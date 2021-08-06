Обзор новостей: Человечество вступило в "период реальной опасности" Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил основать в Сибири три-пять новых крупных городов, https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Более половины бывших глав штабов Навального – под следствием или уехали 3 США выразили сожаление, что ограничения не позволят ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму, 4 Петр Милосердов завершил обзвон 196 округа по проекту Госдуметр https://forum-msk.org/material/news/1... 5 В Ставрополе художник установил у здания ГИБДД золотой унитаз https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Как живет мятежный Славянск под Украиной 7 Человечество вступило в "период реальной опасности", 8 Мишустина просят чаще проверять продукты в магазинах на наличие плесени https://forum-msk.org/material/news/1... 9 Сильный ливень затопил улицы в Екатеринбурге, 10 Лесной пожар в штате Калифорния уничтожил город Гринвилл - Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте наши видео, это ВАЖНО для нас. - Подписывайтесь на дружественный канал ГлавТема Народ https://www.youtube.com/channel/UCtro...



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