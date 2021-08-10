Максимальное зарплатное неравенство в России зафиксировано в Москве

А также Санкт-Петербурге, Подмосковье и Тюменской области. При этом наименьшая разница в зарплатах отмечена в Тыве и Алтайском крае, свидетельствуют данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Максимальное зарплатное неравенство фиксируется в Москве, где наименее оплачиваемые 10% получают "на руки" около 20 тыс. рублей, а наиболее оплачиваемые 10% зарабатывают 357,5 тыс., то есть в 17,9 раза больше.

Ну а где ж еще быть такому неравенству? В Москве олигархи и высшие чиновники рисуют себе зарплаты, чтоб было похоже, что они за них и работают.

А в Туве и на Алтае олигархов нет, и министров тоже.

Может, Шойгу себе зарплату в Туве рисовать, чтоб землякам не обидно было – мол, у них тоже неравенство есть. А так все нищие. Обидно же, говорю…

А.Б.