Глубинное государство в США

Предупреждение Трампу?

На глаза попалось видео, вызвавшее воспоминания об афере событий 11 сентября 2001 года – афере подрыва спецслужбами США двух небоскрёбов - «башен-близнецов», - а через 5 часов ещё одного небоскрёба в Нью-Йорке и обвинения в этом арабских террористов, которыми там, по сути, и не пахло.

Вообще-то так, как были взорваны эти «башни-близнецы», плюс ещё один небоскрёб в Нью-Йорке, во всём мире взрывают пришедшие в негодность небоскрёбы или крупные сооружения, но взрывают их, понятное без людей.

А вот, по сути тоже два (как и в Нью-Йорке), но 12-ти этажных жилых здания были взорваны (как и 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке) вместе с людьми. Случилось это недавно - 24 июня 2021 года, - примерно в около часа ночи на берегу моря в пригороде Майами Серфсайд, в американском штате Флорида. По как бы прикрывающей этот взрыв легенде, здания типа обрушились из-за того, что проржавела арматура опорных колонн. Но это такая же туфта, как и управляемые террористами самолёты. Из-за подобных проблем здания так не обрушаются – сначала здания будут наклоняться, частично проседать, будет трещать и крошиться бетон, появятся трещины во всех помещениях, посему то, что опоры приходят в негодность и здания грозят обрушиться, будет видно за много лет до того, как это случится. Ведь те здания, которые взрывают во всём мире, взрывают именно по этой причине – потому, что теряют прочность опоры и здания могут обрушится неконтролируемо.

А это здание во Флориде было взорвано. Нашлась и видеозапись с нужного ракурса, на которой хорошо видно опоясавшие цокольный этаж взрывы, а затем и дополнительные взрывы в районе 5 этажа, одни из которых в освещённом окне справа пробился наружу.

https://rumble.com/vktoee--24-2021.html

Поэтому то, что эти здания были взорваны, нет ни малейшего сомнения. Но зачем их взорвали?? И кто??

В этой трагедии есть некоторые странности, к примеру, в этих домах жили 20 граждан Израиля, и после взрыва зданий все эти евреи числятся в без вести пропавших - ни одного погибшего и ни одного раненого еврея (всего считается, что при взрыве погибли от 86 до 94 человек и от 22 до 43 пропали без вести).

Или, скажем, в этом доме была квартира Джона Макафи (McAffe) -разработчика одноименной антивирусной программы и ярого противника «глубинного государства». А вот на этом остановимся, чтобы понять, о чём речь:

Глубинным государством» называют объединённую едиными планами совместными действиями группу государственных служащих США, определяющих государственную политику без оглядки на демократически избранное руководство – на разных там Обамок и Байденов.

Но вернёмся к теракту.

В октябре 2020 года Джон Макафи был задержан в Испании по запросу властей США, обвиняющих его в, якобы, налоговых преступлениях. 23 июня 2021 года Джон Макафи был обнаружен мёртвым в тюрьме в Барселоне в Испании, где он ожидал экстрадиции в США. А на следующий день был взорван дом, в котором была его квартира?

Всё это занимательно, но смысл? Если в квартире Макафи что-то и хранилось, то ведь это можно было изъять простым обыском…Зачем тратиться на взрывчатку?

И исходя из в целом небольшого числа и невысокого общественного статуса погибших, а также из того, что очевидный факт сноса (взрыва) этих зданий замалчивается в СМИ, остаётся версия, что организаторы сноса преследовали цель сугубо символическую. Они явно хотели напугать, но кого?

Исследователи в США подозревают вот что. Майами - это штат Флорида, а губернатор Флориды - очень популярный республиканец, Де Сантис, который, кстати, отменил COVID-19 своим указом за несколько месяцев до этого. Отсюда мнение, что это знак тому единственному политику, который пробовал вести борьбу с этим «глубинным государством, - Трампу и его сторонникам. Это «чёрная метка» сродни сибирской язве, если вы помните, при чём тут эта язва.

Давайте вспомним несколько больше подробностей об 11 сентября 2001 года.

