Депутат от КПРФ предложил увеличить рабочую неделю

Депутат Государственной думы от КПРФ Николай Арефьев предложил россиянам больше трудиться, чтобы восстановить экономику страны. По его словам, люди должны работать и в субботу, и в воскресенье, а не думать о четырехдневной трудовой неделе. Впервые о возможности введения четырехдневки летом 2019 года сказал Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра.
Не вижу противоречия.
Если первые четыре дня люди будут работать бесплатно, вроде как на барщине, а деньги получить только за пятницу-субботу-воскресенье, то от желающиз работать 7 дней в неделю отбоя не будет!
Еще можно сечь на конюшне тех, кто не выполняет плановое задание, и установить право первой ночи для руководящего состава предприятий.
Вообще подобные предложения перед выборами делаются тогда, когда партия набирает слишком много голосов, и надо результат как-нибудь снизить. Других объяснений не вижу...
А.Б.
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депутан - нормальным человеком быть не может написал 08.08.2021 03:31
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силюсь представить, что будет с депутанами всех уровней, когда начнется война в поганой, то что с конфискацией это самое малое, думаю нужна высшая мера для всей семьи и родных и самок разведенок не забыть и детей от 123 брака...
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эти твари кем работают и сколько? - ПИШУТ КАРАТЕЛЬНЫЕ РЕПРЕСИВНЫЕ ЗАКОНЫ КАК В КОНЦЛАГЕРЕ? - ТУТ ДАЖЕ ВЫСШАЯ МЕРА СЛИШКОМ ГУМАННО...
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отрезать руки-ноги по локти-колени и в клетку а на лоб клеймо УБИЙЦА (и вместе с самками и змеенышами туда, пусть стаей живут - как привыкли).