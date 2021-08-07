Родные брат и сестра. Сталины

На выходные.

Увидел в интернете фото, которое заставило только плечами пожать, но об этом фото будет в конце, а сначала будет длинное-длинное вступление.

Как известно, величайший государственный деятель мира (и тем более России за всю её историю), Иосиф Виссарионович Джугашвили, по ходу своей революционной работы выбрал себе псевдоним от сокращения фамилии своего товарища, Кристалинского, – Сталин. И у Джугашвили-Сталина было трое детей: старший сын Яков Джугашвили от первой жены, умершей после родов от тифа; сын Василий Сталин и дочь Светлана Сталина - от второй жены.

https://kratkoebio.ru/wp-content/uploads/2020/04/vasot.jpg

Сын Яков был гордым человеком, но впервые увидел отца в 15 лет, правда, как говорится, был без претензий – в мирное время работал инженером-электриком, был гулякой, но во время войны встретили смерть в бою, и речь сегодня не о нём.

Василий был на 14 лет младше Якова, все детские и юные годы жил с отцом, чрезвычайно уважал его и, как мне думается, всю свою жизнь жил с мыслью доказать, что он настоящий сын великого вождя, и отцу нечего своего сына стыдиться. Василий не был идеалом - он был живым и темпераментным человеком, пожалуй, похожим на д’Артаньяна, однако д’Артаньяном, находящимся в шорах своего статуса сына вождя и редко совершающего безрассудные поступки. Но, правда, все же, совершающего.

Василий, без сомнений, обладал острым и цепким умом, способностью быстро оценивать ситуацию, в этом смысле он был идеальным фронтовым генералом, которому нужно кипение боя, а не сонный застой, генералом, любящим свои войска и явно не любящим уединенные размышления и одиночество. Василий был человеком дела и любил компанию именно таких людей дела, в своей жизни он постоянно был на людях и с людьми.

И по причине свой заметности, Василий подвергся особенно злобному поливанию грязью внутри страны со времен Хрущева, но, особенно, с началом «перестройки», когда в СМИ всплыла вся антисоветская подлость и мразь, до этого шептавшаяся на кухнях.

Вас и сегодня подлецы (гордящиеся своим пьянством, поскольку больше нечем гордиться) будут уверять, что Василий Сталин «страдал хронической формой алкоголизма». Ну и как нам, видавшим Ельцина, который даже не был сыном вождя, в это не поверить?

Однако заслуженный юрист России А. Сухомлинов, ознакомившийся и с личным, и с уголовными делами В. Сталина, пишет, что «в личном деле В.И. Сталина ни в довоенный период, ни после я не нашел ни слова о пьянстве».

Так был Василий Сталин хроническим алкоголиком или нет?

Давайте взглянем на вопрос с другой стороны. Василий Сталин 8 лет просидел во Владимирской тюрьме. Если он даже не был алкоголиком, но просто любил выпить, то у него в ходе этого длительного воздержания должно было быть масса нарушений режима, связанного с нелегальной добычей спиртного. Следивший за ним в тюрьме подполковник Козик в спецдонесении информировал Хрущева: «В обращении с администрацией вежлив, много читает…», а единственным нарушением со стороны Василия Сталина является то, что он называет свое осуждение «незаконным», а обвинения «выдуманными от начала до конца». Не удовлетворившись материалами уголовного дела, помянутый Сухомлинов съездил во Владимир и разыскал надзирателей, которые помнили заключенного Василия Сталина (по псевдониму — «Васильева»). Они помнят, что Василий упросил администрацию тюрьмы разрешить ему работать тюремным слесарем, и с воли ему присылали слесарные инструменты чемоданами. Да и как об этом не помнить, если еще пару лет назад на тележке-платформе, сделанной Василием Сталиным, в этой тюрьме развозили пищу заключенным. Надзиратели помнят, как Василию в день 35-летия прислали корзину с 35 прекрасными розами, и ему стало жаль, что эти розы быстро завянут без света в его камере. Он попросил начальника тюрьмы передать розы на волю жене какого-либо надзирателя, и эта женщина и по сей день этих роз забыть не может. А вот про то, что Сталин пытался получить с воли спиртное, никто не помнит. Это что — поведение хронического алкоголика?

Далее. Иногда пристрастие к выпивке у работника можно терпеть, если этот работник является хорошим техническим специалистом и не командует людьми. Но если у него в подчинении организация, то пьяница губит организацию в очень короткое время, а восстановить организацию после выпивохи очень трудно. Это прекрасно знают все руководители, прекрасно знают они и то, что никакими «крепкими замами» делу не поможешь. Нужно немедленно снимать забулдыгу с командной должности, причём, и для его же блага, в том числе.

