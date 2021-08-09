Обзор новостей: умер человек, который спас заложников в Буденновске

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Щедрость государства упала на 30 процентов
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Россияне реально подешевели
3 Любовь Соболь покинула Россию
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Кстати, Минюст России включил "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"* и "Штабы Навального"* в перечень запрещенных организаций.
5 Россия с понедельника возобновляет авиасообщение с египетскими курортами:
6 "Камаз" приостановил выпуск грузовых автомобилей
7 Япония опять призвала отказаться от ядерного оружия
https://forum-msk.org/material/news/1...
8 В порту Киркенес на севере Норвегии загорелся российский траулер,
9 В Бердянске неизвестные разрисовали краской автомобили с российскими номерами
https://forum-msk.org/material/news/1...
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