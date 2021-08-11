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Московский листок

Гребаные лодки

Опубликовано 11.08.2021 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

россия карелия провинция
Гребаные лодки

На самом деле не гребаные, конечно, а гребные. Прокат гребных лодок. Но почему-то прочиталось «гребаных».

Рядом - лодочная станция «Розовый рассвет». Сразу придумался стих:

Гребаные лодки,

розовый рассвет.

В холод, кроме водки,

развлечений нет.

А холод уже начинается понемногу. Потому что август в Карелии - это практически осень.

Приозерск, куда я приехала на три дня (ради не очень далекого отсюда Валаама), административно не Карелия, а Ленобласть. И географически тоже далеко от Карелии-Карелии. Однако и мачтовые сосны, и валуны, заросшие мхом, и чистейшие озерки (купалась сегодня: вода +18, но не отметиться было как-то неприлично) - всё вполне карельское, как я это себе представляю.

Про Валаам разговор особый, сейчас про Приозерск.

Почему, почему, почему в Отечестве нашем даже красивейшие места имеют вид убогий? Почему косящий под скандинавский домик вполне приличный отель с аутентичным названием «Кексгольм» (так назывался досоветский Приозерск) соседствует с какими-то жуткими сортирами?

Почему в летнем ресторане «Загородного клуба «Яркое» (названьице прям счастье сулит) я просидела в ожидании официантки минут 15 за грязным столиком (остальные были залиты вчерашним дождем), а потом увидела её недовольную морду, с которой считывалось «не обед и не ужин, чего приперлась», и убралась восвояси?

Почему тут такие унылые дома, магазины, кафе, кинотеатр?

Сейчас ещё более или менее тепло, моторки жужжат, метеоры на Валаам ходят, туристы, жизнь какая-то. А представила себе этот городок в ноябре - аж передернуло.

Сходила в крепость «Корела» - это местная достопримечательность. Такая скука, если честно. Спрашиваю у тети в кассовом окошке: «А что тут ещё есть?»

«Ничего тут нет», - честно отвечает тетя.

Вообще-то есть: природа. Но мы как-то никогда не умели это использовать для радости. Гребаные лодки, одним словом.

P.S. Дописываю через несколько часов. Погуляла поподробнее по Приозерску: ладно, не ужас-ужас-ужас. Аллея красивая имеется с вазонами и фонтаном, все приятно-зелёное, мамаши с колясками. А может, просто солнышко вышло, и типа ещё лето.



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