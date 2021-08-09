Соболь успела убежать до запрета

Любовь Соболь покинула Россию
Экс-юрист Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь покинула Россию, передает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным источника, накануне соратница Алексея Навального вылетела из аэропорта Внуково в Стамбул.
Официозные СМИ преподносят это как компрометирующую информацию: О! Сбежала!
Хотя на самом деле бегство оппозиционного политика из страны, а это именно бегство, компрометирует режим, а не вынужденного эмигрировать человека.
На примере Навального все видят, что происходит с теми, кто отказывается бежать.
Нам приятней будет видеть Соболь в тюремной робе или на кладбище, нежели сидящей с гамбургером где-нибудь в Амстердаме?
Кстати, заметили, куда-то совсем пропала информация про Навального? Он вообще жив еще?
Кстати, Минюст России включил "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"* и "Штабы Навального"* в перечень запрещенных организаций.
Такое решение принял по иску прокуратуры Мосгорсуд, а позднее подтвердил Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Инстанция согласилась с оценкой, что эти структуры создавали условия для "цветной революции", регулярно устраивая несанкционированные акции, которые заканчивались массовыми беспорядками с участием подростков.
Защита считает решение судов необоснованным: по словам адвоката Ивана Павлова, сменяемость власти – базовый конституционный принцип, понятие "цветная революция" не юридическое и не может служить аргументом в таком споре, а право на мирные собрания также закреплено в Конституции.
Экстремистский статус сделает работу этих организаций в России невозможной, отныне запрещена вся символика, а СМИ при их упоминании должны будут подчеркивать, что они запрещены.
Запрещены!
Слышали? Запрещены!
Мне кажется, при словах «запрещенная организация» из гроба должен вставать призрак Собчака, являться Путину и смотреть на него с немым укором… Говорить не надо, мало ли… Пришьют чего.
А.Б.
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привет дараги Стасик написал 09.08.2021 11:33
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что вы думете по-поводу выбор0в?
ведь царр в условиях выборо0в ничегод елоть ня можа
надо право голоса ограниччить
ДОПУСТИМ, ВСЕ УСПЕШНЫЕ ИМЕЮТ ПРАВО ГОЛОСА
и среди неуспешных тож есть.
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возрастом это не ограничено
просситя, написал 09.08.2021 11:25
рассказэвала?
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это просто свиння ачкастая
сколько дурака не учи а он есть муцдака
дажэ два образования дурака не исправят
Станислав написал 09.08.2021 11:22
Прежде чем писать о страданиях таких борцов за счастье народное, как порядком надоевший Навальный,теперь вот Соболь,которой ,похоже, умные ребятки хотели заткнуть брешь в стане свободы...,Вы задавались вопросом о тяжести содеянного Навальным и К, Соболь и других,которым,пока еще нет числа и имя им ЛЕГИОН..?
Вы полагаете,что деятельность Навального есть борьба с режимом?
Тридцать три ха-ха-ха.
Навальный и ему подобные -есть креатура Запада,которую выпестовали там в своих гнуснейших университетах,чтобы потом бросить под танк государственности России,с целью ее развала.
Неужели Вы этого не понимаете? Если нет,то мне грустно.Вроде и разумный человек.
Время партий уходит,должен отметить...Еще пройдет лет 7-10 и ,я уверен, Россия станет мощным государством, целью которого станет человек и общество.
Но принцип общественного будет преобладать.Раньше думай о Родине, а потом о себе,если выразиться образно.
А партии уйдут в лету,в унитаз,короче говоря..Ибо партии-это секты по интересам их членов,но отнюдь ни большинства народа.
Бо главе государства будет не Президент, а Правитель(Государь), с небольшим штатом чиновников. Ибо в век цифры, нахрен они нужны в таком количестве.
И в заключении... Россия никогда не будет управляться и жить по лекалам Запада, с его гнусным Парламентом и другими институтами,умело нахлобучивающими народ(лохов).
И никогда не будет в России построен капитализм западного образца.
Ибо народ в России совершенно другой,чем на Западе.
Вот так коротенько...
2213 написал 09.08.2021 10:39