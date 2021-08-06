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Московский листок

Мишустина просят чаще проверять продукты в магазинах на наличие плесени

Опубликовано 06.08.2021 в разделе комментариев 0

еда продукты
Мишустина просят чаще проверять продукты в магазинах на наличие плесени

Национальный союз защиты прав потребителей обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой усилить контроль за продуктами в магазинах на предмет наличия разных видов плесени.

Глава союза Павел Шапкин сообщил "Известиям", что контроль за продуктами в магазинах в России заметно снижается: "К примеру, всего в 2020 году территориальными органами Роспотребнадзора при осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей проведено 13 904 проверки, что на 83,7% меньше, чем в 2019 году", - уточнил Шапкин.

Особое внимание также предлагается уделить контролю за распространением "черной плесени" (опасное грибковое заболевание мукормикоз).

А я бы и правительство на наличие плесени почаще проверял… А что?

 А.Б.



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