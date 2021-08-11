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Московский листок

Госдуметр играет за Митрохина

Опубликовано 11.08.2021 автором Петр Милосердов в разделе комментариев 0

путин революция народ
Госдуметр играет за Митрохина

Итак, выкладываю, наконец, 208-й округ. Звонили по нему долго и мучительно, почти неделю. Пришлось подключать сторонний колл-центр (сразу будет видно по отчёту, у них иной софт и иная форма выгрузки данных). Результаты – на картинке. Комментировать не буду, скажу лишь, что 208й округу – это в каком-то смысле модель Москвы в миниатюре. Есть Шелепиха, есть переулки Арбата, а есть Лефортово. Вот и думай, что между ними общего.

Выгрузка – в первом камменте. Смотрите, думайте. Пока обзваниваем 197й, и на этом пока – «стоп-машина», донатов нет ((( Поэтому, напоминаю, что любой желающий может поддержать проект «ГОСДУМЕТР» (не)трудовым рублём. Обращаться ко мне в личку, публично счет не публикую, т.к. нахожусь в списке Росфинмониторинга.

От редакции: Мне тоже всегда казалось, что и по стабильной известности, и по политическому опыту Митрохин ну никак не может устпать малоизвестному Леонову, да и более известному Шевченко тоже.

Ну какая мне, в общем, разница, чья малознакомая физиономия смотрит на меня с биллборда? Тем более, что небесной красотой не отличается.

Мы уже много-много лет избиратели, и должны уже понимать, что артисты играют в театре и кино, хоккеисты за большие деньги бьют клюшкой по шайбе и иногда друг по другу, а политикой лучше всех получается заниматься именно у политиков.

Ну представьте, вам вместо стоматолога предложат футболиста - он же хороший футболист, наверно, и зубы будет лечить лучше надоевшего уже зубного врача.

Ну а почему исполнительный директор благотворительного фонда будет лучше разбираться в бюджете, чем тот, кто этих бюджетов принял уже множество?

И главное, мы уже достаточно хорошо понимаем, как будет голосовать Митрохин по тому или иному вопросу. Понимаем Останину и отчасти Шевченко. А как будет голосовать непрофильный специалист?

Конечно, в округе привыкли голосовать за Гончара, которого за много лет знают все. Но его путем хитровыветренных манипуляций вывели из игры, причем именно та партия, которой он отдал много лет жизни. Похоже, напрасно.

Но если будет Митрохин, то неплохо.

А.Б.



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