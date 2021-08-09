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Московский листок

Обзор новостей: умер человек, который спас заложников в Буденновске

Опубликовано 09.08.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Щедрость государства упала на 30 процентов

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Россияне реально подешевели 

3 Любовь Соболь покинула Россию

https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Кстати, Минюст России включил "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"* и "Штабы Навального"* в перечень запрещенных организаций. 

5 Россия с понедельника возобновляет авиасообщение с египетскими курортами: 

6 "Камаз" приостановил выпуск грузовых автомобилей 

7 Япония опять призвала отказаться от ядерного оружия

https://forum-msk.org/material/news/1...

8 В порту Киркенес на севере Норвегии загорелся российский траулер, 

9 В Бердянске неизвестные разрисовали краской автомобили с российскими номерами

https://forum-msk.org/material/news/1...



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