Забыли поделиться

По телевиденью постоянно идет реклама с призывом о денежных взносах для спасения больных детей. Показывают, к примеру, больную девочку. – Вот Маша, ей нужна срочная операция в Германии, нужно дорогостоящее лекарство. Если не соберем столько-то миллионов, то ребенок умрет.

Сколько же можно над нами издеваться, издеваться над детьми. Люди шлют эсэмэски, собирают деньги. Что это за нелепость, чтобы жизнь ребенка зависела от того, сумеют ли родители или благотворительный фонд собрать нужное количество денег. А где государство?

У нас в России 123 долларовых миллиардов и 246 тыс. долларовых миллионеров, неужели каждый из миллиардеров и миллионеров не может на свои деньги вылечить по одному больному ребенку в год? Почему бедные люди скидываются для других бедных. А на что же тратят деньги богатые?

Вот богатая супружеская пара с Урала решила провести романтический праздник на пустом питерском стадионе, вместимостью 68 тысяч человек, за это они заплатили 20 миллионов рублей. Идея провести торжество на стадионе принадлежала жене. В кадре её супруга с завязанными глазами приводят на «Газпром арену». Для него прибытие на футбольное поле оказывается неожиданностью.

Так топ-менеджер крупной компании Игорь Буланцев праздновал день рождения своей жены. Накрытый стол посредине футбольного поля, пустые трибуны и счастливые супруги между воротами. И всего-то за такое удовольствие, 20 миллионов рублей. Какая-то дикость.

Вот наслаждение получил от своих денег Андрей Мельниченко (владелец химической корпорации «Еврохим» с состоянием 13,2 миллиарда долларов). Он приобрел самую дорогую в мире парусную яхту. За этот шедевр судостроительной мысли олигарх выложил 460 миллионов долларов. Длина яхты составляет 142,8 метра, она имеет 8 палуб и рассчитана на 20 гостей и 54 члена экипажа. Сколько бы детей можно было бы спасти за эти деньги. Можно ещё долго перечислять подобные закидоны богатых.

Сейчас наша власть хочет возвратить историческую память. Возводят памятники царям, вспоминают различные победы. А стоило бы раскрыть другое. Ведь милосердие и благотворительность в России всегда были связаны с бескорыстной помощью бедным и больным. В области медицины в деле благотворительности особое участие принимали предприниматели, дворянство, содействующие организации больниц и приютов.

В начале XX века в России насчитывалось 11 040 благотворительных учреждений. Добровольные пожертвований от частных лиц, а в виде милостыни ежегодно раздавалось не менее 27 млн. рублей. Царский рубль стоил тогда 1500 сегодняшних.

Вот, только несколько имен прошлых благотворителей. Эти люди служили людям по зову души и сердца. Тульский купец Дмитрий Ваныкин завещал 2 млн. рублей управе, на эти деньги были построены больница, библиотека, дом призрения бедных, четыре детских приюта, богадельня, дом трудолюбия, ночлежный дом, а также оказана помощь еще нескольким десяткам обществ и учреждений. Много тогда было таких людей в России. Особенно добрую память о себе оставила династия Морозовых. В Москве все знают Морозовскую детскую больницу. Её построил и оснастил Алексей Морозов. Другой представитель этой династии, Варвара Морозова только в оснащение клиники Московского университета вложила более 500 000 рублей. Она же возвела несколько начальных училищ, даровала крупные суммы Московскому городскому народному университету имени А. Л. Шанявского и Императорскому Московскому техническому училищу (сейчас МГТУ). А Мария Морозова выстроила в Москве Брестский ночлежный дом на 800 мест и Биржу труда. Ей, купеческой вдове, было объявлено, что она (первая в России!) удостаивается знака отличия за 25 лет безупречной службы в благотворительных заведениях. Она была в растерянности. Женщин в империи награждали вообще редко, тем более не дворянок.

В России широко отмечался тогда День белой ромашки, когда собирали средства на борьбу с туберкулезом, самой опасной болезнью того времени. Деньги для голодающих собирали в День, когда начинала колоситься рожь, на детские приюты собирали в День розового цветка.

