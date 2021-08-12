По поводу статьи президента России Владимира Путина "Анти-Россия"

Итак, завоевав в результате первой в истории социалистической революции – Великой Октябрьской социалистической революции – политическую власть, рабочий класс России, уничтожил российское капиталистическое государство и создал на его месте российское социалистическое государство СССР.

СССР – это многонациональное социалистическое государство, т.е. государство, построенное различными народами бывшей Российской империи на общественной собственности на землю и средства производства. В противоположность частной собственности на землю и средства производства, которая разъединяет людей, разжигает рознь и вражду между нациями, общественная собственность на землю и средства производства объединяет людей, создаёт почву сближения и доверия народов независимо от их национальной принадлежности. Ярким свидетельством этого является победа СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Буржуазные идеологи говорили, что СССР представляет собой «искусственное и не жизнеспособное сооружение», что в случае каких-либо осложнений развал СССР является неотвратимым, что СССР ждёт судьба Австро-Венгрии. Но ничего подобного не произошло. Несмотря на внутренние трения (расовые, национальные, религиозные, экономические и политические) между нациями СССР, несмотря на то, что национальные союзные республики «имели право выхода» из СССР, СССР не развалился даже в самой жесточайшей, разрушительной в истории войне – в войне с фашистской Германией. Наоборот, по призыву большевистской коммунистической партии Советского Союза все национальные республики ещё теснее сплотились перед лицом величайшей опасности, нависшей над социалистической Родиной. Большевистская коммунистическая партия подняла и организовала все народы и нации Советского Союза на Великую Отечественную войну. И Великая Отечественная война показала, что многонациональный СССР с успехом выдержал все испытания в огне войны, ещё больше окреп за время войны и оказался вполне жизнеспособным государством. Буржуазные идеологи не поняли, что аналогия с Австро-Венгрией несостоятельна, ибо СССР покоился не на частнособственнической основе, стимулирующей чувства национального недоверия и национальной вражды, а, наоборот, на коллективистской основе, культивирующей чувства дружбы и братского содружества между народами СССР.

То, что Вторая мировая война не смогла расколоть Советский Союз на отдельные национальные государства, как это произошло с Российской империей в период Первой мировой войной, доказывает, что многонациональное социалистическое государство более жизнеспособно, чем многонациональное капиталистическое государство.

Общественная собственность на землю и средства производства является главным, решающим фактором прочности многонационального СССР.

Капиталисты прекрасно понимают это. Побеждённые в 1917 году, но не уничтоженные, не исчезнувшие, не переставшие оказывать сопротивление Советской власти, они всеми силами стремились уничтожить СССР. Лишённые политической власти, эти бывшие господа и их челядь: частные торговцы, бывшие дворяне и попы, кулаки и подкулачники, бывшие офицеры и урядники, бывшие полицейские и жандармы, всякого рода буржуазные интеллигенты и все прочие антисоветские элементы, расползлись по советским заводам и фабрикам, по торговым организациям, по предприятиям транспорта и главным образом – колхозам и совхозам и стали пакостить и вредить советской власти, большевистской коммунистической партии. Чуя как бы классовым инстинктом, что основой СССР является общественная собственность, они делали всё, чтобы расшатать её путём организации массового воровства и хищений. Пользуясь тем, что у многих рабочих и колхозников ещё сохраняются частнособственнические привычки и навыки, они разжигали в их сознании частнособственнические инстинкты, индивидуализм, эгоизм, чтобы организовать расхищение общественного имущества и тем поколебать основу СССР – общественную собственность на землю и средства производства.

Многие хозяйственные и партийные работники не понимали смысла и значения массового воровства и хищения. Не способные понять, что воровство и хищения подрывают экономическую основу социалистического государства – общественную собственность на землю и средства производства, они благодушно проходили мимо этих фактов, полагая, что «тут нет ничего особенного». Они не понимали, что пережитки капитализма в головах простых советских людей, которые только-только вступили на путь социализма, повсеместно дают о себе знать. Они не понимали, что эти пережитки являются благоприятной почвой для оживления капитализма в экономике. Наконец, они не понимали, что пережитки капитализма сохраняются в головах людей не только потому, что сознание людей в его развитии отстаёт от их экономического положения, но и потому, что всё ещё существует капиталистическое окружение, которое старается оживлять и поддерживать капитализм в экономике и сознании людей в СССР.

Ввиду всего этого большевистской коммунистической партии пришлось срочно вмещаться в это дело, принять решительные меры для защиты общественной собственности – основы социалистического государства.

Во-первых, она провозгласила общественную собственность священной и неприкосновенной, чтобы закрепить социалистическую форму хозяйства во всех областях производства и торговли. С этой целью она издала закон об охране общественной собственности. В этом законе, написанном И. Сталиным, говорится: «общественная собственность (государственная, колхозная, кооперативная) является основой Советского строя, она священна и неприкосновенна, и люди, покушающиеся на общественную собственность, должны быть рассматриваемы, как враги народа, ввиду чего решительная борьба с расхитителями общественного имущества является первейшей обязанностью органов Советской власти». (Правда, 7 мая 1932 года).