Освежим в памяти

Тогда и по сей день спецслужбами США (или обще - глубинным государством) в качестве виновных назначены мусульмане-фанатики. Дуракам этого достаточно, но, во-первых, дело в том, что в 2001 году именно мусульманам это и даром не было нужно. Израиль был в этих терактах явно заинтересован, но мусульмане – ни в меньшей мере!

В те годы США от безоговорочной поддержки Израиля попробовали перейти к более-менее нейтральной позиции, стараясь завоевать доверие мусульманских стран. На президентских выборах в США А. Гор, у которого предвыборный фонд на 75% состоял из еврейского капитала, проиграл Д. Бушу-юниору, у которого этот фонд состоял из еврейского капитала всего на 50%. Сплошной антисемитизм надвинулся на США!

И в это время мусульмане вызывают к себе злобу американцев?! Да еще и какие мусульмане – созданная ЦРУ «Аль-Кайда» и арабы из Саудовской Аравии – верного друга США! С какой стороны не смотреть, но в тот конкретный момент сближения США с мусульманским миром, у этого мира повода терроризировать США не было никакого.

Кроме того, если посмотреть на это дело изнутри США, то уже в 90-х годах у США не осталось в мире никаких мало-мальски равноценных противников, соответственно, не осталось этих противников ни у вооруженных сил, ни у 70-ти спецслужб США. А ведь это государственные структуры, заполненные сотнями тысяч госслужащих. Только разведывательные службы США, скажем, уже тогда содержали 200 тысяч сотрудников.

Соответственно, у конгрессменов не могли не возникать нехорошие вопросы типа, зачем давать Пентагону 310 миллиардов долларов в2001 г. на защиту от находящихся в 10 тыс. км. остатков СССР, если Китай, соседствуя с этими остатками, тратит на оборону всего 17 млрд. долларов? Зачем США (даже официально, без постоянных афер типа «Иран-контрас») тратить на спецслужбы (без службы борьбы с наркотиками) 30 млрд. долларов? Сами понимаете, если в мире нет для США никаких опасностей, то на эти вопросы очень трудно ответить. А отсутствие ответов – это угроза судьбе и тех, кто работает в Пентагоне, и тех, кто работает в спецслужбах, и тех, кто связан с этими огромными растратчиками американской казны. Кстати о спецслужбах: в добавок к общему их горю от отсутствия военного врага, добавилось горе спецслужбы по борьбе с наркотиками – захватившие власть в Афганистане талибы свернули производство героина. Наркомания в мире резко пошла на убыль.

Горе и уныние воцарилось в определенных кругах госслужащих США: вместо крутых окладов, левых доходов и высокого статуса в обществе - ожидание пособий по безработице и перспектива прозябания на преждевременной пенсии. И вот, как в сказке о бедной Золушке, в самый критический момент для этих «защитников нации» пришло, наконец, спасение – 11 сентября 2001 года появился добрый принц Осама бен Ладен.

Появление доброго принца пролилось золотым дождем на бедных генералов армии и спецслужб США, поскольку сразу же после 11 сентября привычно включился печатный станок и только спецслужбы США к своим обычным 30 получили еще 10 млрд. долларов на усиление борьбы с терроризмом. А спустя год правительство США создало в системе своих спецслужб новую структуру численностью 170 000 человек и с бюджетом 37 млдр. долларов для координации усилий всех разведывательно-охранных ведомств. Одновременно, Конгресс США, добавив 40 млрд. к бюджету Пентагона, разрешил ему войнушку в Афганистане без военной победы с обычной растратой оружия и техники. Представляете, сколько генеральских вакансий открылось! В итоге уже в самом начале века 25 стран с наибольшим военным бюджетом — от России, Китая, стран НАТО и т.д. до Аргентины с её тремя миллиардами — тратили на свои вооружённые силы меньше, чем один Пентагон!

Ещё. Если теракт исполнили мусульмане смертники, то для них и верующих мусульман это подвиг! Они герои, ими должны гордиться родственники и друзья. Скрыть их имена - это значит уменьшить приток новых смертников, уменьшить силу своей организации. И уже одно то, что эти имена нигде в мусульманском мире не объявлены до сих пор, говорит о том, что мусульмане к терактам в США не причастны.

