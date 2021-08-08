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Московский листок

Обзор новостей: Бастрыкин предложил блокировать интернет-ресурсы с запрещенной информацией

Опубликовано 08.08.2021 в разделе комментариев 1

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

 

1 Александр Бастрыкин предложил блокировать интернет-ресурсы с запрещенной информацией за один-два часа

 

2 Опрос о выборах «третьего дня»

 

3 Рогозин выступил за возвращение смертной казни за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе

 

4 Депутат предлагает вообще отказаться от выходных

 

5 Около 40% жилья в Москве вводится в бывших промзонах,

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6 Лимитированный подарок от Собянина

 

7 Тимирязевская академия готовится проиграть затяжное сражение за Опытные поля в центре столицы

 

8 В России за полгода произошло 180 ДТП с электросамокатами

 

9 Жителей столицы предупредили о штрафах за сбор грибов

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10 Россия поднялась на второе место по поставкам нефти в США

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Всего комментариев к статье: 1
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1 вождь - 1 партия - 1 сайт
интернету как и крысогномии написал 08.08.2021 19:17
хана.
.
если уголовники дотянут еще 10 лет - северная корея - обзавидуется.
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