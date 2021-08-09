Щедрость государства упала на 30 процентов

Власти начали назначать россиянам социальные выплаты и пособия исходя из их доходов и имущества. Как сообщили в Счетной палате, при таком подходе около 30% нуждающихся россиян останутся без помощи от государства.

В Минтруде РФ отмечают, что получить три новые выплаты (для беременных женщин, на детей от 3 до 7 лет и для одиноких родителей, воспитывающих детей от 8 до 17 лет) смогут лишь граждане, которые реально в них нуждаются. Например, те, у кого есть второе жилье, нуждающимися считаться не будут.

Кроме того, на начисление выплат влияет правило нулевого дохода. Оценивается, насколько человек использует свой трудовой потенциал, чтобы уровень доходов был не ниже прожиточного минимума.

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Вообще сильно расстраиваться не стоит - выплаты настолько нищенские, что серьезно повлиять на благосостояние даже очень бедной семьи не смогут.

Но наше государство немного обалдело от собственной щедрости - только что отвалило семьям школьников аж по 10 тысяч! И решило малость сэкономить - тем, кто ютится всей семьей в однокомнатной, а вторую сдает таким же нищим, чтобы как-то свести концы с концами, денег решили не давать. И без того жируют.

Есть, кстати, еще возможность сократить выплаты - оценивать характер питания. Те, у кого вес выше среднего, тем денег не давать - где-то они явно тайно поджирают... Может, у них рядом помойка от дорого ресторана или комбикорм на свиноферме воруют и жрут. Таким не надо платить... Может, еще и рыбу в пруду ловят. Или услуги какие оказывают. Так надо налогом обложить...

А.Б.