Второе, это анонимность совершившей теракт организации, чего опять-таки в принципе не может быть, если эти теракты провели реальные террористы. Ведь любой теракт, а особенно такой, это признак силы, это приток людей и больших денег. Мусульманские бизнесмены просто побояться отказать в деньгах сильной организации и не дадут ни цента неизвестным анонимам. Насколько важно для террористов, чтобы все знали их авторство в конкретных терактах, говорит такой мелкий, но характерный факт. Как только стало ясно, что за теракты в США 11 сентября никто не берет на себя ответственность, немедленно несколько мелких организаций, типа «Японской Красной Армии», заявили об авторстве: поверят, не поверят, но хоть лишний раз о тебе услышат.

Мало этого. Как только Буш заявил, что его целью является суд над бен Ладеном, так бен Ладен немедленно согласился на этот суд лично явиться, предложив провести суд в третьей стране – в Пакистане. Беспрецедентно! Никогда еще ни один террорист не предлагал оправдаться на суде в невиновности – это по смыслу деятельности террориста невозможно.

И судя вот по такому поведению, бен Ладен и его «Аль-Кайда» к терактам в США действительно не имеют отношения.

Но спустя несколько дней человек, уже мало похожий на прежнего бен Ладена, показался в мутной телезаписи и сообщил, что, да, это он является Бен Ладеном, и это он устроил американцам запоминающееся 11 сентября.

Ну и совершенно беспрецедентным было поведение спецслужб США! Ведь их задача разыскать действительных организаторов трагедии в США. А это требует времени, тем более в таком случае. Я имею в виду, что столь наглые теракты говорят о том, что спецслужбы о них не подозревали, не следили за данными террористами и совершенно не представляют кто это. Было бы неудивительно, если бы спецслужбы первые подозреваемые организации стали называть через месяц, через два.

Примером может являться дело с Боингом-777 рейса МН-17, якобы, кем-то сбитым над Донбассом в 2014 году, и о котором до сих пор этим сраным спецслужбам не известно, кто в гибели этого рейса виноват. А в деле с небоскрёбами всё стало известно в тот же день?

Ведь очень важно найти истинных врагов. Можно, конечно, имитировать работу и представить суду кого попало, но ведь тогда истинный враг уцелеет и вновь нанесет удар.

Но ФБР и его многочисленные аналоги прямо-таки воспользовались слабоумием и трусостью Буша и тот, практически на следующий день, уже совершенно определенно назвал виновных - мусульмане. Их еще и не пробовали искать, а Бушу «уже все было известно», но ведь мы понимаем, что этому дебилу было известно ровно столько, сколько представители ФБР сообщили его суфлерам перед выступлением. Понимаете, такая скорость расследования для самой ФБР является позором, граничащим с преступлением. Если ФБР и безо всякого расследования ясно, что теракты совершили арабы бен Ладена, то тогда почему ФБР терпело их в стране, почему дало совершить им такое дерзкое преступление?

Обвинять арабов, у ФБР не было и нет ни малейших оснований. Вспомним, на чем в сентябре2001 г. основывались выводы ФБР. На том, что в списках пассажиров четырех самолетов было несколько арабов. Но ведь в этих списках было гораздо больше ирландцев, почему же в терактах не обвинили Ирландскую республиканскую армию? Там было гораздо больше итальянцев, почему же не обвинили «Красные бригады»? Оснований для обвинений ИРА, «Красных бригад» или «Моссада» было столько же, если не больше, как и для обвинения в терроризме, да еще сопряженном с самоубийством, кучки богатых арабов из Саудовской Аравии – верного союзника США.

И, конечно, отказ выслушать бен Ладена в суде вопиющ!

