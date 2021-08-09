Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Ростове-на-Дону обнаружились целительные свойства коронавируса

Опубликовано 09.08.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 1

медицина бюрократия лекарства
В Ростове-на-Дону обнаружились целительные свойства коронавируса

Короновирус! Как много для нас в этом страшном слове. Как много пугающих новостей мы узнаем про него. Он в отличии от прочих вирусов обладает мышлением и злой волей – сознательно(!) мутирует(!!!) в сторону большей смертоносности !!!!!!!

До этого про вирусы с такими свойствами мы читали только в фантастических романах, но короновирус пришел и сказал свое веское, свое новое слово. Сделал страшную сказку былью. Короновирус так суров и могуч, что даже вакцина не способна смирить его силу. Прививался ты или нет, если вокруг тебя не привились 70% - твой укол будет признан короновирусом недействительным!

До этого не существовало болезней с такими свойствами, и прививка сделанная человеку, защищала человека, вне зависимости от привитости окружающих, но, кто не верит в короновирус - тот не верит в науку!

Правда есть у короновируса и хорошие черты. И их обнаруживается все больше и больше.

Во-первых, гражданская сознательность. Вирус посещает все митинги, демонстрации и даже пикеты организованные подлой оппозицией, но от мероприятий организованных Единой Россией и президентом РФ: от всех алых парусов и голосований по обнулению он торжественно держится в стороне.

Во-вторых, у короновируса отыскались целительные свойства. Стоит где то появиться короновирусу и все остальные болячки, все раки и инфаркты становятся не актуальными, не могут угрожать больше никому. Именно так это произошло в Ростове. И поэтому в связи с появлением целительного короновируса стало ненужным и было прекращено приказом губернатора Ростовской области Василий Голубев медицинское обслуживание пациентов. Плановая медпомощь, плановая госпитализация, профосмотры и диспансеризации с 4 августа 2021 года больше никому не нужны. Короновирус исцелил всех страждущих не хуже святого Йоргена.

А что злые языки говорят, что происходящее для властей просто повод потихонечку сбрасывать с себя «лишнюю ношу» медицинской помощи населению. Что от одних только болезней системы кровообращения умерло за год 28,2 тысячи человек, а от короновируса только 2077 человек (данные из запроса депутата Заксобрания Ростовской области Евгения Федяеве), так эти люди просто конспирологи и мыслят не научно.

Автору материала кажется, что вероятность появления большого количества лжецов наверху – это намного больше вероятно, чем появления болезни со столь чудесными свойствами. Наверное, автор тоже мыслит ненаучно и вообще конспиролог!



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
ййййй написал 09.08.2021 00:55
> сознательно(!) мутирует(!!!) в сторону большей смертоносности !!!!!!!
____
Почему же сознательно -- мутации случайны, чего бы им не происходить как в сторону меньшей, так и в сторону большей смертоносности?
Что, грипп только слабее с каждым годом становится, не появлялось смертоносных штаммов?
.
Испанский грипп -- до 100 млн. жертв
Азиатский грипп -- до 4 млн.
Гонконгский грипп -- до 4 млн.
.
Коронавирус на текущий момент на восьмом месте среди самых смертельных эпидемий за известную историю человечества, эпидемия еще развивается, и закончит он, скорее всего, пятой строчкой -- после черной смерти, испанского гриппа, юстиниановой чумы и СПИДа.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • В какой день вы намерены пойти на выборы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: Бастрыкин предложил блокировать интернет-ресурсы с запрещенной информацией
Обзор новостей: Бастрыкин предложил блокировать ин...
08.08.2021
15 вопросов политикам. Марина Литвинович
15 вопросов политикам. Марина Литвинович
08.08.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Ростове-на-Дону обнаружились целительные свойства коронавируса (1)
Обзор новостей: Бастрыкин предложил блокировать интернет-ресурсы с запрещенной информацией (1)
15 вопросов политикам. Марина Литвинович (5)
Россия поднялась на второе место по поставкам нефти в США (3)
А вешать не пробовали? (6)
40% жилья в Москве вводится в бывших промзонах (4)
Не ходить на дебаты - это общая стратегия административных кандидатов (3)
Почему в борьбу против СССР вступили лучшие люди страны (54)
Товар, зарплата, прибыль (13)
Депутат от КПРФ предложил увеличить рабочую неделю (16)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Жителей столицы предупредили о штрафах за сбор грибов
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Прав был покойный Маккейн, РФ это "бензоколонка, прикидывающаяся страной"
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Почему в борьбу против СССР вступили лучшие люди страны
Дарья Митина Дарья Митина: Все - на дебаты!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Четверть века прошло - трагедия повторяется :((
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss