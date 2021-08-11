Об Олимпийских играх с отвращением

Я наблюдаю за людьми и, понятное дело, за собой наблюдаю в первую очередь, и главным образом за тем, как с возрастом меняется моё собственное восприятие различных вещей и жизненных явлений.

Когда-то я интересовался спортом, болел за команды своего города и сборные СССР, но сегодня профессиональный спорт у меня вызывает чувство отвращения как нечто исключительно глупое и вредное.

Смотрите. В идее тех же Олимпийских игр как бы лежит мысль о физическом совершенстве человека – о развитии его силы, ловкости и выносливости… но ведь именно эти качества людей профессиональный спорт похерил начисто! Благодаря профессиональному спорту, человечество в массе своей становится и стало физически слабым, толстым и крайне малоподвижным.

Профессиональный спорт сегодня – это зрелище, и не более того! Зрелище, предназначенное, чтобы сотни миллионов жирных и ленивых особей «гомо сапиенс» тупо убивали свою жизнь с банкой пива перед экраном телевизора или (в самом лучшем случае) добралось таки до трибун и уж, как идеал физического совершенства, - подралось с другими болельщиками. Не бог весть что, но хоть какие-то физические упражнения.

Спорт сегодня – это то, что называют «шоу-бизнесом», а в этом бизнесе людей полно, а много зарабатывают единицы, в связи с чем там велика конкуренция и связанная с нею крайняя бессовестность этого сообщества. К примеру, в английском языке есть даже термин для того дивана, на котором режиссеры и продюсеры трахают артисток с условием взять их на роли в своих фильмах. И это не только «их нравы». Оказывается, и в советском кино было то же самое – мне как-то один старый режиссер даже показал в своём кабинете большой кожаный диван, на котором он это делал с советскими артистками (а, может, и делает до сих пор).

С развалом СССР, когда проституция стала открытой, мне один компетентный милиционер сообщил, что подавляющее число тогдашних проституток были спортсменками, правда я не уточнял, действующими или уже «вышедшими в тираж», но источником проституции был назван именно профессиональный спорт – оттуда лезет в общество нечто откровенно бессовестное.

В спорте диваном не отделаешься, в спорте, разумеется, нужны показатели, и вот это стремление израсходовать все жизненные силы молодых лет для, в общем-то, никому не нужного действия. Ну, кому в жизни могут пригодится прыжки с шестом? Мало этого, в стремлении достичь предельный результат, спортсмены выходят далеко за пределы своих обычных возможностей как просто за счёт уже вредного напряжения сил, так и с помощью допинга. Уродуют себя исключительно для того, чтобы человеческая глупость у телевизоров могла насладиться бездельем, а связанные со спортивным бизнесом люди, могли хорошо заработать.

Если бы у нас была народная (демократическая) власть (а такой может быть только ответственная перед народом власть), то эта власть (от нашего имени) плюнула бы в морду тем холуям США, которые управляют Олимпийским комитетом, и вышла из него, прекратив участие во всех видах международных соревнований. На кой хрен они нужны для развития физического совершенства всего нашего народа?

Но, одновременно, власть начала бы развивать любительский спорт хотя бы так, как это было при Сталине, но вообще-то, развивать любительский спорт надо гораздо основательнее, нежели и при Сталине.

Проблема: испокон веков, когда заканчивалась работа, русский человек (и не только он), не зная, чем себя занять, пил. Сталин с водкой не боролся, он боролся за свободное время людей – за то, чем им заняться вместо водки. И любительский спорт, соревнования любителей, были тем, что позволяло это время занять.

Любительский спорт при Сталине был развит чрезвычайно сильно. Каждое предприятие и учреждение имело любительские спортивные команды и спортсменов-любителей из своих же работников. Мало-мальски крупные предприятия обязаны были иметь и содержать стадионы. Когда я в 1973 году приехал молодым специалистом в город Ермак, который в то время строился для работников завода и вместе с заводом, то после дождя и в сезон по городу ещё надо было ходить в сапогах. Но в городе от старых времён оставался просторный стадион с ухоженным газоном и трибунами тысяч на 5 зрителей, и хоккейный корт, правда, открытый. А хоккейной и футбольной команд уже не было даже на заводе – уже прошли те времена.