Поведение спецслужб США неопровержимо доказывает, что теракты 11 сентября в США – это их рук дело. Это дело глубинного государства. Спеша обвинить в этом мусульман, спеша нанести удар по Афганистану, спецслужбы США делали следствие против самих спецслужб невозможным. Предположим, что появились бы неопровержимые доказательства (а они появились во множестве), что небоскребы завалило ФБР, разве Конгресс США создаст комиссию для расследования, разве пресса США скажет об этом хоть слово? Ведь если это подтвердится, то следующий вопрос к Конгрессу и прессе последует немедленно: «А за что же вы бомбили Афганистан?» Что на этот вопрос ответят конгрессмены, что ответят «лучшие умы» США, сидящие на телевидении, в газетах и журналах? Что они идиоты, давшие себя водить за нос? Поэтому, думаю, что теракты в США не расследуются и никогда не будут расследованы по существу. Некому там это сделать.

То же самое относится и к афере COVID-19. Кто из политиков и журналистов признается, что они по своей тупости нанесли своим странам колоссальные человеческие потери и материальные убытки? Да они сдохнут с криками: «Да здравствует COVID-19!»,

То, что президент США, на тот момент тупой Буш-юниор, не был заинтересован в расследовании событий 11 сентября, - это понятно: все спецслужбы официально - это его люди и их преступление – это несостоятельность Буша.

Но как-то удивляло молчание Конгресса и «самой свободной прессы» На них-то вина за подбор кадров в спецслужбах не лежит, они ведь могли потребовать расследования!

Пример с сибирской язвой

На самом деле они и попробовали это сделать. Конгресс было объявил о создании комиссии по расследованию того, КТО ИМЕННО совершил теракты 11 сентября, и множество работников СМИ бросились искать виновных.

И вот здесь заставляет задуматься история с сибирской язвой.

Надо вспомнить ныне старательно забываемый факт, что через неделюю после терактов 11 сентября, как только Конгресс и пресса взялись за расследование того, кто совершил эти теракты, активным конгрессменам и журналистам по почте США стали рассылаться письма со спорами сибирской язвы. В результате 22 человека заразились, пятеро умерли.

Но сами подумайте. Если бы действовал действительно ненавидящий Америку террорист, то ему всего-то нужно было разбить бутылку с этими спорами на первой станции метро по ходу поезда. Для него лично это было бы в сотни раз безопаснее, чем расфасовывать эти споры по конвертам. А поезда метро разнесли бы эти споры сибирской язвы по набитым людьми станциям подземки, что, безусловно, вызвало бы грандиозную эпидемию. И дешево, и сердито. Почему же террористы шли на бессмысленный для теракта риск, но посылали споры по почте?

Ответ один. Этим террористам не эпидемия была нужна, им нужен был адресный теракт, им нужно было напугать отдельных адресатов и так, чтобы адресаты поняли, что угроза предназначена им, а возможности того, кто грозит, неограниченны. И в результате Конгресс даже прекратил свою работу, что было впервые в его истории. Посылка писем с сибирской язвой тем, кто мог потребовать расследования трагедии 11 сентября, это был явный намек! Явная угроза. Причем конгрессменам и прессе было и совершенно ясно, от кого эта угроза следует.

Почти сразу же с появлением сибирской язвы было сообщено, что эта язва культивирована в США. Поэтому и думаю, что пресса и конгрессмены намек с сибирской язвой поняли: тот, кто достал биологическое оружие из военных арсеналов США, способен достать оттуда и любое другое оружие. И Конгресс со СМИ месяц пошумели, и дело о сибирской язве дружно забыли.

Вот теперь и вопрос о взрыве домов во Флориде… Не является ли это адресным предупреждением Трампу и республиканцам от «глубинного государства»? Типа нам нет ничего невозможного – достанем и убьём и сколько надо, и где угодно?

После того, что творится сегодня в мире и в США, сомневаться в наличии там «глубинного государства» можно, - спору нет. Но вот только не стоит после этого обижаться, что тебя будут считать дебилом те, кто пытается разобраться в причинах происходящего.

Ну и раз Россия является колонией США, то она является колонией этого глубинного государства, и кукловоды путина (которые уже 25 лет выставляют вместо избранных президентов России ансамбль артистов, играющих роль президента - на самом деле это кукловоды этого глубинного государства. И они нагло орудуют в России благодаря подлости и трусости тварей, считающих себя депутатами Думы.