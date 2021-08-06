В Ставрополе художник установил у здания ГИБДД золотой унитаз

В Ставрополе местный художник Александр Чаплягин из села Александровского установил арт- объект в виде золотого унитаза, помещенного внутрь клетки.

Художник, по его словам, своим артом хотел «внести свою лепту в борьбу с коррупцией».

Вскоре к Чаплыгину приехал наряд полиции, и его доставили в отделение. По словам самого художника, ему может грозить уголовное дело об оскорблении власти, однако в пресс-службе МВД сообщили, что художник был доставлен в отдел для установления личности, после чего его опросили и отпустили.

На прошлой неделе был арестован начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов.

СК опубликовал видео из дворца, где жил Сафонов. Особняк был построен в элитном квартале Ставрополя. В доме оказался позолоченным даже унитаз. В одной из комнат стоял трон.

Непонятно, какие претензии к художнику-реалисту, отразившему в своем произведении нелегкий труд ставропольского МВД?

Что по мне, так я предложил бы украсить подобными творениями и офисы МВД. ФСБ, прокуратуры и других силовых ведомств. Все они заслужены людьми в погонах по праву.

А.Б.