Обзор новостей: Бастрыкин предложил блокировать интернет-ресурсы с запрещенной информацией

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Александр Бастрыкин предложил блокировать интернет-ресурсы с запрещенной информацией за один-два часа
2 Опрос о выборах «третьего дня»
3 Рогозин выступил за возвращение смертной казни за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе
4 Депутат предлагает вообще отказаться от выходных
5 Около 40% жилья в Москве вводится в бывших промзонах,
https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Лимитированный подарок от Собянина
7 Тимирязевская академия готовится проиграть затяжное сражение за Опытные поля в центре столицы
8 В России за полгода произошло 180 ДТП с электросамокатами
9 Жителей столицы предупредили о штрафах за сбор грибов
https://forum-msk.org/material/news/1...
10 Россия поднялась на второе место по поставкам нефти в США
https://forum-msk.org/material/news/1...
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интернету как и крысогномии написал 08.08.2021 19:17
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если уголовники дотянут еще 10 лет - северная корея - обзавидуется.