Во-вторых, она обязала всех членов партии поднимать свой теоретический уровень и неустанно пропагандировать коммунистическую идеологию – идеологию коллективизма и интернационализма и систематически подавлять идеологию капитализма – идеологию индивидуализма и национализма.

Наконец, она сделала обязательным изучение марксистско-ленинской философии и политической экономии во всех средних и высших учебных заведениях независимо от специальности обучаемого. «Нет необходимости, чтобы специалист-медик был вместе с тем специалистом по физике или ботанике и наоборот. Но есть одна отрасль науки, знание которой должно быть обязательным для большевиков всех отраслей науки – это марксистско-ленинская наука об обществе, о законах развития общества, о законах развития пролетарской революции, о законах развития социалистического строительства, о победе коммунизма (И. Сталин, Отчётный доклад на XVIII съезд партии, 10 марта 1939 г.).

Теперь, когда большевистская коммунистическая партия чётко обозначила политику подавления пережитков капитализма в экономике, политике и сознании людей и мобилизовала миллионные масса на охрану общественной собственности, как базиса СССР, до капиталистов стало доходить, что, пока существует большевистская коммунистическая партия, разрушить СССР, уничтожить социализм и реставрировать капитализм, невозможно.

Поэтому капиталисты всего мира, капиталистические элементы, сохраняющиеся в СССР, все свои силы направили на разрушение большевистской коммунистической партии. Пользуясь тем, что большинство партийных и хозяйственных работников не имели достаточного знания и опыта по руководству хозяйством и политическому управлению обществом, более образованные и имеющие опыт хозяйственной и политической работы, капиталистические элементы, тихой сапой, стали занимать, захватывать руководящие посты в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, торговле (особенно во внешней торговле) в учебных и научных заведениях (особенно в академии наук СССР). Всё это открывало прямой путь в большевистскую коммунистическую партию, захвату руководящих постов в правительстве и партии всякими антисоветскими элементам; чтобы вступить в большевистскую коммунистическую партию, остаткам капиталистических элементов, как правило, необходимо было зарекомендовать себя на хозяйственной и политической работе, доказать свою «лояльность» советской власти. Накинув на себя маску «верного ленинца и сталинца», они вступали в большевистскую коммунистическую партию, занимали в ней руководящие посты и тихой сапой выхолащивали революционное содержание (классовую борьбу) марксистско-ленинского науки болтовнёй о мирном сосуществовании двух непримиримо враждебных систем: капитализма и социализма. Так большевистская коммунистическая партия – партия классовой борьбы – разлагалась изнутри, превращаясь в партию пошлого пацифизма на радость враждебному капиталистическому окружению.

Процесс разложения большевистской коммунистической партии особенно ускорился после смерти И. Сталина. Два главных смертельных удара по СССР, нанесённые капиталистическими элементами, захватившими высшее руководство КПСС и Советского правительства, сражу после смерти И. Сталина, следующие:

1) Подмена важнейшего закона строительства социализма, сформулированного И. Сталиным: «Продвижение к социализму не может не вести к сопротивлению эксплуататорских элементов этому движению, а сопротивление эксплуататоров не может не вести к неизбежному обострению классовой борьбы» (И. Сталин, Пленум ЦК ВКП (б) 4-12 июля 1928 г. (т. 11, с. 172), болтовнёй о затухании классовой борьбы, якобы, вследствие выхода СССР из мирового капиталистического окружения; и это при всей очевидности ложности и нелепости этой болтовни: как можно выйти из окружения, если оно не прорвано, не уничтожено?

2) Подмена закона о сокращение товарно-денежных отношений по мере продвижения социализма к коммунизму, болтовнёй о расширении товарно-денежных отношений по мере продвижения к коммунизму, который прямо ведёт к реставрации капитализма. Что расширение товарно-денежных отношений прямо ведёт к реставрации капитализма, это предельно ясно показали Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге» и И. Сталин в «Экономических проблемах социализма в СССР». Но, странным образом, в Академии наук СССР, где, уже после смерти И. Сталина, была проведена окончательная редакция учебника политической экономии, написанного по итогам Всесоюзной экономической дискуссии 1951 года, этого не «поняли». В этом учебнике чёрным по белому написано: «Торговля остаётся основной формой распределения предметов потребления в течение всего периода постепенного перехода от социализма к коммунизму». (ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ. УЧЕБНИК, с. 569).

