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Московский листок

Лукашенко так и не признал Крым частью России

Опубликовано 10.08.2021 в разделе комментариев 0

белоруссия лукашенко
Лукашенко так и не признал Крым частью России

Белоруссия признает Крым частью России тогда, когда на полуостров начнет поставлять продукцию своего бизнеса «последний российский олигарх». Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в рамках «Большого разговора» с журналистами и представителями общественности. Трансляция велась на YouTube-канале «БелТА».

«Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет», — сообщил белорусский президент.

Лукашенко напомнил о Будапештском меморандуме 1994 года, который гарантировал Украине территориальную целостность в границах на момент выхода из СССР в обмен на отказ от ядерного оружия. По словам белорусского лидера, он готов «переступить» через этот документ и признать Крым территорией РФ вслед за Венесуэлой, КНДР, Кубой и Сирией, Афганистаном и Киргизией. Но для этого российские компании должны начать поставлять туда продукцию и работать на полуострове, не опасаясь попасть под жесткие санкции Запада.

«Украина вон, видите, что творит? У меня руки развязаны – и Крым, и все остальное. Они взвыли: "Лукашенко полетит в Крым". Так вы ж закрыли пространство! Я через Украину не могу полететь. Безумцы», – сказал Лукашенко.

Напомним, Лукашенко еще в марте 2014 г. заявил, что Крым — это «фактически Россия», однако от официального признания воздержался.

Интересно, а почему бы Путину и правда не провести переговоры с Грефом о признании Крыма? А что?

Тот, конечно, скажет – пусть сначала Лукашенко признает…

Но можно же ввести в Сбербанк войска. Не в весь, но в Московское отделение, например… Провести референдум среди сотрудников, хотят ли они войти в состав Российской Федерации?

А.Б.



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