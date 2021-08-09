Соболь успела убежать до запрета

Любовь Соболь покинула Россию

Экс-юрист Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь покинула Россию, передает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, накануне соратница Алексея Навального вылетела из аэропорта Внуково в Стамбул.

Официозные СМИ преподносят это как компрометирующую информацию: О! Сбежала!

Хотя на самом деле бегство оппозиционного политика из страны, а это именно бегство, компрометирует режим, а не вынужденного эмигрировать человека.

На примере Навального все видят, что происходит с теми, кто отказывается бежать.

Нам приятней будет видеть Соболь в тюремной робе или на кладбище, нежели сидящей с гамбургером где-нибудь в Амстердаме?

Кстати, заметили, куда-то совсем пропала информация про Навального? Он вообще жив еще?

Кстати, Минюст России включил "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"* и "Штабы Навального"* в перечень запрещенных организаций.

Такое решение принял по иску прокуратуры Мосгорсуд, а позднее подтвердил Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Инстанция согласилась с оценкой, что эти структуры создавали условия для "цветной революции", регулярно устраивая несанкционированные акции, которые заканчивались массовыми беспорядками с участием подростков.

Защита считает решение судов необоснованным: по словам адвоката Ивана Павлова, сменяемость власти – базовый конституционный принцип, понятие "цветная революция" не юридическое и не может служить аргументом в таком споре, а право на мирные собрания также закреплено в Конституции.

Экстремистский статус сделает работу этих организаций в России невозможной, отныне запрещена вся символика, а СМИ при их упоминании должны будут подчеркивать, что они запрещены.

Запрещены!

Слышали? Запрещены!

Мне кажется, при словах «запрещенная организация» из гроба должен вставать призрак Собчака, являться Путину и смотреть на него с немым укором… Говорить не надо, мало ли… Пришьют чего.

А.Б.