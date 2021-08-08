Депутат от КПРФ предложил увеличить рабочую неделю

Депутат Государственной думы от КПРФ Николай Арефьев предложил россиянам больше трудиться, чтобы восстановить экономику страны. По его словам, люди должны работать и в субботу, и в воскресенье, а не думать о четырехдневной трудовой неделе. Впервые о возможности введения четырехдневки летом 2019 года сказал Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра.

Не вижу противоречия.

Если первые четыре дня люди будут работать бесплатно, вроде как на барщине, а деньги получить только за пятницу-субботу-воскресенье, то от желающиз работать 7 дней в неделю отбоя не будет!

Еще можно сечь на конюшне тех, кто не выполняет плановое задание, и установить право первой ночи для руководящего состава предприятий.

Вообще подобные предложения перед выборами делаются тогда, когда партия набирает слишком много голосов, и надо результат как-нибудь снизить. Других объяснений не вижу...

А.Б.