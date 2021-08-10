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Московский листок

Медведи на гербе ЕР могут размножиться при помощи попадьи

Опубликовано 10.08.2021 в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Медведи на гербе ЕР могут размножиться при помощи попадьи

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила добавить к логотипу партии «Единая Россия» медвежат, чтобы медведь не был одинок, передает ТАСС.

"Мы говорим сегодня о защите семьи. Я смотрю на логотип "Единой России", мне кажется, что медведю одиноко - семьи не хватает. Мама, дети, медвежата - как-то это должно быть визуализировано", - сказала она в понедельник на площадке "Забота, дети" в ходе открытия федерального штаба общественной поддержки "Единой России".

В общефедеральную часть списка кандидатов партии на выборы по предложению Владимира Путина вошла и уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

***

Можно еще добавить блох - они тоже могут неплохо развлечь медведя.

Но вообще для борьбы с одиночеством взрослому половозрелому медведю нужна медведица.  Ну или что-нибудь, ее заменяющее... Что для особы, приближенной к духовному званию, может показаться скабрезным. Но супротив природы не попрешь.

А пока, за неимением пары, этот медведь покрывает весь российский народ, причем с видимым удовольствием.

А.Б.



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