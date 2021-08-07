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Московский листок

Потомки предателей хотят изгнать потомков тех, кто осваивал нашу землю

Опубликовано 07.08.2021 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 0

украина война киев зеленский
Потомки предателей хотят изгнать потомков тех, кто осваивал нашу землю

Тезис Зеленского о том, что, если вам нравится Россия, то нужно уезжать в Россию, откровенно фашистский.

Фактически, он говорит, если вы чувствуете себя русскими, то вам нечего делать на Украине.

Этот тезис на самом деле более мерзкий, чем тот, с которым сталкивались русские в Средней Азии или Молдавии, где на митингах открыто заявляли: «Чемодан, вокзал, Россия!»

Русские не пришли в Одессу, Киев или Харьков, в которых жили коренные украинцы.

Русские ПОСТРОИЛИ Киев, Одессу, Харьков, Николаев, Запорожье. Русские освоили огромное пространство Дикого поля, южных степей, Причерноморья и Слобожанщины.

Это сделали наши предки.

И наши предки защищали эти земли и города, отстаивая веру и идентичность.

А предки и идеологи нынешних «патриотов» предавали эту землю, сдавали ее шведам, туркам, полякам, гитлеровцам.

И теперь потомки предателей хотят изгнать потомков тех, кто осваивал нашу землю и строил наши города.

Так выгоните 41 процент граждан Украины, которые считают, что мы - один народ, ведь на самом деле эти люди считают, что все украинцы – это просто ветвь русского народа.

И это точно – потомки наших общих героев, а не потомки предателей.



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