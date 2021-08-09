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Московский листок

Соболь успела убежать до запрета

Опубликовано 09.08.2021 в разделе комментариев 4

путин навальный соболь
Соболь успела убежать до запрета

Любовь Соболь покинула Россию

Экс-юрист Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь покинула Россию, передает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, накануне соратница Алексея Навального вылетела из аэропорта Внуково в Стамбул.

Официозные СМИ преподносят это как компрометирующую информацию: О! Сбежала!

Хотя на самом деле бегство оппозиционного политика из страны, а это именно бегство, компрометирует режим, а не вынужденного эмигрировать человека.

На примере Навального все видят, что происходит с теми, кто отказывается бежать.

Нам приятней будет видеть Соболь в тюремной робе или на кладбище, нежели сидящей с гамбургером где-нибудь в Амстердаме?

Кстати, заметили, куда-то совсем пропала информация про Навального? Он вообще жив еще?

 

Кстати, Минюст России включил "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"* и "Штабы Навального"* в перечень запрещенных организаций.

Такое решение принял по иску прокуратуры Мосгорсуд, а позднее подтвердил Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Инстанция согласилась с оценкой, что эти структуры создавали условия для "цветной революции", регулярно устраивая несанкционированные акции, которые заканчивались массовыми беспорядками с участием подростков.

Защита считает решение судов необоснованным: по словам адвоката Ивана Павлова, сменяемость власти – базовый конституционный принцип, понятие "цветная революция" не юридическое и не может служить аргументом в таком споре, а право на мирные собрания также закреплено в Конституции.

Экстремистский статус сделает работу этих организаций в России невозможной, отныне запрещена вся символика, а СМИ при их упоминании должны будут подчеркивать, что они запрещены.

Запрещены!

Слышали? Запрещены!

Мне кажется, при словах «запрещенная организация» из гроба должен вставать призрак Собчака, являться Путину и смотреть на него с немым укором… Говорить не надо, мало ли… Пришьют чего.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: Несколько слов к автору статьи
привет дараги Стасик написал 09.08.2021 11:33
типо это я написял.спасибо.
------------
что вы думете по-поводу выбор0в?
ведь царр в условиях выборо0в ничегод елоть ня можа
надо право голоса ограниччить
ДОПУСТИМ, ВСЕ УСПЕШНЫЕ ИМЕЮТ ПРАВО ГОЛОСА
и среди неуспешных тож есть.
------------
возрастом это не ограничено
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(без названия)
просситя, написал 09.08.2021 11:25
это это , простите, это чмо которое тут про голодовку
рассказэвала?
---------------
это просто свиння ачкастая
сколько дурака не учи а он есть муцдака
дажэ два образования дурака не исправят
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Несколько слов к автору статьи
Станислав написал 09.08.2021 11:22
Уважаемый автор!
Прежде чем писать о страданиях таких борцов за счастье народное, как порядком надоевший Навальный,теперь вот Соболь,которой ,похоже, умные ребятки хотели заткнуть брешь в стане свободы...,Вы задавались вопросом о тяжести содеянного Навальным и К, Соболь и других,которым,пока еще нет числа и имя им ЛЕГИОН..?
Вы полагаете,что деятельность Навального есть борьба с режимом?
Тридцать три ха-ха-ха.
Навальный и ему подобные -есть креатура Запада,которую выпестовали там в своих гнуснейших университетах,чтобы потом бросить под танк государственности России,с целью ее развала.
Неужели Вы этого не понимаете? Если нет,то мне грустно.Вроде и разумный человек.
Время партий уходит,должен отметить...Еще пройдет лет 7-10 и ,я уверен, Россия станет мощным государством, целью которого станет человек и общество.
Но принцип общественного будет преобладать.Раньше думай о Родине, а потом о себе,если выразиться образно.
А партии уйдут в лету,в унитаз,короче говоря..Ибо партии-это секты по интересам их членов,но отнюдь ни большинства народа.
Бо главе государства будет не Президент, а Правитель(Государь), с небольшим штатом чиновников. Ибо в век цифры, нахрен они нужны в таком количестве.
И в заключении... Россия никогда не будет управляться и жить по лекалам Запада, с его гнусным Парламентом и другими институтами,умело нахлобучивающими народ(лохов).
И никогда не будет в России построен капитализм западного образца.
Ибо народ в России совершенно другой,чем на Западе.
Вот так коротенько...
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(без названия)
2213 написал 09.08.2021 10:39
Надо думать,что для российской власти,большой разницы нет,будет соболь париться на киче,или-гулять свободно за кордоном,главное,чтобы "под ногами не путалась".Ведь,поскольку,едроссов приходится буквально "проталкивать с помощью административного бульдозера",всех,кто этому может помешать,хоть самую малость,необходимо убрать с дороги любыми путями и средствами.Любая,даже самая мизерная возможность проигрыша,для российской элиты представляет такую проблему,что ради ее устранения все средства хороши,главное-результат.Поэтому,всем,кто может власти в этом хоть сколько-нибудь помешать,должен просто "исчезнуть с горизонта",как минимум-до конца липовых выборов,а лучше всего-на веки вечные,потому,что и после "триумфа едроссов",ничего к лучшему уж точно не изменится,а значит-исключать совсем дальнейшие протесты никак нельзя,и "крутить гайки",придется до посинения,вернее-до полного торжества "феодальной справедливости".
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