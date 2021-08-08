Почему в борьбу против СССР вступили лучшие люди страны

Одной из причин гибели СССР было то, что Советский Союз не смог переварить океан архаики и традиционализма, доставшийся ему в наследство от отсталой и темной империи Романовых. Новый свободный советский человек, человек будущего уже возникал, особенно в больших городах. Нельзя сказать, что СССР не воспитал нового человека. Такой новый человек, к примеру, был показан в романе Василия Аксенова «Звездный билет» и в снятом по его сюжету фильме «Мой старший брат». Впрочем, конечно, не только там. Этот человек создавался системой образования и общественной экономикой. И это был настоящий советский человек: развитый и образованный, с чувством собственного достоинства, обостренным чувством справедливости и осознающий себя свободным, без чего никого нового человека быть не может.

И случилось так, что этот новый свободный человек, созданный социализмом, столкнулся с переродившейся, пораженной архаикой КПСС. Последняя же почувствовала в нем угрозу, особенно в его ощущении собственной свободы, которое дал человеку социализм и принялась с ним бороться. Таким образом, получилась ситуация, когда воспитанный социализмом новый человек оказался в авангарде борьбы с первым социалистическим государством.

Это покажется удивительным, но те, кого в конце 80-х, начале 90-х называли «демократами» были во всем более советскими людьми, чем те, кто ходил на митинги так называемых «красно-коричневых». Песня Окуджавы «возьмемся за руки друзья», бывшая одним из гимнов «демократов» - это, конечно, песня советского человека, комсомольца и коммуниста, не готового «поступиться принципами» и называющего вещи своими именами, чего бы это ему не стоило.

С другой стороны, в рядах «коммунистической» оппозиции звучала «Вставай страна огромная», которая, как оказалась, прекрасно уживается рядом с махровейшим национализмом и антисемитизмом. Здесь тоже «не готовы были поступаться принципами», но что это были за принципы? Реально речь шла о принципах архаики, перенесенных в социализм и использовавшихся в период прорыва отсталой крестьянской страны к социализму.

Словом, «демократы» были новыми советскими людьми, задача воспитать которых ставилась Лениным, восставшими против реального социализма, а им противостояли значительно более темные люди, путавшие коммунизм с «сильной рукой». Впрочем, были, конечно, отдельные исключения вроде Ричарда Косолапова – передового человека, настоящего рыцаря и марксиста, который вынужден был оказаться в лагере «темных», потому что хорошо понимал, чем в действительности закончится протест нового советского человека. Увы, но дав людям чувство собственного достоинства и свободы советская власть оставила их детски наивными в вопросах научной общественной теории и марксизма, во многом потому, что сама заблудилась в трех соснах, изгоняла из общественной науки дух свободы и как признался Андропов не знала страны, в которой живет.

Как известно, созданный капитализмом пролетариат, в который сегодня превратилось почти всё население Земли, должен стать его могильщиком. Ирония истории, но могильщиком первого социалистического общества стал созданный социализмом новый человек, чья совесть и мораль не могли мириться с господствующим лицемерием и ложью.