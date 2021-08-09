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Московский листок

Опрос о выборах "третьего дня"

Опубликовано 09.08.2021 в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Опрос о выборах "третьего дня"

Памятуя, что выборы вроде бы уже назначены, мы решили провести опрос о том, когда люди собираются прийти голосовать во время трехдневных выборов, чтобы обезопасить себя в какой-то степени от фальсификаций.

На ФОРУМе.мск результаты разложились вот так.

В какой день вы намерены пойти на выборы?:

В первый, 17-го сентября (5)

Во второй, 18 сентября (2)

В третий, 19 сентября (10)

В третий ближе к вечеру (38)

Вообще не пойду (126)

На канале Социал За, куда с ночи зашло уже 18 тысяч человек, итоги еще более наглядны:

В первый, 17-го сентября 6 %

Во второй, 18 сентября 1 %

В третий, 19 сентября 27 %

В третий ближе к вечеру 54 %

Вообще не пойду 12 %

То есть подавляющее большинство сознательных граждан прекрасно понимает, что трудней всего украсть голоса во второй половине третьего дня, более того, есть вероятность выявить, что за тебя раньше уже кто-то проголосовал.

На втором месте те, кто указывает просто третий день. Всего 81 процент.

Некоторое небольшое количество наших избирателей рассчитывает, видимо, на электронное голосование первого дня, а второй день, по сути, вообще никому не нужен.

Но есть и расхождение.

На ФОРУМе.мск подавляющее большинство вообще не пойдет на выборы, а на Социал За это всего лишь 12 процентов.

Вероятно, те, кто не пришел голосовать, на финал «проголосуют» он-лайн…

Ну и из комментариев: "На работе "попросят" взять открепительный и проголосовать - само собой в пятницу, в рабочее время под присмотром руководства".

А.Б.



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