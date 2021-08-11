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Московский листок

Жители аминьевских общежитий в здании Моспромстроя

Опубликовано 11.08.2021 автором А . Зимовский в разделе комментариев 0

капитализм рабочий
Жители аминьевских общежитий в здании Моспромстроя

В настоящий момент, 10 августа, жильцы домов по Аминьевскому шоссе 7 и 9 находятся в офисе "Моспромстроя" (собственника зданий, в которых они живут) и требуют выдать им их жилищные документы: копию ордера или иного документа, послужившего основанием вселения, выписку из домовой книги, финансово-лицевой счёт, единый жилищный документ.

Отметим, что "Моспромстрой" обязан это сделать в соответствии с ч. 2 ст. 24 Конституции РФ и ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ.

Напоминаем, жители аминьевских общежитий живут в этих домах уже несколько десятков лет. Сейчас их обманом лишают честно заработанного жилья.



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