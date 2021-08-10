Усиление левого движения в России вполне возможно

Уже многие политические активисты заметили, что приближающиеся парламентские выборы будут особенными. И не мудрено. Это первые крупные выборы, когда не только рейтинг «Единой России», но и рейтинг Путина обвалился.

Но тогда усиление российского левого движения назрело и перезрело. Когда разозленные кризисом и выборными фальсификациями трудящиеся захотят действовать – они должны получить ясную социалистическую альтернативу. Кстати, надо поторапливаться, потому что и «либералы» не спят. Отказ от наблюдения со стороны ОБСЕ подозрителен. Те же западные вакцины достаточно эффективны, и так уж бояться проблем с изоляцией… не исключено, что-то замышляется, и по-крупному.

Ну так, хрен редьки не слаще. Четкая социалистическая альтернатива нужна хоть против одних, хоть против других.

***

К примеру, большевики были против январской демонстрации попа Гапона. Но когда поняли, что поздно, решили участвовать, и чтобы придать шествию организованный порядок с соответствующими требованиями. Что, в общем-то, и получилось в виде революции 1905-го года. С июльской демонстрацией семнадцатого и последующим Октябрем было также. Но стратегическая канва подобна и ныне. Путинский режим уже загнал ситуацию в русло «системной оппозиции»; и надо действовать в таковых условиях.

То есть, голосовать за КПРФ - надо. НО ЭТО НАЧАЛО, А НЕ КОНЕЦ! В том-то и отличие от прежних времен, что народ распрощался с «тучными нулевыми» и «крымским консенсусом», и готов к переменам. Так что вторые-третьи шаги понадобятся обязательно для нарастающего эффекта, и их суть в следующем.

Во-первых, зюгановская верхушка даже по партийному списку будет вынуждена шевелиться. Потому что путинский трансферт, очень похоже, перекис. Кризисные явления, отягощенные вирусом и инфляцией, обгоняют всю эту прохиндиаду; народ начнет сердиться по-настоящему; и чтобы не опозориться вконец, «системная оппозиция» запищит. А уж об одномандатных округах, да вкупе с «умным голосованием», и говорить нечего. Оные депутаты будут энергичнее тем более.

Но, во-вторых, и в чем коренное отличие, широкому левому активу надо именно не останавливаться, а проводить в жизнь лозунг советской муниципализации. Ведь очевидно, что верхушка КПРФ не хочет революционизироваться, и новосибирская практика Локоть с компанией тому полное подтверждение. Да и кто бы сомневался - поэтому кто смел, тот и съел. Широкие массы должны идти дальше, и вплоть до советизации муниципалитетов. Автор уже писал об этом в виде соединения интересов рабочих, бюджетников и кооператоров, так что пока картина в целом. (Если совсем кратко, советизация муниципалитетов приводит к экономии аппарата, к сохранению МУПов и ФГУПов, к интенсификации профсоюзного движения в филиалах монополий, к трудовому самоуправлению и росту семейных бюджетов учителей, и особенно к появлению кооперативов с эффективной конкуренцией насчет заошных королей заказа).

Но лозунг советизации муниципалитетов приведет неизбежно и к советизации регионов. Пока еще корявые, общедемократические, спорадические, но проявления в этом направлении, - и в свете Хабаровска, Владивостока, Иркутска, Шиес, Куштау, Екатеринбурга, Якутска с Улан-Удэ, недавних выборов в Москве и так далее и тому подобное, – тому пример. Еще раз, очень похоже, что революционные процессы пойдут не сверху в виде решающего штурма Бастилии или Зимнего – а снизу, когда протестные очаги будут появляться, разрастаться и соединяться, пока не подступят к горлу нынешнего Кремля-Лжедмитрия. И надо уточнить, что «снизу» не только из какой-то глухомани; а именно с уровня муниципалитетов, и московских в том числе. (Но в том-то и дело, что появляться и разрастаться достаточно быстро при малейшей организованности.)

И если иной трезвомыслящий читатель подумает, что такой расклад ясен сам собой – ан нет, верхушка КПРФ тормозит и здесь. Автор этих строк имел настолько горячий спор на эту тему, что дело дошло до драки в прямом смысле слова.

Автор предположил, что мировой и внутренний кризис входит в пике. Поэтому не исключено, что какой-либо регион, доведенный до ручки плохим бюджетом (долги многих регионов огромны), может возмутиться, советизироваться, и отстаивать свои права перед «центром». Даже если группа федерального спецназа прилетает а-ля Фургал - возмущенный народ арестовывает их самих, и пошло-поехало. Но тогда другие регионы, и близкие к точке кипения, получают вожака тем более, и смотри выше еще раз.

Ан нет, оппоненты вздыбились. Это де сепаратизм и бандитизм. Это, мол, развал страны. А надо, видите ли, дождаться победы КПРФ на федеральных выборах (а ждать, разумеется, до морковного заговенья), и проводить реформы рядком-молчком. Выходит, ни о какой поддержке СОВЕТСКОГО региона с соответствующей демократией трудящихся не должно быть и речи.

Слово за слово, и в морду; и вот насколько эта тема болезненна для зюгановцев. Оные против Путина на словах; но как только дело доходит до революционной практики, больших держиморд и не найти. Ну как же, тогда нынешняя депутатская «профессиональная» нирвана закончится.

Нет уж, лесом, и самым зеленым лесом. Поэтому, в-третьих, нужен не только тактический лозунг советизации муниципалитетов - но и стратегический лозунг советизации регионов.

