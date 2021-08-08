Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Не ходить на дебаты - это общая стратегия административных кандидатов

Опубликовано 08.08.2021 автором в разделе комментариев 1

путин выборы кремль
Не ходить на дебаты - это общая стратегия административных кандидатов

Когда кандидат, выдвинутый властью и ею поддержанный, где-то публично заявляет, что его "не позвали на дебаты", "не пригласили" и т.п., знайте - ОН ВРЁТ.

Все публичные площадки, организующие дебаты, приглашают кандидата от власти в первую очередь. Вызванивают самого кандидата и его штаб, их кормят завтраками, обещают дать ответ завтра, потом опять завтра, потом либо дают отказ, либо подвешивают организаторов в неопределенности, и потом административный кандидат сливается с дебатов. Намаявшись с его штабом, организаторы начинают звонить другим кандидатам. Дебаты обычно проходят без него. Не ходить на дебаты - это общая стратегия административных кандидатов. Кто-то сам ссыт, а кто-то, наоборот, и хотел бы подебатировать (вот у нас в округе админкандидат Попов сам по себе буйный и готов не только дебатировать, но и в комментах сраться), но ему сделают атата.

А потом в СМИ появляется вот такой материалец, как по ссылке - не поймешь сразу, то ли статья, то ли донос в прокуратуру. Причем донос дурацкий, высосанный из пальца, притянутый за уши, не имеющий никаких правовых оснований и перспектив, этакий пердёж в пространство. Чистой воды "Ррррразорю!!!" Салтыкова-Щедрина. Типа такая пугалка для непуганых. Проблема в том, что на федеральных парламентских выборах непуганых нет - все пуганые. Поэтому подтереть такими статьями задницу - моральный долг каждого кандидата.

Предлагаю своим оппонентам по 197-му Кунцевскому избирательному округу выразить своё отношение к подобного рода кляузам и подебатировать - как друг с другом, так и всем вместе. На любых площадках. Всем вместе, на мой взгляд, лучше всего в Депутатской Академии - это самая нейтральная площадка, и она себя уже хорошо зарекомендовала, организовав первые дебаты. Есть тот же канал Спец, есть смотрибельный канал Социал Zа, где многие кандидаты уже вовсю выступают.

Мы с моим конкурентом по 197-му Алексей Соболев решили выступить с почином и завтра будем дебатировать на канале Социал Za. Если вы хотите, чтобы мы подробнее остановились на каком-то вопросе или проблеме - пишите мне и ему. Он, правда, вам сейчас не ответит - не подумайте плохого, просто фейсбук его забанил не опять, а снова.

Модератором завтрашних дебатов будет Анатолий Баранов. Надеюсь, остальные 14 кандидатов в нашем Кунцевском тоже соберутся вместе для прояснения позиций.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • В какой день вы намерены пойти на выборы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полный Делягин. Новости недели
Полный Делягин. Новости недели
07.08.2021
Представления российской власти о себе и своем месте в мире
Представления российской власти о себе и своем мес...
07.08.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Не ходить на дебаты - это общая стратегия административных кандидатов (1)
Почему в борьбу против СССР вступили лучшие люди страны (2)
Товар, зарплата, прибыль (6)
Депутат от КПРФ предложил увеличить рабочую неделю (13)
Представления российской власти о себе и своем месте в мире (3)
Было ли постановление о вакцинации законным? (5)
Человек, который не смеется (6)
Потомки предателей хотят изгнать потомков тех, кто осваивал нашу землю (9)
Полный Делягин. Новости недели (3)
Родные брат и сестра. Сталины (18)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Почему в борьбу против СССР вступили лучшие люди страны
Дарья Митина Дарья Митина: Все - на дебаты!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Четверть века прошло - трагедия повторяется :((
Дарья Митина Дарья Митина: Пур-Наволок
Дарья Митина Дарья Митина: Дебаты кандидатов по ЦАО (208-й округ)
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss