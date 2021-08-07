Смертность в июле оказалась на 17,9% выше, чем год назад

Смертность в России в июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 14,1%. Это связано с подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекции, сообщила ТАСС в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По оперативным данным, смертность в июле 2021 года оказалась на 17,9% выше, чем в июле 2020 года, и на 2,5% ниже, чем в январе 2021 года, когда в России фиксировался второй значимый подъем заболеваемости (ноябрь 2020 года - январь 2021 года)", - отметила Голикова.
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Что делает вице-премьер правительства, отвечающая за социальные вопросы, когда смертность в стране вырастает, как на войне?
Как на войне - идет в дальний окоп и стреляется. Или хотя бы уходит в отставку, меняет фамилию и живет скромно, чтоб не узнали.
Но это в нормальной стране с нормальным правительством.
У нас, наверно, орден дадут.
А.Б.
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ййййй написал 07.08.2021 01:18
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Для июля аналогичные расчеты дают рост в 181479*1.179 / 151554 = 41%, или 62 тысячи избыточных смертей (по сравнению с июлем 2019 года).
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Ну ниче, в декабре и 63% рост был (+94 тысячи), и трупы в магазинах не валялись -- а это единственно верный критерий по меркам мухинских шизиков.
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Интересно, что в этом декабре будет.
Короноскептик. написал 07.08.2021 01:11
стоик7912 написал 07.08.2021 00:54
уе6ка путина на кол как каддафи написал 07.08.2021 00:30