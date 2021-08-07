Представления российской власти о себе и своем месте в мире

Новости от Игоря Яковенко

Игорь Яковенко в представлениях не нуждается: генеральный секретарь Союза журналистов РФ, депутат Государственной думы от "Яблока", а сейчас вынужденный эмигрант - то есть, с одной стороны, человек, не чуждый веяний из высших сфер, с другой - потерпевший катастрофу вместе со всей нашей политической оппозицией в 2011-12 году.

Взгляды Яковенко могут быть и не слишком близки большинству наших читателей, но его оценки дорогого стоят.

Да, может быть, выглядит странно рядом с панегириком Сталину от Юрия Мухина и взглядом на Украину от Ларисы Шеслер, но читать и слушать нужно не только то, что ласкает слух и душу, а некоторую другую правду тоже.

Раз в день выходит его обзор новостей "7.40", как легко догадаться, в это самое время.

Канал "Московская трибуна", принадлежащий Продюсерскому центру Александра Краснова, будет вас знакомить с более либрельной точкой зрения на происходящее.

Мир много разнообразней, чем кажется...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск