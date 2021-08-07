Ростовские погорельцы. Или разные виды фиг, растущие на полях родины

Немножко о карательной компенсации

В настоящее время (август 2021 г.) в Ленинском суде города Ростова-на-Дону идёт процесс - городская администрация против погорельца Максима Березнякова.

Чиновники пытаются вручить Березнякову компенсацию за утраченное в ходе большого пожара жильё. А он не хочет. А городская администрация настаивает. Судья активно помогает, а именно — и самому Березнякову и его защитнику практически не дают на процессе слова. В чём причина такой несговорчивости? Всё очень просто! В настоящее время Березняков живёт в маневренном фонде (выделенному ему после пожара, в результате настойчивых обращений) и стоит в очереди на получение жилья. Чиновники насчитали ему за сгоревшее жильё сумму в 800 тысяч рублей. Жильё на эту сумму купить в Ростове невозможно.

«Сейчас мне эти деньги дадут, из маневренного фонда выкинут, с очереди на жильё снимут - и я останусь на улице!» - комментирует Березняков свою ситуацию.

В ходе последнего судебного заседания (прошедшего 4 августа) был назначена экспертиза стоимости имущества. Причём, оплатить оную экспертизу должен Березняков. «Откуда я, малоимущий, возьму на это деньги?» - спрашивает он.

О пророческих газетах и мусорных свалках

Напоминаем, пожар, уничтоживший несколько жилых кварталов, произошёл в Ростове 21 августа 2017 года. Чудом вспыхнули именно те кварталы, которые мешали власти и бизнесу произвести масштабную застройку. Интересно, что впоследствии погорельцами была найдена газета «Вечерний Ростов» от 29 июня 2004 года, в которой анонсировались планы властей по застройке. Чудесным образом эти планы совпали с чёткими границами пожара 21 августа 2017 года на Театральном спуске! Как это произошло? Ну, возможно, администрация, запланировав, начала так активно молиться Ктулху и Бафомету, что те исполнили их мечты в точности!

А как иначе (если, конечно, не предполагать заранее запланированного акта вредительства) мог произойти пожар размером в несколько кварталов? Сами по себе современные города (оснащённые современным водопроводом и защищённые современной техникой) так не горят!!!

Отметим, что во время пожара люди видели поджигателей и очень долго не видели пожарных (по каким-то причинам не ехавшим несколько часов). В качестве официальной причины происшедшего был назван поджог, затем поджог сменился каким-то странным несчастным случаем. Ну, а последней версией стало самовозгорание на мусорной свалке. В чём-то автор материала согласен. Да, именно из-за мусорной свалки. Той самой мусорной свалки, которую представляют из себя власти РФ.

Когда вся жизнь отдана родине, а родине тебе фиг показывает

Далее началась выдача компенсаций. Примерно половина пострадавших собственников квартир их получила, остальным отказали под самыми странными предлогами. В качестве причины отказа высказывалась извечная для жилищных чиновников отмазка: у вас ещё есть собственность. За оную собственность сходила и бытовка на садовом участке, и комната с печным отоплением (одна на всю семью).

«Такое впечатление, что городские власти ищут не как помочь, а как не дать. Я, например, не юрист, но мне было обидно», — комментирует сложившуюся ситуацию Владимир Васин, полковник МВД в отставке.

Отметим, что некоторым отказывали неполностью. Даже вроде помогали, но абсолютно издевательским образом. А именно, исходя из того сколько у человека жилплощади есть (ну, в смысле есть по мнении по мнению, чиновников) считали сколько ему не хватает метров до нормы предоставления и предлагали деньги, исходя из этой разницы. К примеру, семье Антошиных (после пожара живущих в комнате с печным отоплением) насчитали, что им не хватает до счастья пяти метров и что они имеют право на 200 тысяч. Понятно, что человеку, фактически оставшемуся без ничего, и это пригодится, но… Но потратить 200 тысяч семья может только на покупку нового жилья. Какое жильё можно купить на 200 тысяч? А, их проблемы.

Аналогичную сумму насчитали и Васину. При этом норму предоставления посчитали тоже интересно

«Я полковник внутренних войск на пенсии. Я служил Российской Федерации 34 года. 34 года ездил куда пошлют. По закону о социальной защите сотрудников внутренних войск я имею право на дополнительные (к общей норме выделения) 20 квадратных метров жилья. Я выкручусь, просто горечь, когда вся жизнь отдана родине, а родина тебе фиг показывает», - комментирует Васин сложившуюся ситуацию.

Что тут можно сказать? Мы видим в очередной раз как это государство поступает даже с теми, кто ему верно служил. А нам, обычным гражданам, стоит ждать, что это государство сделает нам что-то хорошее? По крайней мере, добровольно?

Примерно, как машину без ключей подарили.

Отметим, что весной-летом этого (2021 года) людям, наконец (после долгих судов, акций протеста, иных работ по привлечению общественности к проблеме удалось) стали поступать компенсации. Однако не всегда достаточные. О самой «выдающейся», которую пытаются вручить через суд, рассказано в начале материала. В большинстве других случаев с выплатой денег получше, но…

К примеру, семье Антошиных хватило денег на покупку однокомнатной квартиры (вместо двухкомнатной, бывшей до пожара), к тому же, без отделки.

«Мы, конечно, рады и очень благодарны, что помогли нашей семье, но представьте себе: тебе подарили машину, а ключи от неё не отдали и вот ты ходишь вокруг этой вроде бы и твоей уже машины, а как в неё попасть и что с этим делать — не знаешь и не понимаешь!!!

Так и в нашем случае — переехать в новое жильё мы не сможем, так как оказалось, что это голые, бетонные стены, нет даже унитаза, нет отопления и даже света, и того нет, бюджетный ремонт в новом жилье обойдётся по фиксированной ставке под ключ — 600 тысяч рублей, но, к сожалению, для нашей семьи это нереальная сумма, такая, как будто слетать на луну, в то время, как для кого-то 1 раз поужинать в ресторане. Вот и получается, что как жил несовершеннолетний ребёнок, как мёрз зимой, так и будет продолжать мёрзнуть, всё остаётся без изменений. Вот и получается, что жилищный вопрос для нашей семьи не решён!!!» — комментирует Анна Антошина сложившуюся ситуацию.

Пора менять садовника

Что тут можно сказать? Только одно. По чисто субъективному мнению автора материала — слишком много разнообразных фиг вырастает на полях нашей родины. Представляется, что пора менять садовника! Причём, не только лично, но и вместе с теми агрономическими (в смысле, экономическими) принципами, по которым оный садовник работает.