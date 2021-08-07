Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Человек, который не смеется

Опубликовано 07.08.2021 автором в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Человек, который не смеется

Игорь Эйдман сообщает: "Знакомый пиарщик из Москвы слил образцы предвыборной агитации, которая вроде бы обсуждается в штабе Единой России. 

 

Если дорога вам родина,

голосуйте за Володина!

 

Русь не отдадим врагу -

голосуем за Шойгу!

 

В Вашингтоне - власть воров,

их гроза - Сергей Лавров!

 

Наша высшая оценка -

победил ковид Проценко!

 

Ну и так далее...

Про Лаврова особенно смешно.

***

Да как-то уже не смешно. То есть смешно, конечно, но по-особому. Вот с таким вот уровнем общего развития и эстетическим чувством люди управляют нашей страной.

Это они ставят перед нами задачи, а мы исполняем.

Откажемся исполнять? Перестанут кормить.

Выйдем простестовать? Изобьют, посадят на бутылку, убьют.

У них всё, у нас практически ничего. Новый порядок.

И куда деваться? Все уехать не могут. 

А у нас тут "Победил ковид Проценко", поэтому смертность выросла на 18 процентов.

Смертность в июле оказалась на 17,9% выше, чем год назад

Голосуйте за Володина, а иначе Родина придет, и навешает люлей! Русь спас Шойгу, а в Вашингтоне власть воров. 

Вместо Чехова на МХАТ посажен Бояков, а на должности Булгакова трудится Прилепин, тоже писатель...

Они взрастят новую поросль, которая над этими частушками будет смеяться вполне искренне.

И станет очень легко вычислить врага: он не смеется.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За какую партию вы планируете голосовать в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: Человечество вступило в "период реальной опасности"
Обзор новостей: Человечество вступило в "период ре...
06.08.2021
Полный Делягин. Новости недели
Полный Делягин. Новости недели
07.08.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Было ли постановление о вакцинации законным? (0)
Человек, который не смеется (0)
Потомки предателей хотят изгнать потомков тех, кто осваивал нашу землю (0)
Полный Делягин. Новости недели (0)
Родные брат и сестра. Сталины (1)
Смертность в июле оказалась на 17,9% выше, чем год назад (16)
Ростовские погорельцы. Или разные виды фиг, растущие на полях родины (1)
Марина Литвинович о последних временах путинизма (0)
Обзор новостей: Человечество вступило в "период реальной опасности" (0)
В Ставрополе художник установил у здания ГИБДД золотой унитаз (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Голосуйте за Володина, а иначе Родина придет, и навешает люлей!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Смертность растет как на войне
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Истоки китайского империализма
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Обзор новостей: Мишустина просят чаще проверять продукты в магазинах на наличие плесени
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: "Признак идиотизма": Эксперт о новом заявлении Зеленского по Донбассу
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss