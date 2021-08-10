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Московский листок

Путин глумится над рабочими, а Лукашенко над Путиным

Опубликовано 10.08.2021 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Путин глумится над рабочими, а Лукашенко над Путиным

Президент Путин назвал рабочий класс «ведущей политической силой». Надо понимать, что президент глумится. Глумливая шутка, наверное, особенно веселит детей российской «элиты». В «Газпроме» хохочет член Совета директоров Патрушев, в ВТБ заливается смехом зампред Бортников, задыхаются от смеха дети Чайки и Матвиенко, высокомерная усмешка появляется на лице пижона Алексея Рогозина, в Париже моргает большими глазами Лиза Пескова. Последняя, возможно, уже заказала фотосессию в робе и строительной каске.

Тема рабочих время от времени проходит у Путина. До этого помню Путин ужасно возмущался теми злодеями, которые обижают рабочего человека. Вы только вдумайтесь, вещал Путин, как можно обижать рабочего человека. Рабочие у Путина очевидно стоят через запятую со стариками, инвалидами, женщинами и детьми. Затем уважение к человеку труда даже занесли в Конституцию, ст. 75.1. То есть неудачникам и лузерам не нужно тыкать этим в лицо. Давайте попробуем их как-то уважать. Они же не умеют делать деньги и как дураки работают.

Лукашенко тем временем поглумился над Путиным и обещал признать Крым российским, когда это сделает последний российский олигарх, то есть никогда. Да что там олигарх, прямо бы говорил о контролируемом государством «Сбербанке», который неукоснительно выполняет международные (американские) санкции и в Крыму не работает.



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