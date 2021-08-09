Обзор новостей: умер человек, который спас заложников в Буденновске Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Щедрость государства упала на 30 процентов https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Россияне реально подешевели 3 Любовь Соболь покинула Россию https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Кстати, Минюст России включил "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"* и "Штабы Навального"* в перечень запрещенных организаций. 5 Россия с понедельника возобновляет авиасообщение с египетскими курортами: 6 "Камаз" приостановил выпуск грузовых автомобилей 7 Япония опять призвала отказаться от ядерного оружия https://forum-msk.org/material/news/1... 8 В порту Киркенес на севере Норвегии загорелся российский траулер, 9 В Бердянске неизвестные разрисовали краской автомобили с российскими номерами https://forum-msk.org/material/news/1...



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