А вот во время моего детства – 50-е годы - играли все и во всё. Мы, пацаны, играли в футбол на школьных стадионах – пустых после окончания занятий в школах. Эти стадионы разной величины были во всех школах – без них школы не строили. На заводе им. Артёма, на котором работал мой отец, мой брат и потом год работал и я, своего стадиона не было, и заводская футбольная команда играла на стадионе завода им. Карла Либкнехта. И насколько хороши были эти заводские стадионы, говорит факт того, что, скажем, матч между днепропетровским «Днепром» (или ещё «Металлургом»?) и киевским «Динамо», я смотрел не на главном стадионе города – «Металлурге», а на левой стороне Днепра – на стадионе вагоноремонтного завода, и Лобановский, забивший гол с углового, исполнил его в десятке метров от меня, сидящего с остальной компанией пацанов на беговой дорожке (мы через дыры в заборе проникали и мест на трибунах для нас не было).

Разумеется, сослуживцы искренне болели за своих выступающих коллег и сами играли. Команды состояли из спортсменов всех возрастов. Я, до сих пор помню, что в футбольной команде завода им. Артёма, правым защитником был молодой слесарь по прозвищу Чаба, а центральным нападающим, виртуозно владевшим мячом, был длинный худой и уже староватый кузнец, по прозвищу Сабля.

Или такой вот, близкий мне пример: первый директор Актюбинского завода ферросплавов, построенного в годы войны, играл в заводской футбольной команде почти до пенсии, а его зять (мой товарищ), работая плавильщиком, выступал в конноспортивных соревнованиях. Кстати, мой старший брат участвовал в гонках на яхтах и поскольку он был на 8 лет меня старше и был мне нянькой, то у меня от детства остались в памяти гул парусов и романтические слова типа «оверштаг», «бакштаг», «фордевинд».

Но, повторю, даже этого недостаточно, - нужно послать подальше всех профессионалов, и если человек на работе физически не трудится, то вовлекать его в какой-то вид спорта обязательно! И свободное время его займём, и из-за отупляющего компьютера вытащим, и здоровья ему прибавим.

Теперь о прошедших 32-ых Олимпийских играх, на которые 206 стран послали своих спортсменов. Представляете, сколько даже не спортсменов и тренеров, а просто официальных лиц хорошо покормились и развлеклись за счёт бюджета своих стран? Ну, чиновники какой страны откажутся от такой халявы, как Олимпийские игры?

На Играх разыграли 313 золотых, серебряных и бронзовых медалей. Общие медальные итоги представлены множеством чисел, а это вызывло у меня соблазн статистически их обработать. Эти числа как бы и без меня обработаны, но только исходя из общего количества завоёванных медалей, а такая статистика говорит не обо всём – ведь страны-то разные. В связи с этим я выполнил расчёты на душу населения, - эти расчёты тоже довольно интересны, поскольку показывают, как стремление спортсменов разных стран к победе, так и возможности этих стран обеспечить своих спортсменов материально и морально.

Общий итог.

Итак, в Играх участвовали 206 стран, 95 из которых завоевали хотя бы одну медаль, хотя бы бронзовую, как, скажем, Молдова. А вот победителями Игр, завоевавшими хотя бы одну золотую медаль, стали 67 стран. Но рассматривать их всех вместе неправильно – ну как сравнить Китай или США с, скажем, Венгрией или Кубой?

Ещё нюанс – малая численность населения играет двоякую роль – если мы оставим в списке все страны, команды которых завоевали золото, то абсолютным рекордсменом окажутся Багамские острова, которые расчётно завоевали 50 золотых медалей на 10 миллионов жителей. Но дело в том, что на этих островах всего 400 тысяч жителей, а команда Багам завоевала всего-то 2 золотые медали, ну, а итог всё равно получается вот такой.

