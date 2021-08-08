Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Депутат от КПРФ предложил увеличить рабочую неделю

Опубликовано 08.08.2021 в разделе комментариев 1

кпрф выборы зюганов
Депутат от КПРФ предложил увеличить рабочую неделю

Депутат Государственной думы от КПРФ Николай Арефьев предложил россиянам больше трудиться, чтобы восстановить экономику страны. По его словам, люди должны работать и в субботу, и в воскресенье, а не думать о четырехдневной трудовой неделе. Впервые о возможности введения четырехдневки летом 2019 года сказал Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра. 

Не вижу противоречия.

Если первые четыре дня люди будут работать бесплатно, вроде как на барщине, а деньги получить только за пятницу-субботу-воскресенье, то от желающиз работать 7 дней в неделю отбоя не будет!

Еще можно сечь на конюшне тех, кто не выполняет плановое задание, и установить право первой ночи для руководящего состава предприятий.

Вообще подобные предложения перед выборами делаются тогда, когда партия набирает слишком много голосов, и надо результат как-нибудь снизить. Других объяснений не вижу...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
а я вижу - Аргентинский самолет привез 400 кг кокоса - вот их и штырит
депутан - нормальным человеком быть не может написал 08.08.2021 03:31
в крысогномии - только дегенератом.
.
силюсь представить, что будет с депутанами всех уровней, когда начнется война в поганой, то что с конфискацией это самое малое, думаю нужна высшая мера для всей семьи и родных и самок разведенок не забыть и детей от 123 брака...
.
эти твари кем работают и сколько? - ПИШУТ КАРАТЕЛЬНЫЕ РЕПРЕСИВНЫЕ ЗАКОНЫ КАК В КОНЦЛАГЕРЕ? - ТУТ ДАЖЕ ВЫСШАЯ МЕРА СЛИШКОМ ГУМАННО...
.
отрезать руки-ноги по локти-колени и в клетку а на лоб клеймо УБИЙЦА (и вместе с самками и змеенышами туда, пусть стаей живут - как привыкли).
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • В какой день вы намерены пойти на выборы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полный Делягин. Новости недели
07.08.2021
Представления российской власти о себе и своем мес...
07.08.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Товар, зарплата, прибыль (0)
Депутат от КПРФ предложил увеличить рабочую неделю (0)
Представления российской власти о себе и своем месте в мире (3)
Было ли постановление о вакцинации законным? (5)
Человек, который не смеется (5)
Потомки предателей хотят изгнать потомков тех, кто осваивал нашу землю (6)
Полный Делягин. Новости недели (2)
Родные брат и сестра. Сталины (18)
Смертность в июле оказалась на 17,9% выше, чем год назад (24)
Ростовские погорельцы. Или разные виды фиг, растущие на полях родины (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Почему в борьбу против СССР вступили лучшие люди страны
Дарья Митина Дарья Митина: Все - на дебаты!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Четверть века прошло - трагедия повторяется :((
Дарья Митина Дарья Митина: Пур-Наволок
Дарья Митина Дарья Митина: Дебаты кандидатов по ЦАО (208-й округ)
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss