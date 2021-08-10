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Московский листок

Чиновники майнят криптовалюту на служебных компьютерах

Опубликовано 10.08.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Путин поручил найти дешевые продукты для борща

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3 Путин поручил увеличить российскую группировку, которая тушит пожары. В Греции

 

4 Правительство планирует перевести всех сотрудников школ, вузов, а также чиновников исключительно на отечественные IT-сервисы.

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9 Верховный суд признал законным решение Центризбиркома исключить Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму из-за наличия офшора.

 

10 Путин решил награждать за труды в искусстве



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Чиновники майнят криптовалюту на служебных компьютерах
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