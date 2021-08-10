Путин поручил найти дешевые продукты для борща

Президент России Владимир Путин нашел способ остановить рост цен на продукты питания. Глава государства потребовал от правительства увеличить поставки в РФ сельхозпродукции из стран СНГ на фоне проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары. Об этом говорится в поручении президента на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад о выполнении поручения он должен представить Путину до 1 сентября этого года.

Помимо этого, президент поручил Федеральной антимонопольной службе обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, которые продаются через торговые сети. Доклад также должен быть сделан к 1 сентября.

В конце июня Владимир Путин в ответ на вопрос, почему в России морковь стоит дороже эквадорских бананов, заявил, что стране «своей продукции не хватило». По его словам, цены выросли на все овощи из борщевого набора, куда также входят картошка, капуста и лук.

Путин делает вид, что не понимает, почему закупаются не самые дешевые продукты, а самые дорогие.

Еще больше 20 лет назад ставился вопрос о закупке дешевых и качественных фруктов и овощей в Таджикистане, дело было при Лужкове. И ответ был получен однозначный: нам не нужно дешево, нам дорого нужно!

А.Б.