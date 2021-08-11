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Московский листок

Шойгу указал, как правильно понимать

Опубликовано 11.08.2021 в разделе комментариев 0

путин революция народ
Шойгу указал, как правильно понимать

Никому нельзя позволять посягать на символы России, среди которых - первые космонавты Юрий Гагарин и Валентина Терешкова, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"У каждой страны должны быть свои символы… У нас это Гагарин и Терешкова, Шаляпин и Рождественский, и Вознесенский…" - сказал он на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

Вообще-то Терешкова пока жива-здорова, рано ей в символы… К тому же она действующий депутат, член высшего совета партии "Единая Россия". Что, ее действия нельзя обсуждать? Не тогда в космосе, а сейчас в парламенте?

Мало у нас героев, которые потом прославились не только подвигами?

Ну и попытки подчищать современную историю – тоже не слишком хорошее дело, даже с точки зрения наглядного примера для подрастающего поколения.

Всегда назывались три имени больших советских поэтов, пропорционально таланту: Евтушенко, Вознесенский, Рождественский.

Куда ж Евтушенко позабыли, Сергей Кужугетович? Ах да, Евтушенко в последние свои годы жил в США, там и умер… Ну так и Шаляпин…

Это о нем писал Маяковский:

Вернись

  теперь

    такой артист

назад

  на русские рублики —

    я первый крикну:

— Обратно катись,

  народный артист Республики!

Но Маяковский, как можно понять, теперь уже не символ России. Не проходит идеологический контроль правящей партии.

Осталось узнать, как Шойгу будет "не позволять"? Силами органов или войска привлечет?

А.Б.



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