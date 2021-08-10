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Московский листок

Путин поручил найти дешевые продукты для борща

Опубликовано 10.08.2021 в разделе комментариев 1

путин революция народ
Путин поручил найти дешевые продукты для борща

Президент России Владимир Путин нашел способ остановить рост цен на продукты питания. Глава государства потребовал от правительства увеличить поставки в РФ сельхозпродукции из стран СНГ на фоне проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары. Об этом говорится в поручении президента на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад о выполнении поручения он должен представить Путину до 1 сентября этого года.

Помимо этого, президент поручил Федеральной антимонопольной службе обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, которые продаются через торговые сети. Доклад также должен быть сделан к 1 сентября.

В конце июня Владимир Путин в ответ на вопрос, почему в России морковь стоит дороже эквадорских бананов, заявил, что стране «своей продукции не хватило». По его словам, цены выросли на все овощи из борщевого набора, куда также входят картошка, капуста и лук.

Путин делает вид, что не понимает, почему закупаются не самые дешевые продукты, а самые дорогие.

Еще больше 20 лет назад ставился вопрос о закупке дешевых и качественных фруктов и овощей в Таджикистане, дело было при Лужкове. И ответ был получен однозначный: нам не нужно дешево, нам дорого нужно!

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Нэ трэба нас дуырть!
ГориГори написал 10.08.2021 10:35
В публикации содержатся признаки преступлений, предусмотренных статьями 280, 282 и 354.1 УК РФ, ст. 207.1 УК РФ и ст. 13.15 КоАП РФ, ст. 43-46 Закона РФ &#171;О средствах массовой информации&#187;, Указом президента РФ 09.05 2017 &#8470;203: "унижение человеческого достоинства", "разжигание национальной, социальной и религиозной вражды и ненависти", "распространение недостоверной информации", "анонимность, безответственность пользователей и безнаказанность правонарушителей в сети "Интернет": "Мы будем работать абсолютно со всеми, кто хочет блага народам России... И не будем работать с теми, кто спекулирует на проблемах ...и делает это своей профессией и способом зарабатывания денег, делает пиар на проблемах... Вот с этими людьми мы работать не будем" (В.В. Путин), чы зрозумило, алаверды, ду ю андэстэнд, или Вам азохн вэй понятней будет?
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