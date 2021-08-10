Чиновники майнят криптовалюту на служебных компьютерах Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Путин поручил найти дешевые продукты для борща https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Медведи на гербе ЕР могут размножиться https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Путин поручил увеличить российскую группировку, которая тушит пожары. В Греции 4 Правительство планирует перевести всех сотрудников школ, вузов, а также чиновников исключительно на отечественные IT-сервисы. 5 Максимальное зарплатное неравенство в России зафиксировано в Москве, 6 Лукашенко так и не признал Крым частью России https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Лукашенко попросил у Путина еще миллиард долларов на лечение 8 Чиновники майнят криптовалюту на служебных компьютерах 9 Верховный суд признал законным решение Центризбиркома исключить Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму из-за наличия офшора. 10 Путин решил награждать за труды в искусстве



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться