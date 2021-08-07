Человек, который не смеется

Игорь Эйдман сообщает: "Знакомый пиарщик из Москвы слил образцы предвыборной агитации, которая вроде бы обсуждается в штабе Единой России.

Если дорога вам родина,

голосуйте за Володина!

Русь не отдадим врагу -

голосуем за Шойгу!

В Вашингтоне - власть воров,

их гроза - Сергей Лавров!

Наша высшая оценка -

победил ковид Проценко!

Ну и так далее...

Про Лаврова особенно смешно.

***

Да как-то уже не смешно. То есть смешно, конечно, но по-особому. Вот с таким вот уровнем общего развития и эстетическим чувством люди управляют нашей страной.

Это они ставят перед нами задачи, а мы исполняем.

Откажемся исполнять? Перестанут кормить.

Выйдем простестовать? Изобьют, посадят на бутылку, убьют.

У них всё, у нас практически ничего. Новый порядок.

И куда деваться? Все уехать не могут.

А у нас тут "Победил ковид Проценко", поэтому смертность выросла на 18 процентов.

Смертность в июле оказалась на 17,9% выше, чем год назад

Голосуйте за Володина, а иначе Родина придет, и навешает люлей! Русь спас Шойгу, а в Вашингтоне власть воров.

Вместо Чехова на МХАТ посажен Бояков, а на должности Булгакова трудится Прилепин, тоже писатель...

Они взрастят новую поросль, которая над этими частушками будет смеяться вполне искренне.

И станет очень легко вычислить врага: он не смеется.