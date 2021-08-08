Обзор новостей: Бастрыкин предложил блокировать интернет-ресурсы с запрещенной информацией Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Александр Бастрыкин предложил блокировать интернет-ресурсы с запрещенной информацией за один-два часа 2 Опрос о выборах «третьего дня» 3 Рогозин выступил за возвращение смертной казни за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе 4 Депутат предлагает вообще отказаться от выходных 5 Около 40% жилья в Москве вводится в бывших промзонах, https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Лимитированный подарок от Собянина 7 Тимирязевская академия готовится проиграть затяжное сражение за Опытные поля в центре столицы 8 В России за полгода произошло 180 ДТП с электросамокатами 9 Жителей столицы предупредили о штрафах за сбор грибов https://forum-msk.org/material/news/1... 10 Россия поднялась на второе место по поставкам нефти в США https://forum-msk.org/material/news/1...



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