Смертность в июле оказалась на 17,9% выше, чем год назад

Смертность в России в июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 14,1%. Это связано с подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекции, сообщила ТАСС в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По оперативным данным, смертность в июле 2021 года оказалась на 17,9% выше, чем в июле 2020 года, и на 2,5% ниже, чем в январе 2021 года, когда в России фиксировался второй значимый подъем заболеваемости (ноябрь 2020 года - январь 2021 года)", - отметила Голикова.

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Что делает вице-премьер правительства, отвечающая за социальные вопросы, когда смертность в стране вырастает, как на войне?

Как на войне - идет в дальний окоп и стреляется. Или хотя бы уходит в отставку, меняет фамилию и живет скромно, чтоб не узнали.

Но это в нормальной стране с нормальным правительством.

У нас, наверно, орден дадут.

А.Б.