К середине 70-х годов 20-го века большевистская коммунистическая партия под названием КПСС настолько разложилась, что стала объектом анекдотов, которые рассказывали друг другу партийные и советские работники. КПСС эпохи Л. Брежнева уже представляла собой карикатуру на большевистскую, ленинско-сталинскую, коммунистическую партию. А в 1985 году во главе карикатурной КПСС стоял уже ставленник мирового капитала М. С. Горбачёв. И, наконец, в 1991 году КПСС, «как страховочный, предохранительный механизм существования СССР», «самораспустился», а вместе с этим «самороспуском» прекратило своё существование первое в истории социалистическое общество в форме социалистическое государство СССР. Так обстояли дела с ликвидацией КПСС и СССР.

II. «Большевики относились к русскому народу как неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов. Они грезили мировой революцией, которая, по их мнению, вообще отменит национальные государства. Поэтому произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные «подарки». В конечном счёте, чем именно руководствовались лидеры большевиков, кромсая страну, уже не имеет значения. Можно спорить о деталях, о подоплёке и логике тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена».

Прежде всего, кто такие большевики по национальности? Русские и обрусевшие инородцы, которые даже больше русские, чем сами русские. Недаром Ленин назвал Сталина (грузина), Дзержинского (поляка) и Орджоникидзе (грузина) «истинно русскими держимордами» за то, что они предлагали, чтобы все советские республики входили в состав РСФСР на правах автономии.

Во-вторых, в чём суть «социального эксперимента», который осуществили большевики в отношении русского народа? В том, что впервые в истории именно русский народ сверг помещиков и капиталистов, ликвидировал эксплуатацию человека человеком и установил власть рабочих в союзе с беднейшим крестьянством – Советскую власть. Этот невиданный в истории факт позволил впервые в истории воплотить в жизнь вековые чаяния всего человечества о справедливости, а именно:

1) Советская власть ликвидировала класс помещиков, отменила частную собственность на землю и тем самым поставила всех членов общества в равное положение в отношении земли, т.е. сделала землю свободно доступной, т.е. бесплатной, для всех членов общества;

2) Советская власть экспроприировала класс капиталистов, отобрала у них все крупные средства производства и банки, объявила их общенародной собственностью и тем самым использовала их для удовлетворения материальных потребностей людей;

3) Советская власть ликвидировала иезуитскую капиталистическую налоговую систему, основанную на налоге на землю и жильё, т.е. на дани за право жить на земле;

4) Советская власть ликвидировала безработицу, с одной стороны, и ввела всеобщую обязательность труда, с другой стороны;

5) Советская власть впервые в истории ликвидировала безграмотность в среде трудящихся;

6) Советская власть впервые в истории ликвидировала бездомность, обеспечила всех членов общества бесплатным жильём;

7) Советская власть впервые в истории ввела бесплатное образования и лечение;

8) Советская власть впервые в истории законодательно закрепила право отзыва депутатов избирателями. И т.д. и т.п.

Всё это справедливо? Конечно, справедливо!

В-третьих, не большевики, а троцкисты и прочие леваки, которые никогда не были большевиками, хотя и состояли в большевистской коммунистической партии, грезили мировой революцией. Большевики: Ленин и Сталин, не носились с мировой революцией, как с писаной торбой, а трезво оптимистически оценивали перспективы мировой революции. «Помниться, Наполеон говорил: «On, s,engage et puis…on voit». В вольном русском переводе это значит. «Сначала надо ввязаться в бой, а там уже видно будет». Вот и мы ввязались сначала в октябре 1917 года в серьёзный бой, а там уже увидали такие детали развития (с точки зрения мировой истории это, несомненно, детали), как Брестский мир, или нэп и т.д. и т.п. И в настоящее время уже нет сомнений, что в основном мы одержали победу». (В. Ленин, «О нашей революции», 1923 г., изб, т. 4, c. 466). «Но развитие не может остановиться на этом. Мы идём дальше, вперёд, к коммунизму. Сохранится ли у нас государство также в период коммунизма? Да, сохранится, если не будет ликвидировано капиталистическое окружение, если не будет уничтожена опасность военных нападений извне, причём понятно, что формы нашего государства вновь будут изменены, сообразно с изменением внутренней и внешней обстановки.

Нет, не сохранится и отомрёт, если капиталистическое окружение будет ликвидировано, если оно будет заменено окружением социалистическим». (И. Сталин, Отчётный доклад на XVIII съезде партии, 10 марта 1939 года.).

Наконец, большевики устанавливали границы между союзными республиками не произвольно, а исходя из сочетания экономических и политических интересов союзной республики и Союза Советских Социалистических Республик. Возьмём, например, перевод Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Это диктовалось исключительно экономическими соображениями: водоснабжением Крыма. В составе Украинской ССР этот вопрос решался проще и дешевле, чем в составе РСФСР. Так сочетались экономические и политические интересы союзных республик и Союза Советских Социалистических Республик.

Вот, пожалуй, и всё.