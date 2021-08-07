Представления российской власти о себе и своем месте в мире

Новости от Игоря Яковенко
Игорь Яковенко в представлениях не нуждается: генеральный секретарь Союза журналистов РФ, депутат Государственной думы от "Яблока", а сейчас вынужденный эмигрант - то есть, с одной стороны, человек, не чуждый веяний из высших сфер, с другой - потерпевший катастрофу вместе со всей нашей политической оппозицией в 2011-12 году.
Взгляды Яковенко могут быть и не слишком близки большинству наших читателей, но его оценки дорогого стоят.
Да, может быть, выглядит странно рядом с панегириком Сталину от Юрия Мухина и взглядом на Украину от Ларисы Шеслер, но читать и слушать нужно не только то, что ласкает слух и душу, а некоторую другую правду тоже.
Раз в день выходит его обзор новостей "7.40", как легко догадаться, в это самое время.
Канал "Московская трибуна", принадлежащий Продюсерскому центру Александра Краснова, будет вас знакомить с более либрельной точкой зрения на происходящее.
Мир много разнообразней, чем кажется...
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
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слушайте вот кого написал 07.08.2021 14:53
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и то даже он не понимает, что через 10 лет никаких русских не будет, как и людей нормальных.
как в помоях копаться написал 07.08.2021 14:18
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не слушаю ни яковенко ни соловья ни латынину ни делягина ни илларионова ... никого.
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только каспаров говорит правильно - нужно СОЗДАТЬ САЙТ - ЧТО БЫ РАБСИЯНЕ ПОДПИСАЛИ ПЕТИЦИЮ - ОБРАЩЕНИЕ К МИРУ К ПРАВИТЕЛЬСТВАМ ВСЕХ СТРАН - ЧТО БЫ ОНИ ПОМОГЛИ УНИЧТОЖИТЬ ФСЖБШНУЮ ДИКТАТУРУ ЧКГБ.
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АРЕСТОВАЛИ ВСЕХ БОГАТЕЕВ-ВОРОВ НА ЗАПАДЕ ИХ ДЕТЕЙ И ЖЁН, ОХРАНУ И ОБСЛУГУ - СОЗДАВ В КАКОЙ НИБУДЬ СТРАНЕ НАПРИМЕР В АФРИКЕ - В ЦЕНТРЕ САХАРЫ - ТЮРЬМУ - ДЛЯ МРАЗЗЬЯ.
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ОСТАЛЬНЫМ - ЗАКРЫТЬ ВЬЕЗД - ВЗЯВ ДНК И ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ - ВСЕХ КТО БОГАТ ИЗ РАШКАЗОНЫ - ЗАМОРОЗИТЬ ВСЕ ДЕНЬГИ И ОБЪЯВИТЬ ЧТО ОНИ ПОД СУДОМ - И ДОЛЖНЫ ДОКАЗАТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЕ КАПИТАЛОВ.
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ОСОБО БОГАТЫХ - АРЕСТОВАТЬ, САМУ РАШКАЗОНУ - ПРЕДУПРЕДИТЬ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ МИРОВОГО ТВ - ИЛИ ВЫ РАСПУСКАЕТЕ ЧКГБ ВЫДАЁТЕ КРЫСОГНОМА В ГААГУ, ПРОВОДИТЕ ВЫБОРЫ С ДОПУСКОМ ЛЮБОГО, ЛИБО - ХРЕН ВАМ А НЕ ИМПОРТ ЕДЫ, И ТЕХНОЛОГИЙ.
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ТАК ЖЕ ПРОВЕСТИ РЕФЕРЕНДУМЫ ДЛЯ КАЖДОЙ ОБЛАСТИ РАШКАЗОНЫ - О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ЛЮБОЙ СТРАНЕ - КАК В КРЫМУ, И ПОСМОТРИМ - КТО КУДА ЗАХОЧЕТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ И В КАКОМ СОСТАВЕ.