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Московский листок

Смертность в июле оказалась на 17,9% выше, чем год назад

Опубликовано 07.08.2021 в разделе комментариев 4

голикова эпидемия смертность
Смертность в июле оказалась на 17,9% выше, чем год назад

Смертность в России в июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 14,1%. Это связано с подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекции, сообщила ТАСС в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По оперативным данным, смертность в июле 2021 года оказалась на 17,9% выше, чем в июле 2020 года, и на 2,5% ниже, чем в январе 2021 года, когда в России фиксировался второй значимый подъем заболеваемости (ноябрь 2020 года - январь 2021 года)", - отметила Голикова.

***

Что делает вице-премьер правительства, отвечающая за социальные вопросы, когда смертность в стране вырастает, как на войне?

Как на войне - идет в дальний окоп и стреляется. Или хотя бы уходит в отставку, меняет фамилию и живет скромно, чтоб не узнали.

Но это в нормальной стране с нормальным правительством.

У нас, наверно, орден дадут.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
ййййй написал 07.08.2021 01:18
Под аналогичной новостью для июня месяц назад я писал, что если сравнивать не с 2020 годом (когда уже была сверхсмертность от ухаханьского штамма), а с июнем 2019-го, то рост смертности в июне составляет 35% (+48 тыс. смертей).
.
Для июля аналогичные расчеты дают рост в 181479*1.179 / 151554 = 41%, или 62 тысячи избыточных смертей (по сравнению с июлем 2019 года).
.
Ну ниче, в декабре и 63% рост был (+94 тысячи), и трупы в магазинах не валялись -- а это единственно верный критерий по меркам мухинских шизиков.
.
Интересно, что в этом декабре будет.
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Все это очередные происки коронобесов.
Короноскептик. написал 07.08.2021 01:11
Не верю!
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(без названия)
стоик7912 написал 07.08.2021 00:54
истерическое давление , психоз, нищета, налоги, цены, унижение человеческого достоинства....что еще загоняет людей в гроб раньше времени?
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(без названия)
уе6ка путина на кол как каддафи написал 07.08.2021 00:30
выродок уе6ок путин грабит нас все больше и больше, потому что он *****, потому не нужжно слушать ни пропаганду, ни кремлеботов, а насаживать эту ***** и его шоблу на черенок.
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