В Ростове-на-Дону обнаружились целительные свойства коронавируса

Короновирус! Как много для нас в этом страшном слове. Как много пугающих новостей мы узнаем про него. Он в отличии от прочих вирусов обладает мышлением и злой волей – сознательно(!) мутирует(!!!) в сторону большей смертоносности !!!!!!!
До этого про вирусы с такими свойствами мы читали только в фантастических романах, но короновирус пришел и сказал свое веское, свое новое слово. Сделал страшную сказку былью. Короновирус так суров и могуч, что даже вакцина не способна смирить его силу. Прививался ты или нет, если вокруг тебя не привились 70% - твой укол будет признан короновирусом недействительным!
До этого не существовало болезней с такими свойствами, и прививка сделанная человеку, защищала человека, вне зависимости от привитости окружающих, но, кто не верит в короновирус - тот не верит в науку!
Правда есть у короновируса и хорошие черты. И их обнаруживается все больше и больше.
Во-первых, гражданская сознательность. Вирус посещает все митинги, демонстрации и даже пикеты организованные подлой оппозицией, но от мероприятий организованных Единой Россией и президентом РФ: от всех алых парусов и голосований по обнулению он торжественно держится в стороне.
Во-вторых, у короновируса отыскались целительные свойства. Стоит где то появиться короновирусу и все остальные болячки, все раки и инфаркты становятся не актуальными, не могут угрожать больше никому. Именно так это произошло в Ростове. И поэтому в связи с появлением целительного короновируса стало ненужным и было прекращено приказом губернатора Ростовской области Василий Голубев медицинское обслуживание пациентов. Плановая медпомощь, плановая госпитализация, профосмотры и диспансеризации с 4 августа 2021 года больше никому не нужны. Короновирус исцелил всех страждущих не хуже святого Йоргена.
А что злые языки говорят, что происходящее для властей просто повод потихонечку сбрасывать с себя «лишнюю ношу» медицинской помощи населению. Что от одних только болезней системы кровообращения умерло за год 28,2 тысячи человек, а от короновируса только 2077 человек (данные из запроса депутата Заксобрания Ростовской области Евгения Федяеве), так эти люди просто конспирологи и мыслят не научно.
Автору материала кажется, что вероятность появления большого количества лжецов наверху – это намного больше вероятно, чем появления болезни со столь чудесными свойствами. Наверное, автор тоже мыслит ненаучно и вообще конспиролог!
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ййййй написал 09.08.2021 00:55
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Почему же сознательно -- мутации случайны, чего бы им не происходить как в сторону меньшей, так и в сторону большей смертоносности?
Что, грипп только слабее с каждым годом становится, не появлялось смертоносных штаммов?
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Испанский грипп -- до 100 млн. жертв
Азиатский грипп -- до 4 млн.
Гонконгский грипп -- до 4 млн.
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Коронавирус на текущий момент на восьмом месте среди самых смертельных эпидемий за известную историю человечества, эпидемия еще развивается, и закончит он, скорее всего, пятой строчкой -- после черной смерти, испанского гриппа, юстиниановой чумы и СПИДа.