А если мы посмотрим на биографию Василия Сталина, то с 1943 года он непрерывно занимает только командные должности, на которых алкоголик, да еще и во время войны, и месяца не продержится. Сначала командир полка, затем — дивизии, затем — дивизии на главном Берлинском направлении, затем командир корпуса, затем командующий ВВС округа.

Ещё момент. Мне как-то пришлось беседовать с Героем Советского Союза летчиком-испытателем А.А. Щербаковым, сыном кандидата в члены Политбюро, Начальника Главного политуправления Красной Армии А.С. Щербакова. Их, лётчиков, сыновей руководителей Армии и СССР, старались не отпускать собственно на фронт, где если их собьют, они могли упасть на территорию, занятую немцами, и сыновья вождей служили в ПВО Москвы. Но когда фронт отодвинулся так далеко, что немцы до Москвы просто не долетали, то сын Щербакова, в числе прочих сыновей вождей СССР, начал просится на фронт, и его, в конце концов, отпустили. Но перед отправкой его вызвал отец и в конце разговора спросил, понимает ли сын, что он не имеет права попадать в плен? Молодой Щербаков подтвердил, что понимает это, и отец его отпустил.

А как же Василий летал, причём водил полк в бой и над территорией, занятой немцами?

Просто Василий Сталин боевые вылеты делал без парашюта! В случае если его самолёт собьют, то Василий не оставлял себе никаких шансов остаться в живых.

И Герой Советского Союза Сергей Федорович Долгушин, сбивший 28 немецких самолетов, по поводу своего командира Василия Иосифовича Сталина подытожил разговор так: «Мы его уважали, любили и даже немного гордились, что нами командует Сталин».

Возвращаясь к вопросу о пьянстве: если сын пил, то почему Сталин не назначил его, как, к примеру, забулдыгу адмирала Юмашева, начальником какой-нибудь академии, а оставлял командовать людьми? Другого ответа нет — потому, что на командных должностях Василий давал результаты, которые далеко не каждому непьющему удаются, а уж пьющему - никогда.

Возьмем его карьеру в должности командующего ВВС Московского округа.

Он принял ВВС округа в очень тяжелом состоянии — военно-воздушные силы Московского военного округа по боевой подготовке и остальным показателям занимали лишь 10-е место среди ВВС остальных 26 военных округов Вооруженных сил Советского Союза. (Между прочим, Василий сразу выяснил, что его подчиненные после службы сидят в своих кабинетах и пьют водку под видом «внеурочной работы». Он категорически запретил подобные мероприятия, установил в штабе книжный киоск и киоск по продаже театральных билетов. Затем вообще перевел штаб из Москвы поближе к аэродромам). Василий Сталин начал напряженно работать (вы же видели — он даже в тюрьме не мог сидеть без работы) и уже через год ВВС Московского военного округа заняли 2-е место, а в 1949, 1950 и 1951 годах они занимают 1-е место!

Начиная от царей, командир, который три подряд проверки своего подразделения, части или соединения сдает на отлично, подлежит награждению орденом. Командиры Василия Сталина обязаны были исполнить этот свой долг, в связи с чем, Главнокомандующий ВВС Вооруженных сил СССР генерал-полковник П.Ф. Жигарев написал Мерецкову: «Военно-воздушные силы МВО прочно удерживают 1-е место в ВВС страны в течение последних 3 лет, в чем немалая заслуга командующего генерал-лейтенанта В.И. Сталина», а командующий Московским военным округом маршал Советского Союза К.А. Мерецков подписал представление: «За успехи в службе командующий ВВС МВО генерал-лейтенант авиации В.И. Сталин достоин награждения орденом Ленина».

Но отец в данном случае поступил не по-царски: счел, что у сына наград достаточно.

Я понимаю, что для людей, которые всю свою жизнь только балаболили, вышеприведенный пример — не довод в вопросе о том, был ли Василий Сталин алкоголиком. Тогда давайте рассмотрим еще один нюанс.

И у нас, да и, пожалуй, во всем мире при разводе супругов детей оставляют матери, даже если отец чист, как ангел. Василий Сталин был женат три раза, от двух первых браков у него было четверо детей плюс приемная дочь третьей жены. И все пятеро детей… жили с Василием Сталиным! С алкоголиком?!

