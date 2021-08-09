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Московский листок

Кто в Хургаду на самолете, кто в Бердянск на "ладе"

Опубликовано 09.08.2021 в разделе комментариев 0

отдых курорт
Кто в Хургаду на самолете, кто в Бердянск на "ладе"

Россия с понедельника возобновляет авиасообщение с египетскими курортами:

в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут выполняться пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов.

Полеты из России в Каир, прерванные с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, возобновились в апреле 2018 года.

Ну что ж, бывают и хорошие новости. Хотя в августе в Египет как-то не тянет…

В Москве сегодня до 30, закончу с новостями и пойду купаться. Завидуем молча.

 

В Бердянске неизвестные разрисовали краской автомобили с российскими номерами

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 августа, пострадали два автомобиля, припаркованные возле одного из местных отелей -  закрасили красной краской номерные знаки, а также оставили обидные надписи на стеклах и других элементах машин.

Ну так не надо ездить с российскими номерами отдыхать в Бердянск. Вы б еще в Афганистан съездили, рыбку половить, винца попить… А что?

Город в сотне километров от линии фронта, между прочим. И на совсем не дружественной территории. И народ там братский, конечно, но тоже не дружественный, база полка «Азов» неподалеку.

Да и курорт, если честно, помойка…

А.Б.



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