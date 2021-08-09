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Московский листок

Япония опять призвала отказаться от ядерного оружия

Опубликовано 09.08.2021 в разделе комментариев 2

япония курилы острова
Япония опять призвала отказаться от ядерного оружия

Но Договор о запрещении ядерного оружия не подписывает.

Мэр Нагасаки Томихиса Тауэ призвал Россию и Соединённые Штаты к дальнейшему сокращению запасов ядерного оружия. Впрочем, сделал это ритуально - на траурной церемонии по случаю 76-й годовщины американской атомной бомбардировки Нагасаки.

«Для полноценного продвижения процесса ядерного разоружения ... я в первую очередь призываю власти России и США к мерам по дальнейшему сокращению их запасов этого вида вооружений», — приводит ТАСС слова мэра.

Кроме того, Тауэ попросил японское правительство «как можно скорее подписать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия».

Но почему-то Япония, первая страна, которая подверглась атомной бомбардировке, его подписывать не спешит.

Договор поддержали 122 государства, Нидерланды проголосовали против и Сингапур воздержался. Многие государства вообще не принимали никакого участия в работе Конференции (в том числе все девять стран «Ядерного клуба»: США, Россия, КНР, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, КНДР, Израиль).

Японию называют условно ядерной державой: она обладает пятым в мире ядерным комплексом, высоким уровнем технологического и промышленного развития, производит большое количество оружейного плутония, и вполне способна создать атомную бомбу. И как утверждают эксперты, на самом деле давно обзавелась собственным ядерным оружием. Как обзавелась и сильной армией, хотя конституция страны прямо запрещает это.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
про инперии написал 09.08.2021 11:16
расейская инперия была нйлуччэй.она охватывала соседния страны.
а посему наглеть не могла. кака саксы-поехал за океан-итам насраль.
----------
оветка не скоро придет
слава слдаве
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Ага, видели
Кугель написал 09.08.2021 10:45
Вспомнился фильм "Бросок кобры" 2-я часть. Там тоже сначала всех ребят с ядерным оружием разоружили, а потом сказали, что у самих оружие покруче есть.
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