Почему в борьбу против СССР вступили лучшие люди страны

Одной из причин гибели СССР было то, что Советский Союз не смог переварить океан архаики и традиционализма, доставшийся ему в наследство от отсталой и темной империи Романовых. Новый свободный советский человек, человек будущего уже возникал, особенно в больших городах. Нельзя сказать, что СССР не воспитал нового человека. Такой новый человек, к примеру, был показан в романе Василия Аксенова «Звездный билет» и в снятом по его сюжету фильме «Мой старший брат». Впрочем, конечно, не только там. Этот человек создавался системой образования и общественной экономикой. И это был настоящий советский человек: развитый и образованный, с чувством собственного достоинства, обостренным чувством справедливости и осознающий себя свободным, без чего никого нового человека быть не может.
И случилось так, что этот новый свободный человек, созданный социализмом, столкнулся с переродившейся, пораженной архаикой КПСС. Последняя же почувствовала в нем угрозу, особенно в его ощущении собственной свободы, которое дал человеку социализм и принялась с ним бороться. Таким образом, получилась ситуация, когда воспитанный социализмом новый человек оказался в авангарде борьбы с первым социалистическим государством.
Это покажется удивительным, но те, кого в конце 80-х, начале 90-х называли «демократами» были во всем более советскими людьми, чем те, кто ходил на митинги так называемых «красно-коричневых». Песня Окуджавы «возьмемся за руки друзья», бывшая одним из гимнов «демократов» - это, конечно, песня советского человека, комсомольца и коммуниста, не готового «поступиться принципами» и называющего вещи своими именами, чего бы это ему не стоило.
С другой стороны, в рядах «коммунистической» оппозиции звучала «Вставай страна огромная», которая, как оказалась, прекрасно уживается рядом с махровейшим национализмом и антисемитизмом. Здесь тоже «не готовы были поступаться принципами», но что это были за принципы? Реально речь шла о принципах архаики, перенесенных в социализм и использовавшихся в период прорыва отсталой крестьянской страны к социализму.
Словом, «демократы» были новыми советскими людьми, задача воспитать которых ставилась Лениным, восставшими против реального социализма, а им противостояли значительно более темные люди, путавшие коммунизм с «сильной рукой». Впрочем, были, конечно, отдельные исключения вроде Ричарда Косолапова – передового человека, настоящего рыцаря и марксиста, который вынужден был оказаться в лагере «темных», потому что хорошо понимал, чем в действительности закончится протест нового советского человека. Увы, но дав людям чувство собственного достоинства и свободы советская власть оставила их детски наивными в вопросах научной общественной теории и марксизма, во многом потому, что сама заблудилась в трех соснах, изгоняла из общественной науки дух свободы и как признался Андропов не знала страны, в которой живет.
Как известно, созданный капитализмом пролетариат, в который сегодня превратилось почти всё население Земли, должен стать его могильщиком. Ирония истории, но могильщиком первого социалистического общества стал созданный социализмом новый человек, чья совесть и мораль не могли мириться с господствующим лицемерием и ложью.
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описаный Г.Климовым написал 08.08.2021 09:25
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что сделано? - сегодня вокруг мордора - создан пояс БУФЕРНЫХ СТРАН - которые и будут "охранять" тюрьму народов, внутри же ГУЛАГ от моря до моря - кастовое рабовладельческое общество, которое УЖЕ ПОСТРОЕНО - итак 3 касты: ВЫСШАЯ КАСТА депутаны-бандюганы, судьи-убийцы, чиновники-уголовники (ГОПГ под крышей ЕДИМСОСИЮ),
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ВТОРАЯ КАСТАпсы-садисты - поголовно ВСЕ погононосцы - получающие выше простых в 3-5-10 раз, выходящие на пенсию в 45 лет, а некоторые и раньше.
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ТРЕТЬЯ КАСТА - все остальные - РАБЫ-ХОЛОПЫ-ДАННИКИ-РЕСТИТУТЫ всех эти ... "Люди наша новая нефть" (С)
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будущее поганой империи уголовников - электронный концлагерь и АД на яву, в каждой семье, кто не в высших кастах - будут изнасилованные, под судом, в тюрьме, на работе за еду.
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Начинается ЭПОХА ВЕЛИКОГО САДИЗМА - это несколько лет, потом концлагеря в каждом городе, потом голод и распад на тысячи воюющих бандюганств, банды на всех дорогах, массовое людоедство, мор, и вход китайских войск, на опустыненные территории мордора - псами в гитлеровских погонах, Китайской Армии - для возвращения улуса Джу-Чи в родную гавань.
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так исчезнет русский народ.
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спасибо - погононосцам-карателям и плану ГОЛГОФА.
Serg0 написал 08.08.2021 09:19
Народу обрыдла несправедливость, резко диссонирующая с тем, что преподавали, что показывали в кино и по телевидению. Нарастал скрытый протест, не находивший себе выхода. И когда сняли запреты, народ вышел на улицы с требованием РАВЕНСТВА и СПРАВЕДЛИВОСТИ. Ни о какой "свободе", "частной собственности", "экономических реформах" речи не шло. Но политбюровские дегенераты, пользуясь наивностью и прекраснодушием советской интеллигенции, оседлало народный протест с прямо ПРОТИВОПОЛОЖНЫМИ целями, со своей критикой "уравниловки", плановой экономикой, которая якобы "неэффективна" и навязыванием людям неких "реформ" и "демократии", о чем их никто не просил. Людей тупо использовал классовый ВРАГ, стремившийся поработить советский народ и разрушить страну, даже не сознавая этого. Классового врага отличить очень просто - он не приемлет равенства ни под каким предлогом. Он требует себе ПРИВИЛЕГИРОВАННОГО положения. Внешне враг выглядит как человек, часто бывает остроумен, убедителен и обоятелен. На его лице прописаны простота и откровенность. Враг мимикрирует, представляя себя таким же человеком как и все. Он использует местоимение "мы" - "мы все понимаем", "мы требуем", "мы не допустим", вызывая у слушателей чувство единения с достойным человеком, с таким открытым и честным лицом. Как из пробирки клонировались седоголовые "божьи одуванчики", похожие на мудрецов - "совестей нации", если бы не вникать в смысл озвучиваемых ими идей, выдающих в них ГЛУПЦОВ и прохиндеев. Все эти сахаровы, солженицины, окуджавы, ковалевы - "правозащитники" и "узники совести" стали модным трендом.
Людей элементарно обманули, развели как последних лохов, купили за жвачку, украв у них страну и будущее.