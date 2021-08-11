Конфеты будут попроще и подешевле

Коммерсанты меняют рецептуру своих новых конфет, чтобы компенсировать резкое подорожание используемых для начинки жиров. Розница также просит продукцию «чуть попроще, но чуть подешевле».

Себестоимость производства кондитерских изделий в пандемию выросла примерно на 30%: подорожали растительные жиры, в том числе тропические масла (они используются, например, в вафельных и шоколадных конфетах), а также какао, сахар, мука, упаковка.

Не понимаю, в чем проблема?

"Леденец" на полочке у вокзала купил – и соси! Сахар, вода и немного красителя неизвестного происхождения. Зато дешево!

Ну а про самые лучшие в мире конфеты придется позабыть, не подходят для нашей экономической модели.

Это при проклятых коммунистах мы, кроме натурального шоколада, никакого другого и не пробовали. Мороженое ели самого дорогого сорта – пломбир. Шампанское натуральное, масло из молока.

Теперь кушайте дерьмо, попроще и подешевле.

А.Б.