ничего не значит. Это тоже хорошо говорит об единении. А Н.Кричевский на счёт выплаты 1,1 миллиардов евро Европейскому Союзу говорит, что это для России мелочь. Для России может и мелочь, а вот для народа на эти миллиарды власть ограбит народ.

26 июля президент прилетал в Питер для обсуждения строительства второй кольцевой дороги. В этот же день присутствовал на спуске на воду построенного рыбопромыслового корабля. Интернет показал кадр на котором президент с улыбкой на лице смотрит на спуск корабля. Вспомнилась история разорения рыболовецкого флота. А зачем он нужен России, мы можем покупать рыбу и морепродукты за доллары полученные от продажи углеводородов. За 20 лет судов класса рыбопромысловая база сократилось с 378 до 20 судов. Остальные либо затоплены, либо проданы как металлом. А денежки остались в карманах продавцов, вернее сказать собственников. Рыболовецких судов было 2067 осталось 832. Посмотрел президент и парад военно - морского флота.

Комментирует бывший командующий ВМФ Владимир Комоедов. "Для проведения морских и других операций создаются эскадры, флотилии, группировки. К сожалению у нас пока такая тенденция отсутствует. Одиночными кораблями, одиночными образцами оружия господства на море не завоюешь. А у нас сейчас, по сути дела, весь Военно - морской флот без отца и матери. Главком ВМФ сам по себе, командующие флотов и флотилий - сами по себе, флоты - сами по себе. Нужно вернуться к прежней структуре управления. Все выходы в океан под контролем НАТО и их союзников". Вот к чему привёл бандитски - воровской капитализм по руководством ярых сторонников именно капитализма. И никак ни президент, ни новый премьер не осознают гибельность их курса. Россию обложили со всех сторон не только экономически, но и физически. И с каждым месяцем, годом стаёт всё хуже и хуже. Планируют рост экономики по году на 1,7 %. Этот рост будет за счёт роста цен и тарифов. И этот рост уйдёт за границу в виде штрафов и воровства чиновников. При этом президент заявляет о незначительном росте инфляции. Я удивляюсь наглости президента или незнании. Дорожает всё и не на 4 - 5 % а в разы и вдруг инфляция незначительная.

Например, сахар весной подорожал с 36 рублей до 55, а в Москве до 73 рублей. От 50 до 100 %. Так же и все продукты и овощи. В разы подорожала бытовая техника, лес, металл и так далее. Владимир Владимирович, вам не стыдно говорить народу ложь? ВДВэшник сказал вам правду, но вы не отреагировали. Жаль может выборы вам подскажут как и что делать.

Коммунисты под Зюгановым задолго готовились к протестным акциям, однако никаких протестов не было. Одиночные пикеты коммунистов устраивают. Народ смеётся над этими придурками. Восемнадцать человек во главе с В.Рашкиным вышли к администрации президента с лозунгами за честные выборы и поддержать П.Грудинина. Полиция задержала всех. Ну что могут в Москве сделать 18 человек и не известно сколько в них коммунистов. Это же издевательство на процедурой акции. Кстати а где лидер, даже в эти дни не показался на людях. Возможно за бугром греет пузо? Какая халатность тому, что задолго обещали.

В партийной газете коммунисты пишут об акции "Антикап - 2021". Честное слов и смех , и грех. Им бы в куклы играть, а они захотели провести протестную акцию "Антикап - 2021". В Москве в рамках объявленной ЦК КПРФ и Общественным штабом протестных действий акция "Антикап - 2021" 24 июля прошла встреча членов фракции КПРФ и представителей органов местного управления столицы с гражданами. А где протест? В газете начинается перечисление коммунистических чиновников, которые пришли на встречу. Их оказалось больше чем народу. Все они выступили перед собравшимися. А где вопросы и ответы7 И что это за протестная акция, когда нет никакого протеста. И нет самого главного коммуниста. Да он плевал на эти не значащие протесты. А на большее он и не рассчитывает. Его устраивает такая политика Кремля и правительства.

В других городах коммунисты провели одиночные пикеты и мотопробеги с флагами СССР. Народ на них смотрел как на прокажённых. Кругом бардак, а тут колонна с советскими флагами. И какое они действие оказали на власть? Никакого, просто подурачились и на покой.

Интересно прошла акция в Москве. Чиновников от КПРФ больше чем народу. Открыл встречу заместитель Зюганова В.Кашин, который вспомнил о событиях тридцатилетней давности. Вспомнил о Грудинине, которого ЦИК отстранил от выборов. Зачем эта болтовня, народ на своих животах об этом знает даже лучше чем Кашин. Нищета одолела. Во время встречи было принято соответствующее заявление. И кому оно адресовано? Никому и об этом знает не только Кашин. Всё это бестолковщина. Никакого протеста и нет главного коммуниста. Не лучше прошли акции в других городах. В основном пробеги на автомашинах с красными флагами и это руководство КПРФ называет протестами.