Человек, который не смеется

Игорь Эйдман сообщает: "Знакомый пиарщик из Москвы слил образцы предвыборной агитации, которая вроде бы обсуждается в штабе Единой России.
Если дорога вам родина,
голосуйте за Володина!
Русь не отдадим врагу -
голосуем за Шойгу!
В Вашингтоне - власть воров,
их гроза - Сергей Лавров!
Наша высшая оценка -
победил ковид Проценко!
Ну и так далее...
Про Лаврова особенно смешно.
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Да как-то уже не смешно. То есть смешно, конечно, но по-особому. Вот с таким вот уровнем общего развития и эстетическим чувством люди управляют нашей страной.
Это они ставят перед нами задачи, а мы исполняем.
Откажемся исполнять? Перестанут кормить.
Выйдем простестовать? Изобьют, посадят на бутылку, убьют.
У них всё, у нас практически ничего. Новый порядок.
И куда деваться? Все уехать не могут.
А у нас тут "Победил ковид Проценко", поэтому смертность выросла на 18 процентов.
Смертность в июле оказалась на 17,9% выше, чем год назад
Голосуйте за Володина, а иначе Родина придет, и навешает люлей! Русь спас Шойгу, а в Вашингтоне власть воров.
Вместо Чехова на МХАТ посажен Бояков, а на должности Булгакова трудится Прилепин, тоже писатель...
Они взрастят новую поросль, которая над этими частушками будет смеяться вполне искренне.
И станет очень легко вычислить врага: он не смеется.
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