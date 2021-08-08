15 вопросов политикам. Марина Литвинович

Вопросы политику Марине Литвинович задает Валерий Парфенов.

Сейчас надо экзаменовать политиков. А как же иначе? Если этого не делать, то мы же никогда не избавимся от тупых дебилов у власти! Может и не избавимся совсем уж от дураков, но ведь сейчас у нас у власти просто дебилы.

Откровенные слабоумные дебилы!

России жизненно необходимо, чтобы претенденты на государственные должности, тем более, на должности депутатов, судей и Президента, знали, что требует Конституция.

Поэтому не надо ничего объяснять политикам, кандидатам в политики и политическим обозревателям - их надо спрашивать. И по их ответам судить, насколько эти люди, называющиеся «политиками» или «политическими аналитиками», понимают, что творят.

Вот это и подвигло меня сделать список вопросов, которые надо задавать политикам и политическим обозревателям. Разумеется, и каждый читатель может попытаться ответить на эти вопросы, чтобы сравнить своё умственное развитие с умственным развитием школьника при Сталине. Как вы увидите, на самом деле эти вопросы предельно простые и ответы на многие из них могут звучать, как «да» и «нет».

Итак, вот эти вопросы:

1. Что такое основы конституционного строя?

2. Какие положения Конституции РФ могут противоречить основам конституционного строя?

3. Есть ли в России кто-то, чья власть выше власти ветвей власти - Президента, депутатов, министров и судей?

4. Кто может наделить человека государственной властью?

5. Как высшая власть выражает свою властную волю непосредственно?

6. Если депутаты, Президент и судьи своими законами и действиями не дают высшей власти России выразить свою волю непосредственно, то являются ли депутаты, Президент и судьи преступниками, присвоившими себе высшую власть в России?

7. Каким образом высшая власть осуществляет свою власть посредством своих слуг?

8. Кем являются слуги народа – кто такие органы государственной власти и сколько их?

9. Как народ - высшая власть в России - наделяет государственной властью депутатов, Президента и судей?

10. Имеется ли в России президентская государственная власть?

11. Главой какой ветви власти является Президент России?

12. Даёт ли Конституция право Президенту наделять кого-либо государственной властью?

13. Обязывает ли высшая власть России привести в соответствие с основами конституционного строя остальные статьи и положения Конституции?

14. Если депутаты Думы и Президент не приводят остальные положения Конституции РФ в соответствие с основами конституционного строя, то являются ли они преступниками, по меньшей мере халатно относящимися к своим обязанностям?

15 Высшая власть установила, что права и свободы человека и гражданина и условия их осуществления, указанные в Главе 2 Конституции, действуют непосредственно – так, как это указано в Главе 2. И если депутаты и Президент вводят законы, которыми изменяют условия осуществления этих прав и свобод, ограничивая эти права и свободы, то является ли эти депутаты и Президент преступниками, присвоившими себе высшую власть?