Но более того, в-четвертых, надо предложить и организационную альтернативу в случае нарастания революционных шагов. В частности, нынешнее «разделение» центробанка и правительства – бредятина неописуемая. Это все равно что разрывать стратегию и тактику, фронт и тыл. То есть, твердость рубля путем кредитно-денежной политики невозможно удержать без правильной налогово-бюджетной политики. Если налоги (пошлины) изуродованы по тяжести и распределению (подобно путинской России), то и условия конкуренции не равны, и государственные расходы не приводят к экономическому росту по причине разбалансировки спроса и предложения, но тогда инфляция неизбежна. Центробанк, будучи хоть семи пядей во лбу, вынужден поднимать ключевую ставку и тому подобное с ухудшением кредитования и развития. Конечно, конкретные ошибки центробанка не исключены, но их можно избежать при должном профессионализме; и не они делают основную погоду.

Поэтому центробанк в условиях социализма и Советской власти ничто иное, как обыкновенный отдел общего финансирования, следящий за крепостью рубля в рамках принятой пятилетки; и безо всякого дебильного разделения. Более того, сами финансы должны служить агропрому подобно цуцику на побегушках; и скорее всего, в рамках Высшего Совета Народного хозяйства (ВСНХ). Отсюда отраслевая структура советского правительства изжила себя, и уже сомнительна.

Нынешнее советское правительство должно состоять из четырех специализированных Советов во главе с канцелярией председателя. Это, во-первых, ВСНХ; во-вторых, Совет безопасности (оборона, КГБ, МСЧ, внутренние дела); в-третьих, Совет социального развития (образование-медицина-экология-пенсии-стипендии); и в-четвертых, Совет по внешним делам (дипломатия, журналистика, международные организации, информационные мощности).

То есть, прежняя отраслевая структура не позволяла перебрасывать ресурсы с одного направления на другое с соответствующей эффективностью и экономией, и именно порождала ведомственно-местнические перекосы. Тогда как советизация и внутри правительства разбудит инициативу и оптимизирует ресурсы.

Следовательно, нужна советизация сверху-вниз и снизу-вверх. Поголовная советизация, и уж тем более в отличие от Зюганов-Локоть и Ко. Такая четкая разница, и такая ясная альтернатива, и такое нарастание революционных шагов будут поняты всеми трудящимися. А отсюда не «системная оппозиция» поимеет трудящихся; а наоборот, трудящиеся поимеют «системников», воспользовавшись выборами. Главное, НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ, и доводить дело до мультипликативного и синергетического эффекта в русле постоянной советизации.

***

Главная проблема российского левого актива – привычка к бюрократическому централизму. Вот сидит в мозгах иллюзия, что где-то появится новый Ленин (Сталин, это лишь вопрос вкуса); оный начертит в небе руководящие указания; и останется только проснуться и присоединиться на все готовенькое.

НЕВЕРНО! Не будет больше Лениных-Сталиных. Еще раз, прочь иллюзии – и очередной Ленин не объявится ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Скорее всего, уже никогда. А все надо делать самому, самому и еще самому. Плохо ли, хорошо ли, через пень колоду или сразу в дамки – да хрен с ним, и как получится, - но главное, самому. Иного выхода нет. Путинские тролли будут улюлюкать, выискивая ошибки; да, блин, насрать. На то и пригожинская моська, когда вы – советский слон.

Если у вас пристрастие к предпринимательству, а некоторые «левые болтуны» раздражают – пожалуйста, организуйте кооператив или индивидуальное предпринимательство. Если пристрастие к «писанине» - черт с ним, пишите заметки, но весьма желательно, поближе к проблемам своего района (вот именно в русле СОВЕТИЗАЦИИ муниципалитета) – и с соответствующей наработкой друзей и контактов. Но если энергия вообще прет из ушей – YouTube в руки, и надо делать федеральный блог лучше импотентных «Красных линий» и четче сомнительных Шевченко. То есть, вот именно в решительном смысле СОВЕТИЗАЦИИ региона и превращения его в советскую республику. Хабаровск-Иркутск сотоварищи тому первые прикидки, и уже неплохие.

А если любите разбираться в экономических и административных проблемах – предлагайте альтернативу в виде лучших проявлений советской демократии. Кстати, критика чудовищно несправедливой налоговой системы а-ля Путин-Мишустин будет и насущна, и интересна от мала до велика.

Итого. Усиление левого движения в современной России вполне возможно, потому что время приспело. А путинский режим лишь издыхает, и какие бы репрессивные конвульсии ни происходили (а именно поэтому и издыхает). Но надо избавиться и от привычки бюрократического централизма. Надо мыслить и действовать смело, и чему автор попытался способствовать путем предложения поголовной советизации.

Начинать можно уже через месяц, и голосуя обязательно против «Единой России». Сама власть допрыгалась до того, что заинтересована в усушке выборов – и не надо давать такую возможность тем более. Но это только начало, а не конец. Если шаги, изложенные выше, будут ни то что не прекращаться, а нарастать – то на ловца и зверь бежит. Зерна субъективных усилий упадут на объективную почву межимпериалистических противоречий и нарастания кризиса, и в виде непрекращающейся инфляции тем более.

Если уж рейтинг Путина начал обваливаться – время пришло. Надо поднажать, и столкнуть режим в яму. Это вполне реально, и в чем смысл заголовка статьи.