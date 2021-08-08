Около 40% жилья в Москве вводится в бывших промзонах,

сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Интересно, а где будут работать будущие жильцы?

Я еще помню времена, когда власти рапортовали об открытии новых промышленных объектов на месте пустырей, заброшенных деревень и прочего.

А теперь рапортуют о сносе этих объектов под строительство «глобальной деревни», где, правда, с огорода себя не прокормишь – на плитке морковка плохо растет…

Я еще помню времена, когда ежедневно на столичные заводы из Подмосковья на электричках приезжало ежедневно 2,5 миллиона человек, а вечером уезжало обратно.

Теперь сидят в своих «итальянских кварталах» и прочих «территориях мечты» - ехать некуда, незачем, да и не на что особо…

Тимирязевская академия готовится проиграть затяжное сражение за Опытные поля в центре столицы

На обширную и еще не застроенную человейниками территорию давно, при поддержке мэрии и Минсельхоза, положили глаз девелоперы.

Как передают, необходимые решения уже подготовлены на уровне Минсельхоза, а начальство «Тимирязевки» поставлено в такие условия, что сопротивляться, на этот раз, не сможет.

Кроме того, еще в прошлом году министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев (сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева) дал поручение «проработать вопрос целесообразности исключения объектов академии из Единого государственного реестра объектов культурного наследия».

Реализация этих планов будет означать, что исторические здания, включающие старинные усадьбы и прочее, могут пойти под реставрацию в модном сегодня формате – с появлением рядом деловых, торговых и развлекательных объектов из стекла и бетона.

Ну а что, промзоны застраивают, а для сельхозобъектов делать исключение?

Пора уже и Красную площадь застроить чем-нибудь полезным…

Лимитированный подарок от Собянина

НИЦ Курчатовский Институт вводит новые правила посещения территории сквера у Дома Культуры в Щукино, за которую полтора года боролись жители Щукина.

Теперь территория открыта для посещения жителями ежедневно, с 10 до 21. А почему нельзя прийти в девять или в одиннадцать? Это же сквер!

Администрация Института оставляет за собой право закрыть территорию для посещения в любое время. Наверно, это время наступит сразу после 19 сентября…

Запрещен вход с собаками, алкоголем, пиротехникой. За пиротехнику не спорю, а с собакой почему нельзя? Про алкоголь вообще молчу – выпить пива в сквере теперь не положено… А что там вообще делать тогда?

Кстати, на роликах тоже нельзя, хотя плитка там именно под них идеально…

Запрещен вход детям до 12 лет без сопровождения взрослых. Это вообще дичь какая-то…

Запрещено проведение любых акций, не согласованных с администрацией, а также музыкального и звукоусиливающего оборудования. То есть статья 31 Конституции РФ в курчатовском сквере больше не действует?

В свое время вместе с покойный Михаилом Бекетовым, забитым насмерть в Химках журналистом, мы выиграли иск у администрации Химок по поводу аналогичного запрета. И именно опираясь на статью Конституции, которая действует по всей территории РФ.

А.Б.