Было ли постановление о вакцинации законным?

В комментариях меня спрашивают - как там с проверкой?

Проверка по моему обращению в правоохранительные органы - имела ли Андреева право в качестве Главного санитарного врача Москвы подписывать так называемое Постановление о вакцинации продолжается.

Кто забыл - я сообщала, что судя по пришедшим в мой адрес ответам на мои запросы по проблемам избирателей, выяснилось, что 15 июня, когда за подписью Андреевой вышло известное Постановление о процессе организации возможности осуществления прививок части работников определённых сфер деятельности при их информированном добровольном согласии, в это время исполняла обязанности Главного санитарного врача не Андреева, а Игнатова.

Вы знаете, что я обратилась в правоохранительные органы. Оттуда ответили, что организована проверка. Приезжали за объяснениями и ко мне. Привожу ответ из Прокуратуры Москвы.

Аналогичный ответ был и из МВД. Теперь тянут. Думаю, если бы у них всё было нормально, быстро бы результат выдали. Раз не выдают, не клеится. Потороплю.