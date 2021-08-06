Обзор новостей: Человечество вступило в "период реальной опасности"

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил основать в Сибири три-пять новых крупных городов,
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Более половины бывших глав штабов Навального – под следствием или уехали
3 США выразили сожаление, что ограничения не позволят ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму,
4 Петр Милосердов завершил обзвон 196 округа по проекту Госдуметр
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 В Ставрополе художник установил у здания ГИБДД золотой унитаз
https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Как живет мятежный Славянск под Украиной
7 Человечество вступило в "период реальной опасности",
8 Мишустина просят чаще проверять продукты в магазинах на наличие плесени
https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Сильный ливень затопил улицы в Екатеринбурге,
10 Лесной пожар в штате Калифорния уничтожил город Гринвилл
- Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте наши видео, это ВАЖНО для нас.
- Подписывайтесь на дружественный канал ГлавТема Народ https://www.youtube.com/channel/UCtro...
|
|