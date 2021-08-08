А вешать не пробовали?

Жителей столицы предупредили о штрафах за сбор грибов в городских парках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В столице начался грибной сезон. Поскольку собирать грибы на особо охраняемых природных территориях Москвы запрещено, экологи предлагают заняться фотоохотой», - говорится в сообщении.

Ну да, а когда кафе были под запретом, можно было фотографировать еду…

Как уточняется, запрет регулируется законом «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве». За нарушение предусмотрен штраф. Всего-то. А в средневековой Англии за это вешали.

Верной дорогой идем, товарищи…

А.Б.