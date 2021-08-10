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Московский листок

Следом за Грудининым снимать надо и Путина

Опубликовано 10.08.2021 в разделе комментариев 0

путин революция народ
Следом за Грудининым снимать надо и Путина

Верховный суд признал законным решение Центризбиркома исключить Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму из-за наличия офшора.

Зюганов в суде назвал решение ЦИК "абсолютно неправовым и несправедливым", а предоставленные комиссией документы — "какой-то лажей", на которой даже нет печатей.

По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе.

На основании этой информации комиссия зарегистрировала федеральный список от КПРФ, исключив из него Грудинина.

Партия подала жалобу в Верховный суд.

Коммунисты отметили, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории России".

Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые доказывают отчуждение иностранных финансовых инструментов в 2017 году и ликвидацию компании Bontro Ltd 27 декабря 2018 года.

То есть до определенного момента компания в собственности Грудинина все же была?

Но с президентских выборов Грудинина из-за нее не сняли, с одной стороны. А с другой – КПРФ признает нормальным, что у выдвинутого ей кандидата были офшорные компании со счетами на очень приличные суммы.

Так может, теперь, в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, признать, что в президентских выборах принимал участие ненадлежащий кандидат, который не имел права в них участвовать – и на этом основании требовать отмены итогов этих выборов?

Второе место занял ненадлежащий кандидат – это не могло не повлиять на общие итоги голосования…

Отменять надо путинское президентство, получается… А что?

А.Б.



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