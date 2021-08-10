Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Путин поручил найти дешевые продукты для борща
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Медведи на гербе ЕР могут размножиться
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Путин поручил увеличить российскую группировку, которая тушит пожары. В Греции
4 Правительство планирует перевести всех сотрудников школ, вузов, а также чиновников исключительно на отечественные IT-сервисы.
5 Максимальное зарплатное неравенство в России зафиксировано в Москве,
6 Лукашенко так и не признал Крым частью России
https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Лукашенко попросил у Путина еще миллиард долларов на лечение
8 Чиновники майнят криптовалюту на служебных компьютерах
9 Верховный суд признал законным решение Центризбиркома исключить Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму из-за наличия офшора.
10 Путин решил награждать за труды в искусстве
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