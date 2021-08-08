Товар, зарплата, прибыль

Товар - это полезный продукт промышленного производства, который обладает стоимостью и реализуется по рыночной цене.

Стоимость товара для производства складывается из затрат живого и прошлого труда.

Живой труд раскладывается на прибыль и заработную плату.

Прошлый труд включает: сырье, материалы, амортизацию оборудования и сооружений.

Предприниматель нанимает работников за заработную плату, которая определяется рынком, приобретает сырье и материалы по рыночным ценам. Готовый продукт продается по рыночным ценам. Отсюда следует, что предпринимательская прибыль образуется как разница между выручкой и затратами, которые определяются рыночными ценами.

Это значит, что прибыль не является инструментом эксплуатации, она зависит от рынка товаров и рынка рабочей силы.

Отсюда следует вывод, бедность растет в России не за счет прибыли предприятий, а определяется свойствами рынка труда, его стихийностью, которая вызывает социальное неравенство.

Прибыль также снижается из-за роста зарплат, что проявляется в изменении рентабельность продукции, которая с 2000 по 2018 гг. снизилась с 18% до 10,7%. (все сведения приводятся из Российского статистического ежегодника (РСЕ) за соответствующий год). Это не исключает того, что отдельные фирмы имеют более 20% рентабельность, тогда как в целом промышленность разоряется.

Ошибочно считается, что прибыль служит для содержания капиталиста. Нет,

прибыль предприятий предназначена для развития производства и обновления основных фондов.

Недостаток прибыли в России проявился ростом износа ее основных фондов. Так с 2000 по 2018 гг. износ основных фондов повысился с 39,3% до 46,6%. Чем выше степень износа основных фондов, тем больше в стране техногенных катастроф.

Зарплата и прибыль, без вычета налогов, называется вновь созданной стоимостью, она учитывается как валовой внутренний продукт (ВВП). Так в 2019 г. ВВП составил 110,6 трлн. руб. и включал зарплату в размере 50,3 трлн. руб, прибыль 47,2 трлн. руб. и налоги 13,1 трлн. руб. (РСЕ 2020. стр. 256).

Наличие сведений о зарплате, прибыли и налогах позволяет рассчитать степень эксплуатации труда в России. Так в 2019 г. она составила (47,2+13,1)*100/50,3, что равно 120%.

Итак, показана взаимосвязь товара, зарплаты и прибыли. Делается вывод, что и бедность и застой производства, а также отсутствие развития в стране вызвано высоким темпом роста показателя средней заработной платы, причина которого - повышенный спрос на работников отдельных компетенций. Это значит, что достаточно обуздать рынок труда, путем введения неизменных окладов, чтобы производство восстановилось, а бедность исчезла.