Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Границу Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном контролируют талибы

Опубликовано 11.08.2021 в разделе комментариев 0

афганистан таджикистан
Границу Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном контролируют талибы

ОДКБ должна быть готова к возможному проникновению террористов, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Шестого августа талибы заявили о захвате города Зарандж, административного центра провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. После этого они объявили о взятии под контроль административных центров еще пяти из 34 провинций Афганистана, в том числе города Кундуз – столицы наркотрафика в регионе, в непосредственной близости от границ СНГ.

По мнению западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане.

Очень хорошо помню весну 1995 года, два месяца провел на границе с Афганистаном, где шла настоящая война, которую в Москве предпочитали не замечать. На протяжении тысячекилометровой границы исламистстские группировки пытались прорвать границу и выйти на оперативный простор – там им до самого Оренбурга мало, что противостояло.

Весной перевалы открываются, но действия авиации скованы неустойчивой погодой, и правительственные войска теряют основное преимущество – штурмовую авиацию. Воюют на равных.

Тогда исламистам, несмотря на большие потери, границу прорвать не удалось. Но им тогда противостояла группа российских погранвойск численностью более 22 тысяч человек, с собственной авиацией и тяжелой техникой. Не считая 7 тысяч 201-й дивизии в Душанбе и курган-Тюбе.

Сейчас – только 201-я база и местные погранвойска, которые на участке границы на Памире не продержатся и суток.

Армии среднеазиатских деспотий сейчас в лучшем состоянии, но все равно их недостаточно, и через короткое время мы будем иметь талибов на нашей границе от Астрахани до Китая. Естественных преград там нет. Ну разве что вмешается НОАК…

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • В какой день вы намерены пойти на выборы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Чиновники майнят криптовалюту на служебных компьютерах
Чиновники майнят криптовалюту на служебных компьют...
10.08.2021
Дебаты: почему кандидаты в Думу не поднимают федеральные вопросы?
Дебаты: почему кандидаты в Думу не поднимают федер...
09.08.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Шойгу указал, как правильно понимать (0)
Границу Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном контролируют талибы (0)
Конфеты будут попроще и подешевле (1)
Вице-премьер Украины предложил развернуть на территории страны силы ПВО США (7)
Гребаные лодки (2)
Госдуметр играет за Митрохина (3)
Жители аминьевских общежитий в здании Моспромстроя (0)
Об Олимпийских играх с отвращением (8)
Чиновники майнят криптовалюту на служебных компьютерах (0)
Лукашенко так и не признал Крым частью России (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Уф....
orphoprosecutor orphoprosecutor: Гребаные лодки
Дарья Митина Дарья Митина: Фсем фтыкать!!! Кандидат Колобок на проводе!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок сам как Грудинин. Ну почти.
Дарья Митина Дарья Митина: Совсем охуел старый мудила
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss