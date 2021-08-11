Границу Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном контролируют талибы

ОДКБ должна быть готова к возможному проникновению террористов, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Шестого августа талибы заявили о захвате города Зарандж, административного центра провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. После этого они объявили о взятии под контроль административных центров еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе города Кундуз – столицы наркотрафика в регионе, в непосредственной близости от границ СНГ.

По мнению западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане.

Очень хорошо помню весну 1995 года, два месяца провел на границе с Афганистаном, где шла настоящая война, которую в Москве предпочитали не замечать. На протяжении тысячекилометровой границы исламистстские группировки пытались прорвать границу и выйти на оперативный простор – там им до самого Оренбурга мало, что противостояло.

Весной перевалы открываются, но действия авиации скованы неустойчивой погодой, и правительственные войска теряют основное преимущество – штурмовую авиацию. Воюют на равных.

Тогда исламистам, несмотря на большие потери, границу прорвать не удалось. Но им тогда противостояла группа российских погранвойск численностью более 22 тысяч человек, с собственной авиацией и тяжелой техникой. Не считая 7 тысяч 201-й дивизии в Душанбе и курган-Тюбе.

Сейчас – только 201-я база и местные погранвойска, которые на участке границы на Памире не продержатся и суток.

Армии среднеазиатских деспотий сейчас в лучшем состоянии, но все равно их недостаточно, и через короткое время мы будем иметь талибов на нашей границе от Астрахани до Китая. Естественных преград там нет. Ну разве что вмешается НОАК…

А.Б.