Современные богатые люди в России часто теперь говорят, я, мол, жертвую, но не афиширую. Потому что доброе дело, мол, должно делаться в тишине. Это ложь и прикрытие. Из нашего общества власть выбросили понятие доброта, не напрасно у нас одно из самых больших в мире социальных неравенств, разница в доходах богатых и бедных огромная. Если у нашей правящей элиты дефицит доброты, то на низовом уровне её ростков много, бабушки выпекают хлеб и раздают его бесплатно людям, где-то мужчина за свой счет отремонтировал в деревне дорогу. И так далее. Вот на таких грядках нужно выращивать это чувство. Об этом нужно говорить, возвеличивать такого человека, а тем более, если это касается больших денег. Например, предприниматель за свой счет приобрел для больницы дорогостоящее оборудование. Об этом нужно не только говорить, но и награждать человека. Просто это чувство, состояние души у нас заморозили, оставили в детских сказках, их не пускают из книжек в оборот.

В странах же развитого капитализма много благотворительных фондов, от миллиардера ожидают, что он будет спонсировать общественно-полезные мероприятия. И у миллиардера просто нет возможности отвертеться. Он может выбирать, на что именно даст свои деньги, но раскошелиться придется, это без вариантов. Рано или поздно он захочет как-то связать себя с политикой и общественной жизнью, либо ему понадобится поддержка общества, и вот тут ему всё вспомнят – и щедрость вспомнят, и жадность не забудут.

Не только частные лица, но и корпорации обязательно тратят значительную часть своих доходов на благотворительность. Иначе они не смогут выстроить свой образ как «социально ответственного» бизнеса, их заклюют правозащитники, экологи, активисты, профсоюзы, да и государство проявит «нулевую толерантность» при налоговых и иных проверках.

Вот так живет мир, и так живем мы. В 2020 году приняты поправки в нашу Конституцию, по ним вывели наше внутренне право, и, наверное, мораль из международного согласия.

А хотелось бы ввести у нас такую социальную процедуру, если в душе олигархов отсутствует ответственность за жизнь, благополучие людей в стране, то власть могла бы звонить им и мягонько напоминать. Есть, мол, мнение, что вы могли бы сделать хорошее дело, отчислить средства в фонд на оздоровления детей. Олигархи дисциплинированные, возьмут под козырек. Что поделаешь, если у них самих не хватает совести, чтобы жертвовать на социальные нужды, значит, государство им должно подсказать.

Но пошли у нас другим путём, казенным, бюрократическим. В январе 2021 года президент Владимир Путин подписал указ о создании фонда «Круг добра», для поддержки детей с хроническими и редкими заболеваниями. Фонд будет работать на средства от налога, который был повышен для граждан с доходами свыше пяти миллионов рублей в год, аж, на целых два процента, теперь им нужно платить вместо 13 процентов 15 .

И решили, что фонд будет работать втемную, не выкладывать на сайте общедоступные анкеты с фотографиями детей. Хотя многие родители, организуя сбор на лечение, уже сейчас сделали это в соцсетях. С экрана смотрят маленькие, бессильные существа, до слез воспринимаются их боль людьми, они просят защиты.

Пока прекратили принимать добровольные пожертвования в «Круг добра», это, мол, требуют профессиональной подготовки, документационного сопровождения, разработки правил и отчётности.

Самая страшная болезнь оказалась «спинальная мышечная атрофия». Вышла заминка с покупкой препарата для её лечения, «золгенсмы». В руководстве «Круга добра» объясняют, что препарат не зарегистрирован в РФ и потому они никак не могут отработать механизмы его закупки. Хотя негосударственные организации покупают это лекарство без затруднений.

Недоумение вызывает и состав экспертного совета фонда. Помимо авторитетных врачей туда почему-то вошли религиозные деятели и члены Совета Федерации. Как такой состав участников будет принимать решение об отборе больных для лечения, необходимости назначения лекарственного препарата? Наверное, не обойдется без влияния влиятельных фигур.

В некоторых регионах начали, тем временем, прослеживаться ситуации, когда детям отказывают в получении нужных препаратов и отправляют родителей в фонд «Круг добра». Однако в указе о создании фонда прописано, что он будет работать как дополнительный механизм обеспечения прав детей на оказание медицинской помощи.

Короче говоря, «Лыко, мочало – начинай всё с начало». И продолжают по – прежнему, спасать больных детей с помощью рекламы и хосписа « Дом с маяком». Здесь все проще и понятней и без всякой бюрократии.