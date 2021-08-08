Когда кандидат, выдвинутый властью и ею поддержанный, где-то публично заявляет, что его "не позвали на дебаты", "не пригласили" и т.п., знайте - ОН ВРЁТ.

Все публичные площадки, организующие дебаты, приглашают кандидата от власти в первую очередь. Вызванивают самого кандидата и его штаб, их кормят завтраками, обещают дать ответ завтра, потом опять завтра, потом либо дают отказ, либо подвешивают организаторов в неопределенности, и потом административный кандидат сливается с дебатов. Намаявшись с его штабом, организаторы начинают звонить другим кандидатам. Дебаты обычно проходят без него. Не ходить на дебаты - это общая стратегия административных кандидатов. Кто-то сам ссыт, а кто-то, наоборот, и хотел бы подебатировать (вот у нас в округе админкандидат Попов сам по себе буйный и готов не только дебатировать, но и в комментах сраться), но ему сделают атата.

А потом в СМИ появляется вот такой материалец, как по ссылке - не поймешь сразу, то ли статья, то ли донос в прокуратуру. Причем донос дурацкий, высосанный из пальца, притянутый за уши, не имеющий никаких правовых оснований и перспектив, этакий пердёж в пространство. Чистой воды "Ррррразорю!!!" Салтыкова-Щедрина. Типа такая пугалка для непуганых. Проблема в том, что на федеральных парламентских выборах непуганых нет - все пуганые. Поэтому подтереть такими статьями задницу - моральный долг каждого кандидата.

Предлагаю своим оппонентам по 197-му Кунцевскому избирательному округу выразить своё отношение к подобного рода кляузам и подебатировать - как друг с другом, так и всем вместе. На любых площадках. Всем вместе, на мой взгляд, лучше всего в Депутатской Академии - это самая нейтральная площадка, и она себя уже хорошо зарекомендовала, организовав первые дебаты. Есть тот же канал Спец, есть смотрибельный канал Социал Zа, где многие кандидаты уже вовсю выступают.

Мы с моим конкурентом по 197-му Алексей Соболев решили выступить с почином и завтра будем дебатировать на канале Социал Za. Если вы хотите, чтобы мы подробнее остановились на каком-то вопросе или проблеме - пишите мне и ему. Он, правда, вам сейчас не ответит - не подумайте плохого, просто фейсбук его забанил не опять, а снова.

Модератором завтрашних дебатов будет Анатолий Баранов. Надеюсь, остальные 14 кандидатов в нашем Кунцевском тоже соберутся вместе для прояснения позиций.