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Московский листок

Обзор новостей: Человечество вступило в "период реальной опасности"

Опубликовано 06.08.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил основать в Сибири три-пять новых крупных городов,

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Более половины бывших глав штабов Навального – под следствием или уехали

 

3 США выразили сожаление, что ограничения не позволят ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму,

 

4 Петр Милосердов завершил обзвон 196 округа по проекту Госдуметр

https://forum-msk.org/material/news/1...

5 В Ставрополе художник установил у здания ГИБДД золотой унитаз

https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Как живет мятежный Славянск под Украиной

 

7 Человечество вступило в "период реальной опасности",

 

8 Мишустина просят чаще проверять продукты в магазинах на наличие плесени

https://forum-msk.org/material/news/1...

9 Сильный ливень затопил улицы в Екатеринбурге,

 

10 Лесной пожар в штате Калифорния уничтожил город Гринвилл

 

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