Видите ли, если бы у детей генерал-лейтенанта авиации Сталина деды были какими-то крестьянами, то и тогда в такое верилось бы с трудом, но у его детей один дед был полковником МГБ, второй — Маршалом Советского Союза, а третий — Генералиссимусом СССР. И что — эти деды позволили бы, чтобы их внуки в доме алкаша видели его друзей-алкашей? Нет! То, что дети жили с Василием, безусловно доказывает, что Василий Сталин не только не был хроническим алкоголиком, но, надо думать, и пил меньше, нежели остальные летчики и генералы.

Ну, и ещё немного о служебных делах. Василий Сталин подготовил авиационную истребительную дивизию для идущей тогда войны в Корее. Одним из ее полков командовал подполковник Е. Пепеляев, ставший на этой войне лучшим асом, опередив лучшего американского аса на 8 сбитых самолетов. А его полк за 10 месяцев боев потерял 4-х летчиков и 10 самолетов, но сбил 104 американских самолета. И это учтены только те американские самолеты, которые упали на территорию Северной Кореи, а не за линией фронта или в океан. Так вот, в своей книге, написанной уже в настоящее время, когда все вопили о пьянстве Василия Сталина, Пепеляев тоже вспоминает о Василии. Вот для примера короткая цитата:

«Несколько слов о яркой и неоднозначной фигуре сына вождя.

В. И. Сталин, генерал-лейтенант авиации, вступил в должность командующего ВВС МВО в начале 1948 года. Приступив к работе, развернул бурную деятельность в решении задач боевой подготовки и боевой готовности частей ВВС округа. Заменял старые самолеты на новые. При нем начали приводить в порядок аэродромы округа: ремонтировать старые и строить новые взлетно-посадочные полосы (ВПП), обустраивать гарнизоны и городки. В. Сталин был строгий и эмоциональный человек. Бывал он жесток с нерадивыми, но справедлив. Искренне любил авиацию и летчиков…».

На самом деле Пепеляев написал о Василии Сталине в должности командующего ВВС Московского военного округа очень много, причём, вспомнил обо всем, начиная от шуток Василия Сталина до развития спорта и даже то, что Василий научил известнейшего тогда певца Козловского петь «Темную ночь». Единственно, о чем Пепеляев не вспомнил, это о пьянстве Василия, и о том, что округом за него кто-то иной командовал.

И еще. Василий Сталин был летающим командующим округом, причем, летал на всем, что летает, - на всех типах самолетов. Есть его фото 1950 года, на котором он пилотирует Ту-4 – на тот момент самый тяжелый бомбардировщик в СССР. А может летное дело такое, что с ним любой алкаш справится? Пепеляев вспоминает, что при обучении полетам на Ла-15, не справился с выводом машины из штопора и погиб Герой Советского Союза полковник А. Шишкин, сам Пепеляев не справился с посадкой Миг-15 и разбил его, правда, сам остался жив. А у Василия Сталина таких случаев не было.

http://pics2.pokazuha.ru/p201/y/v/10954538evy.jpg

Это у алкаша не было аварий??

Ну и, наконец, Василий занимался спортом и лично участвовал в соревнованиях, причем, чем бы он ни занимался – футболом или конным спортом, - его личные результаты не были последними.

Так, что есть все основания сказать, что если Василий Сталин был алкоголиком, то побольше бы нам таких алкоголиков в генералы.

Когда Василий Сталин отсидел 7 лет по сфабрикованному хрущевцами делу, якобы, о хищениях, хрущевцы решили, что он будет вести себя как сестра — Светлана Аллилуева, т.е. признает «культ личности» отца и трагедию «сталинских репрессий». Его выпустили 9 января 1960 года, дали пенсию, 30 тысяч рублей пособия, и отправили лечиться в санаторий… Но не давали ему работать!

В связи с этим Василий добивался встречи с Хрущевым, но тот (убийца его отца) подставил вместо себя К.Е. Ворошилова, причем, разговор Ворошилова с Василием записывался подслушивающим устройством КГБ. Василий просил у Ворошилова не пенсию, не деньги, а работу! И в течение в принципе небольшого разговора он восемь раз попросил ее!

А Ворошилов требовал от него «исправиться».

И вот когда Ворошилов поставил Василию в пример «исправившуюся» сестру в первый раз, Василий сдержался, но когда Ворошилов снова о ней начал разговор, то Василий сорвался: «Дочь, которая отказалась от отца, мне не сестра. Я никогда не отказывался и не откажусь от отца. Ничего общего у меня с ней не будет».

