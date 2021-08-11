Вице-премьер Украины предложил развернуть на территории страны силы ПВО США

Киев призвал Вашингтон развернуть на территории Украины силы противовоздушной обороны США. Об этом рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников.

"Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", — сказал Резников на встрече с главой фонда "Джеймстаун" Гленом Говардом.

Свою просьбу он объяснил тем, что Россия якобы намерена разместить ядерные силы в Крыму, а также обвинил Москву в оккупации Азовского моря и милитаризации Черного.

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Почему ПВО?

До сих пор не звучало никаких обвинений в адрес России о применении ВВС в конфликте с Украиной.

Наоборот, сама Украина неоднократно применяла ВВС против мирных граждан на востоке страны, нанося удары по мирным объектам. До сих пор памятен ракетный обстрел украинским Су-25 здания городской администрации в Луганске, когда погибли мирные женщины. Кстати, этот варварский акт не был осужден на международном уровне.

Логично было бы в свете этого России разместить средства ПВО в ДНР и ЛНР. Но такой вопрос пока не стоит. Но в случае размещения американских или иных иностранных войск обязательно встанет.

Может быть, украинские политики по малограмотности называют ПВО силы американской ПРО?

Но это уже равнозначно размещению ядерного оружия - у ракет системы ПРО и у наступательных ядерных ракет один и тот же типоразмер, и невозможно понять, что находится на стратовой площадке, противоракета или ракета с ядерной головной частью для удара по территории РФ.

Если так, то мир усилиями Киева движется не только к новой "холодной войне", но и к войне ядерной.

Тем более, что Киев уже в этом году заявлял о намерении восстановить свой ядерный статус. В начале августа экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что Киев может начать двигаться в сторону восстановления своего ядерного потенциала.

Будем считать, что это такой "европейский выбор" Украины. Европа, полагаю, счастлива. Особенно в части "оккупации моря".

Ждем оккупации облаков и северного ветра...

А.Б.