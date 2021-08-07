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Московский листок

Представления российской власти о себе и своем месте в мире

Опубликовано 07.08.2021 в разделе комментариев 2

путин выборы кремль

Новости от Игоря Яковенко

Игорь Яковенко в представлениях не нуждается: генеральный секретарь Союза журналистов РФ, депутат Государственной думы от "Яблока", а сейчас вынужденный эмигрант - то есть, с одной стороны, человек, не чуждый веяний из высших сфер, с другой - потерпевший катастрофу вместе со всей нашей политической оппозицией в 2011-12 году. 

Взгляды Яковенко могут быть и не слишком близки большинству наших читателей, но его оценки дорогого стоят.

Да, может быть, выглядит странно рядом с панегириком Сталину от Юрия Мухина и взглядом на Украину от Ларисы Шеслер, но читать и слушать нужно не только то, что ласкает слух и душу, а некоторую другую правду тоже.

Раз в день выходит его обзор новостей "7.40", как легко догадаться, в это самое время. 

Канал "Московская трибуна", принадлежащий Продюсерскому центру Александра Краснова, будет вас знакомить с более либрельной точкой зрения на происходящее. 

Мир много разнообразней, чем кажется...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 2
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вот кто немного приблизился к истине
слушайте вот кого написал 07.08.2021 14:53
https://www.youtube.com/watch?v=poUz4Zz4EAg
.
и то даже он не понимает, что через 10 лет никаких русских не будет, как и людей нормальных.
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яковенко - смотрит попаганду и пересказывает ее
как в помоях копаться написал 07.08.2021 14:18
или в каловых массах пиддарасов уголовников захвативших срану, и рассказывать что они ели...
.
не слушаю ни яковенко ни соловья ни латынину ни делягина ни илларионова ... никого.
.
только каспаров говорит правильно - нужно СОЗДАТЬ САЙТ - ЧТО БЫ РАБСИЯНЕ ПОДПИСАЛИ ПЕТИЦИЮ - ОБРАЩЕНИЕ К МИРУ К ПРАВИТЕЛЬСТВАМ ВСЕХ СТРАН - ЧТО БЫ ОНИ ПОМОГЛИ УНИЧТОЖИТЬ ФСЖБШНУЮ ДИКТАТУРУ ЧКГБ.
.
АРЕСТОВАЛИ ВСЕХ БОГАТЕЕВ-ВОРОВ НА ЗАПАДЕ ИХ ДЕТЕЙ И ЖЁН, ОХРАНУ И ОБСЛУГУ - СОЗДАВ В КАКОЙ НИБУДЬ СТРАНЕ НАПРИМЕР В АФРИКЕ - В ЦЕНТРЕ САХАРЫ - ТЮРЬМУ - ДЛЯ МРАЗЗЬЯ.
.
ОСТАЛЬНЫМ - ЗАКРЫТЬ ВЬЕЗД - ВЗЯВ ДНК И ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ - ВСЕХ КТО БОГАТ ИЗ РАШКАЗОНЫ - ЗАМОРОЗИТЬ ВСЕ ДЕНЬГИ И ОБЪЯВИТЬ ЧТО ОНИ ПОД СУДОМ - И ДОЛЖНЫ ДОКАЗАТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЕ КАПИТАЛОВ.
.
ОСОБО БОГАТЫХ - АРЕСТОВАТЬ, САМУ РАШКАЗОНУ - ПРЕДУПРЕДИТЬ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ МИРОВОГО ТВ - ИЛИ ВЫ РАСПУСКАЕТЕ ЧКГБ ВЫДАЁТЕ КРЫСОГНОМА В ГААГУ, ПРОВОДИТЕ ВЫБОРЫ С ДОПУСКОМ ЛЮБОГО, ЛИБО - ХРЕН ВАМ А НЕ ИМПОРТ ЕДЫ, И ТЕХНОЛОГИЙ.
.
ТАК ЖЕ ПРОВЕСТИ РЕФЕРЕНДУМЫ ДЛЯ КАЖДОЙ ОБЛАСТИ РАШКАЗОНЫ - О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ЛЮБОЙ СТРАНЕ - КАК В КРЫМУ, И ПОСМОТРИМ - КТО КУДА ЗАХОЧЕТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ И В КАКОМ СОСТАВЕ.
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