Многие скажут, что напрасно он так сказал хрущевцам, уже отказавшимся от Сталина, но если бы он так не сказал, то не был бы Сталиным. В результате уже 16 апреля 1960 года Василия снова арестовывают «за продолжение антисоветской деятельности» (о ней чуть позже), и он досиживает в Лефортово свой 8-летний срок заключения.

Тот, кто читал мою книгу «Убийство Сталина и Берия», вспомнит, когда Хрущев с Игнатьевым отравили Сталина, тот сразу не умер, и тогда Хрущев обманул на некоторое время охрану, чтобы та не вызывала к беспомощному Сталину врачей. Когда же охрана догадалась, что обманута, она начала звонить всем, в том числе позвонила и сыну. Тот приехал достаточно рано, чтобы понять, что со смертью отца что-то не так, но, в отличие от опытного Л.П. Берии, сорвался и бросил в глаза членам Президиума ЦК КПСС: «Загубили отца, сволочи!». После этого он попытался связаться с иностранцами, и для Хрущева было совершенно очевидно, что Василий от охраны отца узнал что-то, что раскрывает и заговор, и убийство И.В. Сталина. Вот за это его и арестовывают в 1953 году через месяц после убийства его отца и дают срок по статьям 581 и 5810 — «измена Родине» и «антисоветская пропаганда», лишь попутно припутав «хищения», которые никто и доказывать не собирался.

А когда его досрочно освободили зимой 1960 года, то он либо ходил, либо хотел пойти в китайское посольство, за чем и последовал немедленный повторный арест. Когда его после освобождения отправили в ссылку в Казань («в этот город запрещен въезд иностранцам»), то сразу убить не могли — в это не поверили бы не только в Китае, но и в остальных странах. Поэтому отравили его через год, и он умер 19 марта 1962 года.

Естественно встал вопрос: как объяснить, от чего умер 42-летний мужчина? И начиная с первого ареста Василия, все холуи ЦК КПСС начали вопить, что Василий Сталин, был-де хроническим алкоголиком… Очень удобная версия и для объяснения его смерти, и для дискредитации всего того, что он успел рассказать. Да и для дискредитации его отца.

Однако историю Василия я повторил, чтобы подчеркнуть, – сегодня нельзя просто так воспринимать информацию СМИ о сталинской эпохе и о тех, кто был связан со Сталиным – все это изолгано.

Теперь перейдем к Светлане, с которой после смерти Сталина Василий не хотел знаться.

Дочь Сталина, Светлана, в конечном итоге стала глупой, разбалованной, самовлюблённой самкой, которой всё в жизни давалось не трудом, а именем Сталина. Когда Сталин был жив, - то ей всё легко давалось из уважения к её отцу или из страха, а когда Сталин был убит, - то за беспринципность и предательство дела отца.

Маленькая Светлана была любимицей, а повзрослев стала позором Сталина.

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Похотливая (пять мужей и куча только признанных любовников), привыкшая к славе «дочери Сталина», не имея никаких общественных интересов, она после «разоблачения культа личности» тут же отказалась и от отца, и от родного брата, которого за 8 лет ни разу не навестила во Владимирской тюрьме. А потом Светлана Сталина предала Родину, перебежала в США и начала там активно участвовать деле уничтожения СССР, имея за это и большие деньги, и соответствующую славу на Западе. Но когда СССР был уничтожен, то Светлану, как использованную прокладку, Запад просто выбросил, и Светлана уже в 1992 году нищенствовала и не могла найти денег, чтобы перебраться из богадельни хоть в какую-то квартирку. Интересно, когда она смогла насобирать денег на билет и приехать в Россию в гости, то организовывал её приём и оплачивал банкет по поводу встречи с нею её племянник Евгений Джугашвили, а сын и дочь Светланы, брошенные ею в СССР, не хотели её знать.

И отдельно надо сказать о её третьем ребёнке, родившемся в США – дочери Ольге, фото которой и подвигло меня на эту статью. Дочь Ольга не только отказалась от Светланы, но и от данного ею имени, и стала не Ольга, а Крис Эванс. Мало того, эта Крис не то, что не приехала на похороны матери, умершей в богадельне в штате Висконсин, но и заранее сообщила богадельне, чтобы тело матери без неё кремировали и прах прислали ей по почте. Так, что где покоится прах Светланы, неизвестно.

И вот я в интернете увидел фото этой Крис Эванс, между прочим, родной внучки Сталина.

https://pbs.twimg.com/media/D3FN3IKX0AEHtCn.jpg:large

Что сказать – красава!