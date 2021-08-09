150 миллионов рублей на дне пруда

Сегодня по просьбе жителей района проспекта Вернадского мы провели общественную инспекцию работ, проводимых неизвестно кем, неизвестно на какие деньги и неизвестно как по благоустройству Удальцовских прудов и прилегающей территории.

Такого кандидатского нашествия, уверена, Удальцовские пруды ещё не видели - целых 10 кандидатов в депутаты Госдумы и один кандидат в депутаты Мосгордумы в течение нескольких часов, чертыхаясь и матерясь, лазили по говнищу, щупали дно, выкапывали корни борщевика, перевоплощались в маленьких утят, штурмуя габионы и другие укрепсооружения, спотыкались о булыжники и натыкались на проволоку и куски арматуры, торчащие отовсюду.

150 миллионов рублей утоплено, то есть, сорри, потрачено - берег перекопан и засран строительным мусором, биоценоз прудов уничтожен, огари и редкие сорта растений больше там не водятся, акватория пруда уменьшилась практически вдвое (полное ощущение, что из прудов вода утекает, как из ванной с незаткнутой пробкой).

Самое большое изумление у нас вызвало «вздувшееся дно» - когда инициатор нашего экомониторинга, районный активист Сергей Утришский показал нам, как дно раздулось и всплыло (!!!!!! - если потыкать в него палкой, то взмывает фонтан воды), кто-то из нас увидел поднявшуюся субмарину, кто-то - снаряд времен второй мировой войны, кто-то - сдохшего дельфина, но зрелище феерическое.

Для начала мы решили выяснить самое основное - кто заказчик работ, кто подрядчик, кто исполнитель, чей экскаватор сегодня копался на насыпи, громко пердя и коптя воздух, в нарушение всех СНИПов о запрете шума и проведения работ в выходные дни. Судя по габитусу рабочих, треть из которых лениво ковырялась на насыпи, а две трети - купалась в пруду и жарила шашлыки на мангале (тоже, кстати, вопреки действующему запрету) - работы выполнял «Жилищник», но установить подробности не удалось - в нарушение всех норм, внятный информационный стенд, содержащий всю информацию о заказчике и исполнителе работ, фамилии и координатах ответственного, отсутствовал. Наше требование показать проектно-сметную документацию проекта и разрешение на проведение работ осталось без ответа - рабочие заявили, мол, что здесь строится, по чьему заказу и кто хозяин, они не знают, а знает начальник, который, как водится, неизвестно где. Пока мы проводили воспитательную работу с рабочими, объясняя им, почему нельзя курить и жечь мангал вблизи открытых резервуаров с легковоспламеняющимся битумом, приехала полиция. Мы составили три акта - кандидат Митина, кандидат Горшкова и кандидат Соболев - о результатах проверки и торжественно вручили их полиции с просьбой принять меры и проинформировать граждан, после чего Соболев опять полез в пруд - оценивать состояние дна собственноручно и собственноножно.

Местные поведали, что осушение пруда и последующее приведение его в порядок, якобы, осуществлял Новатэк за свой счёт. Какой у него тут интерес?.... Также жители рассказали, что в районе прудов будет Особо охраняемая природная территория, во что мы разрешили себе не поверить - откуда, с чего бы? В то, что работы будут закончены к сентябрю нынешнего года, как это указано на стенде, мы тоже позволили себе не поверить - посмотрите фотографии, разве так должен выглядеть объект за месяц до сдачи?

Завтра днем вручим соответствующие запросы в управу района «Проспект Вернадского». Кроме этого, кандидат Колобок предложил инициировать проверку большого распила в московских контрольных органах и насчитал как минимум пять поводов подачи заявлений в природоохранную прокуратуру.

После обхода прудов общались с жителями, проводили самопрезентации, отвечали на многочисленные вопросы, объясняли, почему грядущие выборы это чистой воды профанация, но почему на них всё равно надо прийти.

В экомониторинге принимали участие кандидаты в депутаты Государственной Думы Дарья Митина (Коммунисты России), Александр Тарнавский (СР), Михаил Лобанов (КПРФ), Алексей Соболев (Родина), Михаил Меньшиков (Партия Роста), Владислава Горшкова (Зелёная Альтернатива), Игорь Суханов (КПРФ), Николай Волков (КПРФ), Сергей Богатов (РПСС), Даниил Шупеня (Новые люди) и кандидат в Московскую городскую Думу Дарья Багина (КПРФ).