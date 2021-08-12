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Московский листок

Ответственный за происходящее с домами обещал найтись в течение двух дней

Опубликовано 12.08.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Ответственный за происходящее с домами обещал найтись в течение двух дней

10 августа состоялся коллективный визит жильцов домов 9 и 7 по Аминьевскому шоссе (бывшие общежития ПАО «Моспромстрой») в ПАО «Моспромстрой».

Людей интересовали вопросы:

- Почему (и кому) их продали с домами, как крепостных.

- У кого они должны получить необходимые им документы (копию ордера или иного документа, послужившего основанием вселения, выписку из домовой книги, финансово-лицевой счёт, единый жилищный документ, подтверждение номера комнаты, в которой каждый из них проживает.

Отметим, что люди не очень обрадовали сотрудников «Моспромстроя». Однако кого-то ответственного и компетентного, способного прямо ответить на вопросы, в здании не нашлось. Кто-то был совещании, кто-то ещё где-нибудь.

В итоге сотрудники центра согласились принять заявление, говорили, что оно будет рассмотрено в ближайшее время. А когда именно? Этот вопрос оставался неосвещённым. Господин из договорного отдела Кирилл Тимощук также не смог ответить на больной вопрос — «Кто и когда?»

Полиция посетила собрание и уехала. Разговор с господином Тимощуком плавно перетёк из здания на улицу и зашёл в тупик. После этого собравшиеся снова пошли внутрь здания. Господа из ПАО «Моспромстрой» пытались их не пустить, своими грудями встав на пути. Не получилось. Но, наконец, разговор вышел из тупика. Людям было обещано, что в течение двух дней с ними свяжется контора «Пионер Эстейт», ответственная, по заверению Тимощука, за происходящее в аминьевских общежитиях. Автор материала надеется, что ситуация прояснится и жильцам не придётся тащиться в офис снова.

Напоминаем, 24 июля 2021 года в домах 9 и 7 по Аминьевскому шоссе прибыли некие лица, которые заявили, что они являются представителями нового собственника жилых домов. Представиться из незваных гостей соизволил только некий Башкиров Дмитрий Сергеевич. Он же показал доверенность на представление интересов ООО «Пионер Финанс».

Это не опечатка, ребята из "Моспромстроя" назвали в качестве фирмы, ответственной за происходящее, именно «Пионер Эстейт». Возможно, «Финанс» является дочерним наростом на эйстетическим теле. Возможны и другие варианты. Для жульнического бизнеса характерна крайне сложная и разветвлённая система. Это помогает избегать ответственности. Никаких документов, показывающих право собственности «Финанса» на эти дома, представлено не было.

Жильцам устно сказали, что им надлежит переехать в другое жилое помещение собственника ООО «Пионер Финанс» по адресу: г. Москва, ул. Гурьянова, дом 53 (отметим, что жильцы не очень поняли в каком статусе они там будут жить и скоро ли их попросят ещё куда-нибудь). С 26 июля жителей начали досаждать, останавливая в коридорах. Кроме этого на телефоны им тоже начали звонить господа, представляющиеся переговорщиками от «Пионер Финанса» и тоже досаждать.

Также людям перестали поступать платёжки. Это беспокоит их не потому, что у них слишком много лишних денег, а потому что неуплата за коммуналку – повод для выселения. Также новый собственник угрожает ввести пропускной режим (старое, испытанное средство выселения жильцов). Всё это заставило людей начать активно бороться за свои права.



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