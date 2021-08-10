Следом за Грудининым снимать надо и Путина

Верховный суд признал законным решение Центризбиркома исключить Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму из-за наличия офшора.
Зюганов в суде назвал решение ЦИК "абсолютно неправовым и несправедливым", а предоставленные комиссией документы — "какой-то лажей", на которой даже нет печатей.
По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе.
На основании этой информации комиссия зарегистрировала федеральный список от КПРФ, исключив из него Грудинина.
Партия подала жалобу в Верховный суд.
Коммунисты отметили, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории России".
Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые доказывают отчуждение иностранных финансовых инструментов в 2017 году и ликвидацию компании Bontro Ltd 27 декабря 2018 года.
То есть до определенного момента компания в собственности Грудинина все же была?
Но с президентских выборов Грудинина из-за нее не сняли, с одной стороны. А с другой – КПРФ признает нормальным, что у выдвинутого ей кандидата были офшорные компании со счетами на очень приличные суммы.
Так может, теперь, в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, признать, что в президентских выборах принимал участие ненадлежащий кандидат, который не имел права в них участвовать – и на этом основании требовать отмены итогов этих выборов?
Второе место занял ненадлежащий кандидат – это не могло не повлиять на общие итоги голосования…
Отменять надо путинское президентство, получается… А что?
А.Б.
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