Поэтому я, во-первых, разделил победителей на три группы. Первая – золотые медали у команд стран с численность населения свыше 300 миллионов, вторая – золотые медали у команд стран с численность населения от 300 до 30 миллионов, и третья - золотые медали у команд стран с численность населения от 30 до 3 миллионов человек. Менее 3 миллионов населения не брал в расчёт. Мало этого, я не брал в расчёт и страны с одной золотой медалью – тут, скорее всего случай, да и эти страны сильно перегрузили бы таблицы.

Расчёт вёлся только по золотым медалям на 10 миллионов населения (в скобках дана численность населения), и первая группа стран выглядит так:

Итоговые

1. США (332) – 1,17 золотых медалей на 10 миллионов жителей

2. Китай (1443) – 0,26

Удивляет в этой группе то, что в ней полностью отсутствует Индия, спортсмены которой добыли всего 1 золотую медаль, мало этого, вообще практически отсутствуют многочисленные «азиаты» типа Пакистана (ни одной медали) или Индонезии (одна золотая), или Вьетнама (ни одной медали). Понять причину такой слабости не могу. Китайцы и японцы такие же азиаты…

Вторая группа стран с населением от 30 до 300 миллионов человек более обширна:

1. Великобритания (68) – 3,24

2. Япония (125) – 2,16

3. Канада (38) – 1,84

4. Италия (62) – 1,61

5. Франция (67) – 1,49

6. Россия (146) – 1,37

7. Германия (83) – 1,20

8. Южная Корея (51) – 1,17

9. Польша (38) – 1,05

10. Узбекистан (33) – 0,91

11. Кения (55) – 0,73

12. Испания (48) – 0,63

13. Уганда (47) – 0,43

14. Иран (83) – 0,36

15. Бразилия (214) – 0,33

16. Турция (83) – 0,24

И, наконец, группа стран с населением от 3 до 30 миллионов человек, команды которых взяли не менее 2 золотых медалей.

1. Новая Зеландия (4,9) – 14,29 золотых медалей на 10 миллионов жителей

2. Норвегия (5,4) – 7,41

3. Хорватия (4,2) – 7,14

4. Австралия (26) – 6,54

5. Куба (11,0) – 6,36

6. Венгрия (9,8) – 6,12

7. Нидерланды (17,5) – 5,71

8. Грузия (3,7) - 5,41

9. Дания (5,7) – 5,26

10. Болгария (6,9) – 4,35

11. Сербия (7,1) – 4,22

12. Ирландия (5,0) – 4,0

13. Чехия (10,7) – 3,74

14. Швейцария (8,7) – 3,45

15. Швеция (10,4) – 2,88

16. Бельгия (11,5) – 2,61

17. Израиль (9,5) - 2,10

18. Греция (10,7) - 1,86

19. Эквадор (17,7) – 1,17

Я никогда не предлагаю читателям сделать выводы – сам их делаю, но из этих таблиц действительно, не поймёшь, что из них следует не банальное? Что на душу населения сборная России взяла меньше медалей, нежели сборные Канады или Италии, а Южная Корея столько же, сколько и победители Олимпийских игр – США? Что команда Грузии на душу населения взяла медалей вдвое больше, нежели Израиль? Что такой же по численности населения, как и Хорватия, Сингапур не взял вообще ни одной медали, а Куба в своей подгруппе переплюнула все европейские страны, льющие слёзы о том, что «кубинцы зарабатывают по 2 доллара в месяц»?

Ну, да, ну, так, ну и что?

Да ничего - и это статистическое исследование тоже показало то, что и так было понятно, - в разных странах разные подходы к спорту.

А должен был бы быть один подход – увидеть, что это шоу Олимпийских игр уже давно пора просто упразднить и заменить его реальным физическим совершенствованием народа своих стран.